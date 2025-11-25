Robert Turcescu a explicat că îl cunoaște bine pe Traian Băsescu și că a avut ocazia să observe dorințele și planurile politice ale fostului președinte. Turcescu a precizat că Băsescu avea o percepție critică asupra PNL și considera că membrii acestui partid s-au comportat negativ față de el în trecut.

El a adăugat că Băsescu vedea în USR o generație de politicieni care ar putea fi folosiți strategic împotriva PNL. Turcescu a explicat că fostul lider PMP îi considera pe aceștia „comuniștii din generația nouă”, iar acest lucru reflecta modul în care intenționa să-și gestioneze adversarii.

„Îi considera pe ăștia de la USR comuniștii din generația nouă. Noii comuniști”, a spus Robert Turcescu.

Jurnalistul a subliniat că Băsescu urmărea cu atenție cum se reconfigurează partidele politice și ce oportunități apar pentru a-și vedea adversarii într-o poziție mai puțin avantajoasă.

Turcescu i-a explicat lui Ionuț Cristache că Băsescu mai avea un „meci de purtat” în ceea ce privește evoluția PNL și USR. Acesta intenționa să observe momentul în care membrii PNL s-ar fi integrat în USR și cum ar fi rezultat un nou tip de alianță sau structură politică.

„Nu știu. Trebuie să-ți spun că are un meci de purtat. Știi care? Cred că vrea să trăiască momentul ăla în care USR-ul face fuziune prin absorbție. În sensul în care îi absorb pe peneliști”, a mai spus el.

Jurnalistul a menționat că fostul președinte dorea să fie martor la acest proces și că era interesat de fuziunea prin absorbție a liberalilor de către USR.

Turcescu a explicat că acest scenariu i-ar fi oferit lui Băsescu satisfacție personală, având în vedere tensiunile istorice cu PNL. În momentul în care liberalii s-ar fi vărsat în USR și ar fi format un „partid useristo-liberal”, Băsescu ar fi privit situația cu un sentiment de împlinire.

„Are boală că i-au topit partidul. Deci dacă Băsescu într-o zi o să-i vadă pe peneliști vărsându-se în USR și făcând împreună, nu știu, partidul useristo-liberal… Cred că Băsescu o să iasă la o perdelută și o să rânjească: Ha ha ha. Asta e pohta ce-am pohtit. Pentru că, într-adevăr, îi urăște pe ăștia din PNL. Și atunci, pe unde îi prinde, îi carotează”, a mai adăugat jurnalistul.

Turcescu a detaliat că strategia lui Băsescu presupunea folosirea USR ca instrument pentru a limita influența PNL. Fostul președinte nu ar fi apelat la PSD pentru acest scop, ci doar la USR, considerând că aceasta era metoda cea mai eficientă de a controla și influența liberalii.

Turcescu a explicat că obiectivul era ca membrii PNL să fie „carotați” prin intermediul USR, pentru ca Băsescu să își atingă planurile politice. Aceasta reflecta relațiile tensionate dintre fostul președinte și liberali, care s-au manifestat de-a lungul anilor.

Jurnalistul a explicat că aceste dorințe și strategii ale fostului președinte au influențat modul în care Băsescu a interacționat cu partidele rivale. Concepția sa despre PNL și USR a fost rezultatul unei analize constante a scenei politice, iar acțiunile sale au fost modelate de dorința de a vedea foștii adversari într-o poziție mai puțin avantajoasă.