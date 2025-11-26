România beneficiază de colaborări cu Statele Unite, face parte din NATO și din Uniunea Europeană, având astfel mecanismele necesare pentru dezvoltare și consolidarea capacităților naționale, a spus Nicuşor Dan. El a arătat că țara noastră poate deveni un punct de conectivitate între Europa și Asia, valorificând infrastructura portuară, fluvială și terestră, dar și poziția strategică în Marea Neagră.

Strategia identifică oportunități importante pentru industria națională de apărare, în contextul unei creșteri globale a producției militare în anii următori. România dispune de avantaje competitive, precum tradiție în domeniu, locații strategice, oameni calificați și industrii conexe în care tehnologia, IT-ul și sectorul automotive pot susține dezvoltarea capacităților militare. Programul SAFE, dedicat Flancului estic și Santinelei Estului, reprezintă un exemplu concret de inițiativă prin care România își poate consolida prezența și rolul în NATO.

„Una este evidentă, faptul că avem un parteneriat strategic cu Statele Unite şi suntem parte a NATO şi a Uniunii Europene, cu toate mecanismele care permit dezvoltarea. Vreau să menţionez numai programul SAFE şi vreau să felicit guvernul şi instituţiile implicate pentru efortul pe care l-au desfăşurat aceste două luni şi pentru aplicaţia pe care a depus-o în programul SAFE. Vreau, dacă vorbim de NATO, să menţionez acest program destinat Flancului estic, Santinela Estului. Există oportunităţi importante pentru industria naţională de apărare, date de faptul că o să avem în continuare, în anii următori, din păcate, o creştere globală a producţiei militare şi România are nişte avantaje competitive, are tradiţie, are locaţii, are încă oameni calificaţi şi are industrii conexe în care soluţiile tehnologice sunt apropiate, IT-ul şi industria automotive”, a menţionat şeful statului.

Acesta a subliniat importanța infrastructurii și a conectivității: portul Constanța, care în câțiva ani va fi conectat prin autostradă și calea ferată cu vestul Europei, Dunărea și Marea Neagră reprezintă puncte strategice pentru comerț, transport și reconstrucția Ucrainei. România intenționează să valorifice aceste resurse și să integreze strategiile Uniunii Europene privind Marea Neagră, adoptate la inițiativa țării noastre.

„România poate să devină un punct de conectivitate între Europa şi Asia. Portul Constanţa este o oportunitate. E foarte bine că în 2-3 ani el va fi conectat şi pe autostradă şi feroviar cu vestul Europei. Dunărea este de asemenea o oportunitate, inclusiv în perspectiva procesului viitor de reconstrucţie al Ucrainei. Dacă vorbim de Marea Neagră, cred că trebuie să sublimiem strategia Uniunii Europene cu privire la Marea Neagră, care a fost adoptată acum un an, la iniţiativa României”, a mai spus şeful statului.

În zona tehnologică, România dispune de un sector privat competitiv și de o forță de muncă calificată, iar potențialul național poate fi valorificat prin colaborarea cu românii din diaspora. Aceștia reprezintă o resursă valoroasă datorită experienței dobândite în piețe mult mai competitive și pot contribui la dezvoltarea afacerilor și la întoarcerea lor în țară, aducând valoare adăugată semnificativă.

„Sunt milioane de oameni care s-au dovedit a fi competitive, într-o piaţă mult mai competitivă decât piaţa noastră şi orice fel de colaborare cu aceşti oameni, prin dezvoltarea de afaceri, prin atragerea lor înapoi acasă, poate să fie un uriaş plus pentru România”, a completat el.

Strategia Națională de Apărare prevede consolidarea capacităților de apărare propriu-zise, prin întărirea colaborării cu partenerii strategici și prin implicarea României în programe internaționale relevante. Politica externă urmărește consolidarea relațiilor cu NATO, Uniunea Europeană, inițiativa celor Trei Mări și formatul B9, pentru ca vocea României să fie auzită mai pregnant în plan regional și global

„În zona de apărare, propriu zisă, în mod evident consolidarea capacităţilor de apărare şi am pomenit deja toate mijloacele prin care putem să facem asta, întărirea colaborării cu partenerii noştri, fie că vorbim de Statele Unite, fie că vorbim de NATO, de Uniunea Europeană, fie că vorbim de relaţiile bilaterale, şi am menţionat câteva din programele în care suntem angrenaţi. În zona politicii externe ne propunem să consolidăm parteneriatele noastre strategice şi să întărim rolul nostru în organismele şi în formatele multilaterale. Uniunea Europeană, NATO, dar şi iniţiativa celor trei mări, formatul B9, sunt locuri în care vocea României trebuie să se audă mult mai pregnant”, a arătat el.

Pe plan regional, România se angajează să susțină stabilitatea și dezvoltarea Republicii Moldova, să sprijine Ucraina, să asigure securitatea în Balcanii de Vest și să contribuie la integrarea vecinilor în Uniunea Europeană, considerând aceste măsuri esențiale pentru propria stabilitate viitoare. Marea Neagră este identificată atât ca vulnerabilitate, cât și ca oportunitate strategică, iar valorificarea acesteia rămâne un obiectiv central al politicii externe românești.

„Vom sprijini în continuare Ucraina. Vom susţine de asemenea securitatea în zona Balcanilor de vest şi vom susţine integrarea în Uniunea Europeană a vecinilor noştri. Este o condiţie a stabilităţii noastre viitoare. Marea Neagră este un punct important în politica noastră externă, pentru că, aşa cum am spus, este pe de o parte o vulnerabilitate, pe de altă parte poate să fie o mare oportunitate”, a conchis Nicușor Dan.

Nicușor Dan a făcut mai multe declarații și despre incidentele recente în care drone au pătruns în spațiul aerian al țării. Șeful statului a subliniat că România trebuie percepută ca un actor cu greutate în cadrul NATO și al Uniunii Europene, și că vocea țării se aude în plan internațional.

Referitor la fenomenele observate cu drone, acesta a explicat că astfel de incidente nu sunt un fenomen izolat, ci fac parte dintr-un context european mai larg. Drone similare au intrat în spațiul aerian al mai multor aeroporturi din Europa, demonstrând că acest tip de evenimente se întâmplă în mai multe state. În România, astfel de incursiuni sunt gestionate de autorități și monitorizate împreună cu conducerea Armatei, iar explicațiile oferite de instituțiile responsabile reflectă situația reală.

„Eu cred că, așa cum am spus recent, mult timp România a fost percepută de cetățeni ca un fel de remorcă a instituțiilor NATO, UE. Cred că e important să spunem cetățenilor că vocea noastră se aude”, a declarat Nicușor Dan.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a punctat că, în ceea ce privește campania de dezinformare, România se confruntă de aproximativ zece ani cu acțiuni de acest tip, asociate cu o campanie ostilă din partea Rusiei. Aceasta se referă la transmiterea de informații false sau manipulatoare, care vizează influențarea percepțiilor publice și a mediului politic.

Șeful statului a subliniat că, deși incidentele cu drone pot atrage atenția publică, ele trebuie analizate în contextul mai larg al securității europene și al măsurilor implementate de autoritățile naționale pentru a proteja teritoriul. România, prin implicarea în NATO și UE, dispune de mecanisme și colaborări care permit gestionarea acestor situații și menținerea siguranței spațiului aerian.