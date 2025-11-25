Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis că planul de pace dintre Rusia și Ucraina a intrat în faza finală a negocierilor și că emisarii săi se pregătesc pentru discuții directe cu liderii celor două țări.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump a afirmat că echipa sa ar fi obținut progrese semnificative în ultimele zile și că doar câteva puncte ale acordului ar mai necesita clarificări.

Liderul SUA a susținut că, în ultima săptămână, reprezentanții săi ar fi reușit să avanseze considerabil în direcția închiderii conflictului, el insistând că războiul nu ar fi izbucnit dacă s-ar fi aflat la Casa Albă în momentul declanșării.

Trump a indicat și o estimare potrivit căreia luna precedentă ar fi murit 25.000 de soldați, o cifră pe care a prezentat-o drept un argument suplimentar pentru necesitatea accelerării negocierilor.

Potrivit președintelui american, planul de pace elaborat inițial de Statele Unite, ce cuprinde 28 de puncte, a fost modificat și perfecționat recent, atât Moscova, cât și Kievul aducând contribuții suplimentare. Trump a declarat că doar câteva elemente ar mai reprezenta surse de divergență, însă acestea ar putea fi soluționate prin discuții diplomatice directe.

„În ultima săptămână, echipa mea a făcut progrese enorme în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina (un război care nu ar fi început NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte!). Luna trecută au murit 25.000 de soldați. Planul de pace inițial în 28 de puncte, elaborat de Statele Unite, a fost perfecționat, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți, și au mai rămas doar câteva puncte de dezacord”, scrie președintele SUA pe contul său de socializare.

Pentru a facilita această etapă finală, Donald Trump a decis să trimită emisari speciali care să discute separat cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Astfel, Steve Witkoff, trimisul special al Casei Albe, urmează să se deplaseze la Moscova pentru o întrevedere cu președintele rus.

În paralel, secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, va merge la Kiev pentru discuții cu liderul ucrainean.

Cele două misiuni diplomatice sunt prezentate drept esențiale pentru fixarea ultimelor detalii ale acordului.

Donald Trump a precizat că va fi ținut permanent la curent cu evoluția negocierilor, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

„În speranța finalizării acestui plan de pace, l-am îndrumat pe trimisul meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii. Voi fi informat cu privire la toate progresele înregistrate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles”, a adăugat Trump.

Trump a reiterat și critica la adresa actualei administrații americane, afirmând că războiul nu ar fi izbucnit „niciodată” dacă el s-ar fi aflat în funcție, sugerând că președintele Joe Biden ar fi gestionat defectuos situația.

În finalul mesajului, liderul american a anunțat că își propune să se întâlnească personal cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, însă doar după ce acordul de pace va fi finalizat sau se va afla în etapa finală. El a transmis că speră ca încheierea conflictului să fie posibilă cât mai curând, subliniind importanța momentului pentru stabilitatea internațională.