De ce nu sunt făcute publice informațiile despre ajutorul acordat Ucrainei? Ionuț Moșteanu, luat la rost pe Digi24
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat că, în mod normal, ar fi corect ca statul să fie transparent și să spună clar ce ajutor oferă României Ucrainei, dar doar dacă există timp și spațiu pentru a explica pe înțelesul tuturor cum au fost calculate acele cifre. El consideră că problema este că subiectul a fost foarte mult folosit politic și că orice informație despre Ucraina ajunge imediat să fie folosită și distorsionată de propaganda rusă.
El a spus că, dacă ar prezenta acum public cifrele, există riscul ca acestea să fie scoase din context și transformate în mesaje false care ajung la milioane de oameni prin rețelele sociale, mai ales pe TikTok. Moșteanu a susținut că Rusia duce un război hibrid împotriva României prin dezinformare și că autoritățile au și responsabilitatea de a proteja populația de astfel de manipulări, nu doar de a face publice niște date.
Ministrul Apărării a mai afirmat că, în acest moment, instituțiile statului nu sunt suficient de puternice pentru a combate eficient valul de fake news. El a dat exemplul televiziunilor care, în opinia lui, răspândesc în mod repetat informații false și care nu sunt sancționate pe măsură.
Din acest motiv, el spune că nu ține doar de el să facă publice cifrele și că o astfel de decizie trebuie luată în cadrul CSAT, împreună cu președintele.
România continuă să antreneze militari ucraineni pe teritoriul său și în alte state NATO
Moșteanu a mai subliniat că orice discuție despre Ucraina este imediat folosită de Rusia prin diverse voci și canale, inclusiv din presă și politică, pentru a alimenta tensiuni și confuzie în societate.
Din acest motiv, el consideră că publicarea acestor informații trebuie făcută doar când statul are mecanisme reale de control al dezinformării.
Moșteanu a recunoscut că România continuă să antreneze militari ucraineni pe teritoriul său și în alte state NATO. El a precizat clar că nu există militari români care să meargă în Ucraina pentru a face acest lucru.
Singura informație pe care a spus că o poate confirma public este că România pregătește piloți ucraineni pentru avioanele F-16.
„Ionuț Moșteanu: – Transparența ar fi cea mai normală situație, dacă ar exista suficient de mult spațiu de dezbatere pentru a explica exact cum sunt calculate acele valori. Problema e că așa am zis «haideți să lăsăm pe toată lumea să facă ce vrea» și uitați-vă unde am ajuns, că a ajuns să-și bage rusul coada în alegerile noastre și ne-a trecut glonțul pe la ureche. Tot ce înseamnă război și tot ce înseamnă ajutorul pentru Ucraina a fost instrumentat politic. Mult de tot. Cifrele trebuie explicate suficient de bine. Eu aș putea să o fac acum la emisiune și până mâine dimineață o să fie 5 milioane de view-uri pe Tiktok la niște video-uri care o să picure în urechile a milioane de români niște neadevăruri sau niște manipulări.
Claudiu Pândaru: – Nu guvernați și nu sunteți politician doar pentru conturile alea de Tiktok. Sunt în această țară și oameni cu capul pe umeri care pot să judece corect aceste cifre și chiar și cei care nu le pot judeca corect sunt tot cetățenii acestei țări și este dreptul lor să cunoască cifra.
Ionuț Moșteanu: – Da, și este și este și dreptul nostru să-i apărăm pe toți de războiul hibrid pe care Rusia îl poartă în România. Pentru că este o realitate. Dar uitați, dacă vreți, deschidem TikTok acuma și o să vedeți că orice camion care se duce la paradă este instrumentat și prezentat ca pregătire de război.
Claudiu Pândaru: – V-aș sfătui să deschideți TikTok-ul mai rar. Pare că vă influețează deciziile atât de mult și în realitatea propaganda rusă, așa cum o numiți își atinge ținta. Este obligația autorității să fie transparentă.
Ionuț Moșteanu: – Decizia asta va fi luată, dacă va fi luată, în CSAT. O să discut cu președintele. Cred că în momentul de față nu avem toată forța instituțiilor ca să apere poporul ăsta de dezinformare și de atac hibrid care este constant din partea Rusiei. Este o realitate pe care o vedem. Tocmai am citit un articol astăzi că peste weekend s-au înregistrat câteva milioane de de view-uri, fake news-uri generate cu AI care ajung la oameni. Deci, până la urmă nu putem, nu trebuie să permitem asta. E o bătălie. Nu ține de mine să dăm aceste informații. Tocmai a explicat motivele. Dacă am avea suficientă forță instituțională și am vedea, de exemplu, dacă CNA-ul ar putea să închidă televiziunile care, în mod repetat fac fake news, își iau amenzi și nu le plătesc.
Claudiu Pândaru: – Ce legătură are publicarea cifrei legate de ajutorul pe care România îl oferă Ucrainei, militar, în bani, cu ce spuneți dvs?
Ionuț Moșteanu: – Are legătură cu controlul dezinformării din spațiul public, pentru că orice vorbim despre Ucraina este folosit și instrumentat de ruși prin intermediul unor trâmbițe, niște unor goarne care sunt și în presă și în politica românească. Mai clar de atât, ce să zic…
Claudiu Pândaru: – Nu doar că e neclar, domnule ministru, nu este corect ce spuneți. Transparența e transparență. Dincolo de asta nu mai e transparență. Sunt două posibilități. Puteți face și public cifrele, nu vă oprește nimeni.
Ionuț Moșteanu: – Nu, nu putem să ne batem cu același arme, cu dezinformarea rusă. Nu există români în Ucraina care să antreneze acolo ucraineni. Îi antrenăm aici și în alte țări NATO. Singura informație publică este cea legată de antrenamentul piloților ucrainieni. Pregătim piloți pentru F16 aici, în România”, a precizat Moșteanu, luni seară, la Digi24.
