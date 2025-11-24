Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) despre direcțiile strategice ale securității naționale și planurile de consolidare a forțelor armate. Moșteanu, a subliniat că România își propune să își consolideze poziția în zona Mării Negre și să devină un furnizor de securitate, nu doar un consumator.

„Putem atinge asta și putem face asta. Suntem pe direcția bună. Important este să nu ratăm niște momente și niște oportunități, să continuăm să investim, să continuăm să stăm aproape cu partenerii noștri, să dezoltăm armata, să continuăm să ținem aprape populația de tot ce ține de apărare”, a declarat ministrul Apărării, într-o intervenție la Digi24.

Moșteanu a subliniat că ambiția președintelui este ca România să devină a doua putere militară de pe flancul de est, după Polonia, un obiectiv pe care strategia națională de apărare îl include în mod explicit. Această direcție implică atât creșterea capacităților armate, cât și consolidarea cooperării cu aliații NATO.

Investițiile în tehnologie militară, infrastructură și instruirea personalului sunt prioritare pentru a transforma România într-un partener de încredere în regiune. Planul nu se limitează doar la aspectul strategic, ci include și măsuri care vizează implicarea activă a populației în domeniul apărării.

Ministrul a explicat că apărarea unei țări nu poate fi responsabilitatea exclusivă a armatei și că este nevoie de o implicare largă a societății.

„Am propus către Parlament și cred că mâine voi primi raportul final de la Senat – comisia de apărare- pentru a merge în plen pentru Legea pregătirii populației pentru apărare, acel proiect care introduce voluntariatul pentru stagiul militar voluntar de 4 luni”, a precizat Moșteanu.

Această inițiativă urmărește să familiarizeze cetățenii cu procedurile și responsabilitățile legate de apărare, oferind totodată un cadru legal pentru participarea voluntară la instruirea militară. În acest fel, România își propune să crească gradul de pregătire al populației în situații de criză și să dezvolte o cultură a securității care să completeze capacitatea armatei.

Proiectul legislativ mai include măsuri prin care populația să fie informată cu regularitate asupra strategiei naționale de apărare și a investițiilor în infrastructură militară, consolidând astfel legătura între cetățeni și autoritățile responsabile de securitate.

Moșteanu a insistat că atingerea obiectivelor strategice presupune creșterea bugetului pentru apărare, în acord cu standardele NATO și cu sprijinul aliaților.

„E nevoie ca populația să accepte că e nevoie să creștem cheltuielile de apărare în următorii ani, o decizie luată împreună cu aliații noștri”, a subliniat ministrul.

Această creștere bugetară va fi direcționată către modernizarea armatei, achiziții de echipamente, instruirea personalului și dezvoltarea infrastructurii militare critice.