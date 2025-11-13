Parlamentul European a aprobat, pe 21 octombrie 2025, reforma amplă a sistemului de permise de conducere, marcând finalul unui proces legislativ care a durat peste doi ani. Noua Directivă, parte a pachetului european pentru siguranță rutieră lansat de Comisia Europeană în 2023, urmărește atât reducerea numărului de accidente rutiere mortale, cât și uniformizarea regulilor de circulație între statele membre.

Cea mai vizibilă schimbare este introducerea permisului de conducere digital, integrat în European Digital Identity Wallet. Începând cu anul 2030, formatul digital va deveni standard la nivelul Uniunii Europene, însă varianta clasică pe suport fizic va rămâne disponibilă pentru cei care o preferă. Documentul digital va include un cod QR recunoscut în toate statele UE și va putea fi utilizat și offline. Fiecare țară are la dispoziție cinci ani și jumătate pentru implementarea sistemului, care va funcționa pe o infrastructură comună de verificare și validare.

Durata de valabilitate a permiselor va fi uniformizată: 15 ani pentru categoriile A și B, respectiv 5 ani pentru categoriile C și D. Țările membre vor putea totuși să reducă aceste perioade în cazul șoferilor în vârstă sau dacă documentul are și rol de act de identitate. Înainte de emiterea sau reînnoirea permisului, candidații vor trece printr-un control medical obligatoriu, ce va evalua vederea și starea generală de sănătate.

Reforma aduce modificări și în privința vârstelor minime pentru obținerea unor categorii de permis: 18 ani pentru camioane (C) și 21 de ani pentru autobuze (D), cu condiția absolvirii unui curs profesional de calificare. În absența acestuia, pragurile rămân la 21 și, respectiv, 24 de ani. Măsura are ca scop diminuarea crizei de șoferi profesioniști, estimată de Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU) la peste 500.000 de posturi vacante în Europa.

Totodată, va fi extinsă posibilitatea de conducere însoțită de la vârsta de 17 ani, nu doar pentru categoria B, ci și pentru vehicule mai mari, acolo unde legislațiile naționale o permit. Această inițiativă are rolul de a oferi tinerilor experiență practică sub supravegherea unor mentori și de a sprijini reînnoirea generațională în domeniul transporturilor.

Șoferii care obțin permisul pentru prima dată vor intra într-o perioadă de probă de minimum doi ani, interval în care vor fi sancționați mai sever pentru abateri grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau folosirea telefonului mobil la volan. Statele sunt încurajate să adopte politici de toleranță zero pentru consumul de alcool și droguri în acest interval.

O altă noutate importantă este recunoașterea reciprocă a suspendărilor și anulărilor de permise. Astfel, un conducător căruia i-a fost retras permisul într-o țară nu va mai putea conduce în nicio altă țară a Uniunii. Informațiile vor fi transmise între autorități în cel mult 15 zile, prin rețelele europene Resper și Eucaris.

Examinările teoretice și practice vor include noi module dedicate siguranței, cum ar fi identificarea unghiurilor moarte, utilizarea sistemelor de asistență, deschiderea corectă a portierelor pentru evitarea accidentelor cu bicicliști, precum și protejarea participanților vulnerabili la trafic. De asemenea, este introdusă o nouă categorie B1, destinată cvadriciclurilor ușoare de până la 15 kW, și se clarifică regulile pentru vehiculele cu combustibili alternativi, unde masa maximă admisă poate depăși 3.500 kg din cauza greutății bateriilor.

Statele membre vor avea trei ani pentru transpunerea directivei în legislațiile naționale, urmate de încă un an pentru implementare completă. În cazul permisului digital, perioada de tranziție se extinde la cinci ani și jumătate.

Această reformă reprezintă unul dintre cele mai ample demersuri europene din ultimele două decenii în domeniul siguranței rutiere și digitalizării serviciilor publice.