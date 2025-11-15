Guvernul Bolojan pregătește o lege nouă cu reguli mai stricte pentru cei care nu își plătesc amenzile rutiere sau taxele locale. Noile reguli ar fi următoarele:

pentru cumpărarea sau vânzarea unui imobil sau a unei mașini atât vânzătorul, cât și cumpărătorul trebuie să aibă toate taxele locale plătite, altfel, nu pot vinde sau cumpăra;

recăpătarea permisului suspendat: un șofer își poate lua permisul înapoi doar dacă și-a achitat toate amenzile și taxele locale;

suspendarea permisului pentru neplata amenzilor: dacă un șofer nu își plătește amenzile rutiere în 90 de zile lucrătoare, permisul i se suspendă automat.

Mai mulți români au criticat propunerea de lege.

Unii au spus că ideea nu e rea, dar că este naivă deoarece cei care fac combinații sau afaceri „dubioase” nu au bunuri pe numele lor și nu ar fi afectați. Alții au considerat că legea ar fi corectă, deoarece ar face un pic de dreptate față de cei care își plătesc amenzile la timp.

Un român a propus ca tranzacțiile să fie permise doar prin bancă, iar statul să rețină automat sumele datorate. Acesta s-a întrebat și ce se întâmplă cu permisul atunci când cineva primește o amendă foarte mare pe care nu o poate plăti imediat, sau dacă se judecă pentru ea. El a întrebat ce permis ar trebui suspendat în astfel de cazuri: cel pentru mașină, pentru barcă, pentru motocicletă sau cel profesional.

Un alt internaut s-a arătat foarte nemulțumit și a spus că unele taxe și impozite locale cresc atât de mult încât proprietarii nu le mai pot plăti. A dat exemplu taxele majorate și o taxă din Constanța despre care a afirmat că ar fi abuzivă.

Alt utilizator a numit proiectul „o lege de toată jena”, spunând că există deja legi care prevăd suspendarea permisului în funcție de gravitatea faptei și că noua regulă ar bloca oamenii inutil, mai ales pe cei care poate vor să vândă mașina tocmai ca să își plătească amenzile.

Un polițist rutier a spus că există șoferi care adună intenționat multe amenzi și se laudă că nu le pasă, menționând cazuri în care a văzut zeci de amenzi ținute în mașină. Un alt participant i-a răspuns polițistului spunând că astfel de persoane oricum circulă și fără permis, și că legea ar afecta mai mult oamenii corecți, nu pe cei care ignoră regulile.

„Nu e rea, dar e naivă, combinatorii și producătorii n-au nimic pe numele lor. Să îi lase să facă tranzacția dar numai prin cont bancar și să se facă reținere la suma datorată. Cât despre permis, nu stiu. Ce te faci dacă primești o amendă obscen de mare pe care nu iți permiți să o plătești prea repede sau te judeci pentru ea? Ți se reține care permis? Pentru mașină, pentru ambarcațiune, ăla de șofer profesionist sau de motocicletă? Sau toate? Impozite pe care le majorează de la an la an cu 170%, sau taxe abuzive și discriminatorii impuse de primărie, vezi taxa de ocupare temporară a domeniului public de la Constanța, contestată în instanță, de 200 ron pe an, care se plătește până în martie și pe care SPIT (Serviciul public de impozite și taxe Constanța – n. red.) nu are de gând să o returneze chiar dacă ar pierde în instanță. O lege de toată jena. În primul rând există legi care sancționează și cu suspendarea permisului de conducere, dar în funcție de gravitate, ce rost mai au… Nu ar trebui să fii blocat financiar, poate vrei să vinzi mașina să îți plătești amenzile, teoretic, desigur. – Salut, eu sunt polițist rutier și nu sunt rare cazurile în care întâlnesc foarte mulți „șmecheri” care se laudă că li se rupe de amenda mea, că au amenzi de sute de milioane, unul le avea prinse cu elastic în mașină, crede-mă că erau enorm de multe. – Și crezi că ăștia nu circulă și fără permis? Legea asta e tot pentru oamenii de bună credință, nu pentru bombardieri”, au scris românii pe Reddit.