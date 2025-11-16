Potrivit publicației britanice The Telegraph, Rachel Reeves are nevoie să crească semnificativ veniturile bugetare pentru a-și respecta obiectivele fiscale, iar introducerea unei taxe pentru proprietățile de lux este una dintre variantele luate în calcul. Estimările arată că necesarul financiar se ridică la zeci de miliarde de lire, în timp ce costurile de împrumut ale guvernului au crescut puternic în ultimele zile.

Contextul economic este complicat și de informațiile potrivit cărora ministrul nu ar mai avea în plan o majorare a impozitului pe venit, în urma unor prognoze fiscale îmbunătățite. Această schimbare ar pune presiune suplimentară pe identificarea altor surse de venit.

Noua taxă ar putea afecta câteva sute de mii de locuințe de top, concentrate în regiunile în care imobiliarele au înregistrat cele mai mari scumpiri – în special Londra și sud-estul Angliei, zone unde prețurile proprietăților depășesc frecvent câteva milioane de lire.

Ministerul de Finanțe nu a dorit să confirme scenariul, un purtător de cuvânt declarând că instituția „nu comentează speculaţiile privind schimbările de taxe în afara evenimentelor fiscale oficiale”.

Conform surselor citate de The Telegraph, planul guvernului include o restructurare amplă a sistemului de council tax. Autoritățile ar urma să reevalueze aproximativ 2,4 milioane de proprietăți din categoriile F, G și H, considerate cele mai valoroase din sistemul britanic de clasificare.

Acest proces de reevaluare ar fi unul gradual, desfășurat pe parcursul mai multor ani, și ar reprezenta cea mai amplă actualizare fiscală pe piața imobiliară din ultimele decenii. Multe dintre aceste locuințe au fost încadrate în actualele categorii în urmă cu aproape 30 de ani, iar guvernul consideră că nivelul lor real de piață nu mai corespunde taxelor plătite.

După reevaluare, guvernul ar lua în calcul aplicarea unei suprataxe distincte pentru aproximativ 300.000 dintre cele mai scumpe locuințe din Regat. Această taxă suplimentară s-ar adăuga la impozitul standard, ceea ce ar putea duce la facturi considerabil mai mari pentru proprietarii caselor de lux.

Măsura ar putea genera venituri substanțiale pentru buget și ar marca una dintre cele mai importante schimbări fiscale pentru segmentul imobiliar premium. Specialiștii avertizează că efectele ar putea fi resimțite atât pe piața rezidențială de lux, cât și în dinamica investițiilor imobiliare din regiunile afectate.

Dacă planul va fi integrat în bugetul prezentat pe 26 noiembrie, se așteaptă dezbateri intense în Parlament și critici din partea opozanților politicilor fiscale progresive. Cu toate acestea, presiunea bugetară ridicată ar putea împinge guvernul să adopte măsuri mai ferme pentru a crește veniturile statului.