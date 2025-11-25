Traian Băsescu a spus la TV că reacția autorităților române la incidentul cu dronele rusești este slabă și ridicolă. El a explicat că nu este suficient să se spună la televizor că au fost ridicate avioane de luptă, dacă nu există rezultate concrete, adică doborârea dronei.

Băsescu a declarat că, dacă România nu reacționează ferm, astfel de incidente vor continua. El a considerat că orice drone care intră ilegal în spațiul aerian românesc ar trebui doborâte pentru a demonstra că țara are capacitatea să se apere.

Băsescu a mai zis că nimeni nu ar putea reproșa României că doboară drone care intră neautorizat în spațiul ei aerian și că explicațiile autorităților, cum că nu s-a dorit asumarea unui risc, sunt doar scuze. El a afirmat că sunt două posibile motive pentru care dronele nu sunt do-borâte: fie România nu are echipamentele necesare, fie nu știe să le folosească bine.

Băsescu a atras atenția că autoritățile nu au supravegheat corect spațiul aerian pentru că au susținut că drona s-a întors înapoi în Ucraina sau Rusia, când, de fapt, ea s-a prăbușit într-o localitate din județul Vaslui.

În opinia sa, Vladimir Putin încearcă să uzeze și să testeze capacitatea de reacție a României și că, deși avem avioane moderne, dacă nu doborâm nicio dronă, începem să părem ridicoli.

„Cât timp nu vom reacționa corespunzător situației de încălcare ilegală a spațiului aerian o să avem tipul acesta de șicanare. Drona trebuia doborâtă. (…) Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit tipul acesta de activitate indiferent de unde vin dronele. Odată intrate în spațiul aerian românesc ele ar trebui doborâte pentru a proba că avem capacitatea să o facem. Spunem la televizor: am ridicat F16, am ridicat eurofighter ca și cum le-am ridicat noi cu brațele, dar asta e o atitudine caraghioasă, nu îmi spune nimic mie ca pensionar, ca cetățean faptul că eroii militari au ridicat avioanele. Mi-ar spune ceva dacă aș afla că o dronă intrată ilegal a fost doborâtă. Nimeni nu ne va putea reproșa că am doborât drone care au intrat neautorizate în spațiu aerian al României. Iar povestea cu n-am vrut să riscăm să le doborâm, asta e o poveste pentru adormit copii. O țară care se respectă nu permite ca spațiu aerian să fie transformat în bulevard pentru promenada dronelor rusești. Ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele (…) ori nu avem priceperea să utilizăm echipamentele pe care le avem în așa fel încât să doborâm dronele. N-am putut să supraveghem spațiu aerian. Adică am spus că drona s-a întors înapoi în Ucraina sau în Rusia după ce a survolat vreo trei județe, dar ea a fost doborâtă de un plop în județul Vaslui. Am ridicat, dar nu a doborât nimeni nicio dronă. Deci începem să fim ridicoli”, a declarat Băsescu la Digi24.

Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării, a reamintit faptul că România ezită să doboare dronele rusești care intră în spațiul ei aerian trimite un semnal negativ în Europa. El a explicat că acest lucru face parte din războiul hibrid al Rusiei și că, dacă România evită să acționeze, oamenii pot ajunge să creadă că NATO nu ar interveni la nevoie.

Fostul ministru al Apărării a mai zis că încrederea populației în NATO, UE și în capacitatea României de a se apăra scade. El a susținut că decizia de a do­borî dronele nu ar trebui lăsată la nivel inferior, ci stabilită clar de conducerea Armatei și a statului: orice dronă care intră ilegal în România trebuie doborâtă.

Dîncu a adăugat că oamenii nu mai înțeleg situația și nu mai au încredere dacă nu văd acțiuni clare, mai ales că li se cer sacrificii pentru Apărare.

„Războiul acesta al dronelor nu e un test al Rusiei, cum interpretează unii, sau nu e doar atât. Face parte din războiul hibrid al Rusiei. Cum noi căutăm motive să nu acționăm, acest lucru nu face decât să le arate oamenilor că Rusia are dreptate când spune că NATO nu acționează sau că punctul 5 nu va fi pus în aplicare. Încrederea scade în NATO și UE, la fel în capacitatea noastră de a ne apăra. Trebuie să nu lăsăm decizia la nivelul de jos, al operațiunii, ci să decidem clar că orice dronă care va pătrunde în mod neautorizat va fi doborâtă. Populația nu mai înțelege nimic dacă nu facem asta, mai ales că îi cerem să facă sacrificii pentru Apărare”, a precizat Dîncu.

„Putea fi distrusă dacă se întrunau toate condițiile pentru a… piloții trebuiau să vadă, să angajeze, să blocheze pe radar și să poată tragă în ea cu o rachetă. Dacă se întrunau aceste condiții, ar fi putut fi dat de jos. Iată că n-au reușit, din nou. Mi-aș fi dorit să o dea jos. Mi-aș fi dorit să o dea jos, evident. Și dânșii cu siguranță și-ar fi dorit să o poată da jos, în siguranță”, a adăugat Ionuț Moșteanu, actualul ministru al Apărării.

În această dimineață, locuitorii din județele Galați, Tulcea și Vrancea au primit mesaje RO-Alert. În ele erau anunțați că o dronă rusească ar fi intrat în spațiul aerian al României.

Au fost trimise avioane de luptă să o monitorizeze, dar drona zbura foarte jos și apărea doar din când în când pe radar. Piloții au avut voie să o doboare, dar la un moment dat drona a dispărut de pe ecrane.

Alertele au fost oprite la ora 10 dimineața. În județul Vrancea, a fost pentru prima dată când a fost emis un mesaj RO-Alert legat de o posibilă dronă, deși acest județ nu se află la granița cu Ucraina. Din acest motiv, incidentul este considerat unul foarte serios.

În cele din urmă, drona a căzut în curtea unui localnic din comuna Puiești, județul Vaslui. Omul a fost cel care a sunat autoritățile.