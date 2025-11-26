Nicușor Dan a precizat că aceste incursiuni pot fi considerate accidente, în timp ce acțiunile ostile confirmate ale Rusiei sunt reprezentate de campania de dezinformare și manipulare care durează de aproximativ zece ani.

România a fost percepută mult timp ca un actor pasiv în cadrul NATO și UE, însă situația se schimbă, iar vocea țării se face auzită la nivel internațional.

„Toate aceste drone, care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Acolo unde putem spune cu precizie că este vorba despre o acţiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare şi manipulare de zece ani, acolo este o certitudine. Dacă vă veți uita la ce s-a întâmplat cu drone de-a lungul și de-a latul Europei, o să vedeți că aceste locuri s-au întâmplat în multe alte locuri, pe diverse aeroporturi. Sunt chestiuni tehnice”, a declarat Nicușor Dan, care a afirmat că a avut discuţii cu reprezentanţii Ministerului Apărării.

Incidentul cel mai recent a avut loc marți, când o dronă rusească a căzut în curtea unui localnic din județul Vaslui. De asemenea, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat alte drone în județele Tulcea și Galați. Armata română a intervenit pentru neutralizarea dronelor. Ministerul Apărării a monitorizat situația și a oferit explicațiile necesare, confirmând caracterul real și tehnic al evenimentelor.

„Avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României, o dronă pe care Armata română și Eurofighterele germane au încercat să o dea jos, mai devreme am primit informația că au găsit o dronă, probabil acea dronă, o să văd raportul”, a spus Ionuţ Moșteanu, ministrul MApN, după incidentele de marţi.

Generalul în rezervă Marius Crăciun a susținut că dronele care au survolat teritoriul României ar face parte dintr-un plan mai amplu al rușilor de a testa reacția de apărare antiaeriană a Armatei Române. Zonele vizate includ Poarta Focșanilor, care ar fi un punct strategic în cazul unui atac terestru, precum și obiective militare din județele Galați și Tulcea și baza de la Mihail Kogălniceanu din Constanța. Scopul acestor teste este evaluarea reacției NATO și a capacităților de apărare ale României în zonele critice pentru securitatea națională.