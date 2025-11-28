Radu Coșarcă și Dan Andronic au dezbătut cazul dronei rusești prăbușite în județul Vaslui. Ministerul Apărării susține că radarele NATO nu pot detecta anumite aparate pentru că sunt realizate din materiale ușoare, precum plasticul.

În acest timp, România încearcă să se apere instalând bariere improvizate. În acest context, Radu Coșarcă subliniază în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că deznodământul ar fi unul „parodic” dacă „ne-am angaja într un astfel de conflict militar”.

„Noi, dacă ne-am angaja într un astfel de conflict militar, Doamne ferește, eu cred că s-ar termina în regim parodic. (…) Glumim că nu prea avem ce face. (…) În orice caz, apropo de asta, e un moment teribil pe care îl trăim nu doar în România, ci întreaga Europa. Această cultură a pacifismului cu orice preț, a cultivării confortului cetățeanului. (…) Aș spune că deja sunt multe, prea multe accidente, cum spune un alt expert. (…) Deci președintele Nicușor Dan a spus că e un accident. Nu sunt accidente. Sunt deja foarte multe drone care se plimbă deasupra teritoriului nostru”, a declarat Radu Coșarcă în cadrul podcastului.

De asemenea, jurnalistul Dan Andronic a amintit de că în seara respectivă au fost lansate 460 de drone, dintre care patru au ajuns pe teritoriul României.

„Hai să ne lămurim. În seara aia au lansat 460 de drone, dintre care patru au ajuns pe teritoriul României”, a amintit jurnalistul.

Cei doi au dezbătut mai multe subiecte importante pentru contextul geopolitic actual:

Planul lui Trump: Negocieri acasă la miliardari, fără Europa la masă;

Analiza realizată în emisiune indică faptul că Occidentul se pregătește pentru o eventuală retragere controlată a sprijinului acordat Ucrainei. Un element central este planul de pace al președintelui Donald Trump, care ar urma să fie negociat într-un cadru restrâns.

Bani pentru Ucraina: Secretomania Guvernului României;

Discuția atinge și modul în care România comunică despre ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei. Informațiile sunt prezentate ca fiind incomplete, opace și gestionate în spiritul unei secretomanii care trezește suspiciuni. Lipsa de transparență alimentează întrebările privind capacitatea autorităților de a acționa coerent și responsabil într-un context geopolitic tensionat.

Politica la București: Diplome false, CV-uri mincinoase și haos economic.

Tabloul se încheie cu analiza situației politice interne, marcată de scandalul diplomelor false. În plus, sunt evidențiate problemele generate de CV-uri mincinoase, care arată superficialitatea și impostura existente la nivel înalt.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.