Cadastrul reprezintă procesul prin care un imobil este identificat, măsurat, descris și înregistrat în documentele cadastrale, fiind reprezentat pe hărți și planuri ale zonei. Funcțiile cadastrului sunt multiple: tehnică, economică și juridică. Funcția tehnică presupune măsurători exacte și stabilirea limitelor dintre imobile, funcția economică furnizează date pentru calcularea impozitelor, iar funcția juridică identifică proprietarii sau posesorii pentru înscrierea lor în cartea funciară.

Lucrările de cadastru sunt realizate de specialiști autorizați, iar costurile includ onorariul firmei de cadastru și taxele percepute de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Prețul final variază în funcție de complexitatea lucrării și de tipul imobilului. Persoana autorizată este responsabilă atât pentru corectitudinea măsurătorilor, cât și pentru coerența documentației în raport cu situația din teren.

Cadastrul și intabularea devin obligatorii în toate situațiile în care proprietarul vrea să dispună de imobil din punct de vedere juridic, inclusiv pentru vânzare, donație, schimb sau constituirea unei ipoteci în cadrul unui credit. Intabularea, care reprezintă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, oferă opozabilitate față de terți și siguranță tranzacțiilor.

Procedura începe cu pregătirea actelor de către proprietar și continuă cu întocmirea documentației de către firma de cadastru, care include partea tehnică (schițe, planuri, verificări) și partea juridică necesară. Documentația este apoi depusă la OCPI, unde imobilul primește un număr cadastral și trece printr-o verificare tehnică, urmată de verificarea juridică la Biroul de Carte Funciară. După aceste etape, proprietarul primește documentația avizată.

Există și situații în care se poate face cadastru fără intabulare, cum ar fi dezmembrările, alipirile sau apartamentările. Totuși, pentru înscrieri precum prima înregistrare, actualizarea datelor sau evidențierea unei construcții noi, cadastrul și intabularea se realizează împreună.

Cartea funciară este registrul public care conține descrierea imobilului și toate înscrierile referitoare la drepturile reale și sarcinile care îl privesc. Aceasta asigură transparență și protecție juridică, fiind opozabilă tuturor. Orice persoană poate consulta o carte funciară pentru a verifica drepturile și sarcinile aferente unui imobil.

Intabularea reprezintă înscrierea definitivă a unui drept real în cartea funciară și poate fi realizată fie pentru prima dată, fie după o tranzacție imobiliară. Pentru vânzare, donație sau alte acte notariale, imobilul trebuie să fie deja intabulat. În caz contrar, proprietarul trebuie să obțină mai întâi documentația cadastrală. Dacă OCPI constată erori, suprapuneri sau acte neconforme, poate respinge cererea, iar proprietarul are dreptul să solicite reexaminarea sau să formuleze plângere la instanță.