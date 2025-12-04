Anterior, doar persoanele încadrate în handicap grav sau accentuat (grade I şi II) erau scutite; cele cu handicap de grad mediu sau ușor (III şi IV) plăteau în mod normal — de obicei 1% din taxa standard, care în ultimii ani a fost de 120 lei/an.

Potrivit declarațiilor conducerii serviciului care gestionează parcările, diferențele între categorii cauzau nemulțumiri: „Tot timpul apăreau discuţii că de ce unele persoane cu handicap nu plătesc taxa de parcare la domiciliu, iar altele da”, a explicat directorul responsabil. Pentru a elimina aceste inechități, s-a decis ca toate persoanele încadrate cu handicap să beneficieze de gratuitate.

Astfel, de anul viitor, orice orădean cu handicap care are atribuit un loc de parcare de domiciliu va vedea la plată suma „0 lei”.

Conform regulamentelor locale privind parcările de domiciliu, în mod normal, locurile se atribuie pentru intervalul orar 16:00–07:00 în zilele lucrătoare și permanent sâmbăta / duminica. Costul standard pentru parcarea de domiciliu este de 160 lei pe an, în absența unor scutiri speciale.

Totuși, Hotărârea actuală prevede explicit că abonamentele pentru persoanele cu dizabilități vor fi eliberate gratuit dacă este demonstrată această calitate.

Pentru persoanele cu dizabilități, scutirea reprezintă un ajutor financiar real, un abonament anual la parcare poate fi o povară, mai ales pentru cei cu venituri modeste. Măsura contribuie la accesibilitate și la reducerea unor bariere administrative și economice.

De asemenea, decizia ar putea stimula cererile pentru locuri de parcare de domiciliu și arată o preocupare a autorităților locale pentru incluziune și echitate. În contextul în care parcările la domiciliu sunt un bun limitat, garantarea gratuității pentru persoanele cu handicap poate fi considerată și un gest social, de susţinere reală.

Persoanele cu dizabilități care doresc să beneficieze de scutirea taxei trebuie să dețină un loc de parcare de domiciliu atribuit legal și să prezinte documentele care atestă handicapul, conform regulamentelor locale.

Începând cu 2026, în momentul plăţii sau prelungirii abonamentului pentru parcarea de domiciliu, suma de plată va apărea ca “0 lei” în sistemul online al Primăriei. În paralel, reprezentanții municipalității au transmis că măsura face parte dintr-un plan mai amplu prin care Oradea încearcă să devină un oraș mai prietenos cu persoanele vulnerabile.

În cadrul acestui program, se au în vedere și modernizarea locurilor de parcare dedicate, amplasarea de noi indicatoare și extinderea numărului de spații rezervate pentru persoanele cu dizabilități. Autoritățile spun că aceste schimbări sunt necesare pentru a crea un mediu urban incluziv, în care mobilitatea și accesul la infrastructură să nu fie condiționate de situația socială sau de gradul de handicap al locuitorilor.