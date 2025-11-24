Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat că, în mod normal, ar fi corect ca statul să fie transparent și să spună clar ce ajutor oferă României Ucrainei, dar doar dacă există timp și spațiu pentru a explica pe înțelesul tuturor cum au fost calculate acele cifre. El consideră că problema este că subiectul a fost foarte mult folosit politic și că orice informație despre Ucraina ajunge imediat să fie folosită și distorsionată de propaganda rusă.

El a spus că, dacă ar prezenta acum public cifrele, există riscul ca acestea să fie scoase din context și transformate în mesaje false care ajung la milioane de oameni prin rețelele sociale, mai ales pe TikTok. Moșteanu a susținut că Rusia duce un război hibrid împotriva României prin dezinformare și că autoritățile au și responsabilitatea de a proteja populația de astfel de manipulări, nu doar de a face publice niște date.

Ministrul Apărării a mai afirmat că, în acest moment, instituțiile statului nu sunt suficient de puternice pentru a combate eficient valul de fake news. El a dat exemplul televiziunilor care, în opinia lui, răspândesc în mod repetat informații false și care nu sunt sancționate pe măsură.

Din acest motiv, el spune că nu ține doar de el să facă publice cifrele și că o astfel de decizie trebuie luată în cadrul CSAT, împreună cu președintele.

Moșteanu a mai subliniat că orice discuție despre Ucraina este imediat folosită de Rusia prin diverse voci și canale, inclusiv din presă și politică, pentru a alimenta tensiuni și confuzie în societate.

Din acest motiv, el consideră că publicarea acestor informații trebuie făcută doar când statul are mecanisme reale de control al dezinformării.

Moșteanu a recunoscut că România continuă să antreneze militari ucraineni pe teritoriul său și în alte state NATO. El a precizat clar că nu există militari români care să meargă în Ucraina pentru a face acest lucru.

Singura informație pe care a spus că o poate confirma public este că România pregătește piloți ucraineni pentru avioanele F-16.