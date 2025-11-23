Într-o lume descrisă de Emmanuel Macron ca fiind plină de incertitudini, liderul francez a transmis că, pentru ca Franța să rămână în siguranţă, trebuie să descurajeze eventualele ameninţări.

„În lumea în care trăim, caracterizată de incertitudini şi tensiuni crescânde, dacă vrem cu adevărat să fim în siguranţă, trebuie să-i descurajăm pe ceilalţi să vină (…) Franţa trebuie să rămână o naţiune puternică, cu o armată puternică, dar şi cu o capacitate de reacţie colectivă”, a afirmat sâmbătă şeful statului francez, potrivit Il Sole 24 Ore.

El a spus la summitul G20 de la Johannesburg că este necesar ca Franţa să rămână o naţiune puternică, cu o armată solidă şi cu o capacitate de reacţie colectivă. În timp ce alte state europene, precum cele scandinave sau baltice, au păstrat sau reintrodus serviciul militar obligatoriu, Franţa a suspendat recrutarea în 1997 în timpul mandatului lui Jacques Chirac.

Generalul Fabien Mandon, şeful Statului Major al Armatei franceze, a spus într-o intervenţie la France 5 că mulţi vecini din Europa au reintrodus această formă de serviciu şi că aceasta este o opţiune care trebuie analizată.

„Mulţi vecini din Europa reintroduc serviciul militar obligatoriu”, a afirmat acesta.

Emmanuel Macron a reluat ideea pe 13 iulie, în faţa unor ofiţeri de rang înalt, când a spus că Europa se află în pericol din cauza unei ameninţări persistente din partea Rusiei. El a menţionat că este nevoie de o naţiune pregătită să reziste şi să se mobilizeze şi a indicat că tinerilor trebuie să li se ofere un nou cadru în care să poată servi în cadrul armatei. Liderul francez a anunţat atunci că vor fi luate decizii în această direcţie în toamnă.

Ministrul delegat al Apărării, Alice Rufo, a spus că există eforturi în dezvoltarea proiectului, iar o sursă apropiată a explicat că deciziile nu au fost încă luate. Surse din presa franceză menţionează variante care prevăd un număr cuprins între 10.000 şi 50.000 de voluntari pe an. Un scenariu analizat ar presupune o durată de zece luni şi o remuneraţie de câteva sute de euro.

Documentul „Revista strategică naţională 2025” notează că un serviciu militar voluntar regândit ar avea rolul de a întări coeziunea naţională şi de a crea un grup de persoane care ar putea fi mobilizate în caz de criză.

Armata franceză, care are aproximativ 200.000 de militari activi şi 47.000 de rezervişti, trebuie să ajungă la 210.000 şi 80.000 de persoane până în 2030. Generalul Pierre Schill, şeful Statului Major al Armatei Terestre, a spus în vară că mobilizarea voluntară a unei părţi dintr-o categorie de vârstă ar contribui la obţinerea masei necesare pentru rezistenţă pe termen lung în situaţii de conflict.

Propunerea este primită pozitiv de o parte a clasei politice. Cédric Perrin, preşedintele Comisiei pentru afaceri externe şi apărare a Senatului, a spus în Tribune că orice iniţiativă care întăreşte spiritul de apărare, rezilienţa naţională şi sentimentul patriotic este utilă.

„Tot ceea ce poate contribui la spiritul de apărare, la rezilienţa naţională şi la exprimarea sentimentului patriotic care mocneşte în rândul populaţiei este pozitiv”, a comentat el.

Jordan Bardella, preşedintele Rassemblement National, a transmis pe X că susţine restabilirea serviciului militar obligatoriu, pornind de la un serviciu voluntar.

Patrick Kanner, liderul grupului socialist din Senat, a afirmat că este prudent în privinţa proiectului. El a spus la France 3 că are încredere în armata de profesionişti şi că, dacă tinerii doresc să se angajeze pentru naţiune, acest lucru este binevenit.