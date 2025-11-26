Într-o discuție cu reporterii la bordul Air Force One, Donald Trump a declarat că „facem progrese” în conturarea unui acord de pace între Rusia și Ucraina. Președintele american a susținut că Moscova „face concesii”, iar Kievul ar fi „mulțumit” de direcția discuțiilor

Trump a precizat că intenționează să se întâlnească atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodimir Zelenski, dacă negocierile vor avansa suficient. El a adăugat că termenul-limită simbolic anunțat anterior, Ziua Recunoștinței, nu mai este valabil, iar planul Casei Albe în 28 de puncte „era doar o schiţă”.

Întrebat dacă Ucraina riscă să cedeze prea mult teritoriu în acordul propus, Trump a sugerat că „în următoarele câteva luni, Rusia ar putea oricum să obţină acele teritorii”.

Liderul american a afirmat că Moscova și-ar fi asumat angajamente în două direcții: încetarea ostilităților „şi de a nu mai ocupa teritoriu”. În ceea ce privește propriul calendar, Trump spune clar: „Termenul limită pentru mine este atunci când se va termina”.

„Şi cred că toată lumea este obosită de luptă în acest moment”, a adăugat președintele, subliniind presiunea crescândă pentru o înțelegere diplomatică.

Trump a anunțat că negociatorul Steve Witkoff se va deplasa săptămâna viitoare la Moscova, unde va discuta cu Vladimir Putin. În paralel, secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, va merge la Kiev pentru discuții cu oficialii ucraineni.

Reprezentanții Ucrainei transmit că sunt pregătiți să continue dialogul. Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui Zelenski, a declarat:

„Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii. Suntem recunoscători Statelor Unite pentru tot sprijinul acordat. Întâlnirea dintre preşedinţi va fi pregătită temeinic şi prompt din partea noastră”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, îndeamnă aliații să fie prudenți și afirmă că propunerea americană necesită încă negocieri semnificative. Într-un interviu acordat RND și El Pais, el a spus că planul revizuit de SUA și Ucraina include direcții pozitive, dar lasă și „multe probleme nerezolvate”.

Potrivit celor două guverne, Ucraina a acceptat marți principalele puncte din planul american. Trump afirmase anterior că doar câteva „puncte de dezacord” mai trebuie clarificate înainte de o întâlnire oficială cu președintele Zelenski, programată pentru luna noiembrie.

Documentul în 28 de puncte prezentat săptămâna trecută de Washington a generat reacții critice la Kiev și în rândul unor state europene, care consideră că propunerea favorizează prea mult pozițiile Moscovei. În acest context, negocierile vor continua, iar administrația americană promite ajustări în funcție de discuțiile cu Ucraina și aliații NATO.