De sâmbătă, 15 noiembrie, prețul anual al E-Card-ului din Austria a crescut brusc de la 13,80 euro la 25 de euro.

Camera Muncii din Austria spune că asta aproape dublează tariful și atrage atenția că persoanele care au mai mulți angajatori ar putea plăti de două ori. Banii plătiți în plus pot fi recuperați de la Casa de Asigurări de Sănătate, dar numai dacă angajații fac o cerere și trimit copii după fluturașii de salariu pentru luna noiembrie.

Majorarea E-Card-ului se aplică aproape tuturor persoanelor asigurate, dar există excepții: soții și copiii incluși în asigurare, cei în concediu parental, angajații cu salarii mici, cei din serviciul militar sau civil, solicitanții de azil și cei scutiți de taxa pe rețetă.

Pensionarii nu plătesc anul acesta, dar în anul 2027 vor trebui să plătească, cu excepția celor cu pensia minimă.

Cei care riscă să plătească de două ori sunt angajații cu două sau mai multe contracte. Camera Muncii recomandă să păstrezi fluturașii de salariu din noiembrie pentru verificări.

Dacă se plătește de mai multe ori, se poate cere returnarea banilor la ÖGK, trimițând o cerere și documentele necesare. Regula este simplă: taxa se plătește o singură dată pe an.

Creșterea prețului E-Card-ului nu este singura cheltuială nouă în sănătate. Din vară, s-au reintrodus taxele pentru transportul medical: 7,55 euro fără paramedic și 15,10 euro cu paramedic. Sunt scutite doar transporturile absolut necesare, cum sunt cele pentru tratamente oncologice.

Ba mai mult, au crescut și alte taxe administrative, cum ar fi taxele pentru pașapoarte, buletine, permise de conducere sau schimbarea numelui.

Pe partea internațională, spatele E-Card-ului funcționează ca un card european de sănătate și e valabil în toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), plus Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și câteva țări din Balcani.

Pentru Turcia, Serbia, Muntenegru și Bosnia-Herțegovina sunt necesare formulare suplimentare, care trebuie luate fie înainte, fie la fața locului, în funcție de țară.