Întrebat dacă consideră necesar un referendum cu privire la pensiile speciale, președintele României a răspuns:

”Un referendum e un instrument pe care îl folosești atunci când părți din societate au opinii divergente pe o anumită problemă, nu e cazul aici. Nu e normal ca pensia să fie cât salariul, e o chestiune de armonizare legislativă, nu e necear un referendum toată lumea are aceeași opinie în societate pe problema aceasta”

Șeful statului a subliniat că politica externă a României rămâne constantă: menținerea parteneriatelor cu Uniunea Europeană, NATO și Statele Unite, precum și promovarea intereselor țării în plan internațional.

”Trecând la ce trebuie să facă România: O să găsiți în textul scris referințe la partea internațională, evident trebuie să păstrăm parteneriatele, să ne manifestăm interesele în cadrul UE, NATO, Parteneriatul cu SUA, sunt lucruri care rămân constante ale politicii noastre”

Pe plan intern, președintele a identificat mai multe probleme structurale în administrația publică.

”Vreau să insist pe câteva chestiuni interne: Administrația publică are niște probleme. Cumva ăsta a fost unul din șocuri sau în orice caz surprinderi ale mele, că inclusiv la acest nivel național administrația nu lucrează cu date. Sunt multe situații în care deciziile nu sunt bazate pe date Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituții publice, fiecare își vede de treaba sa și din cauza sa nu avem o viziune integrată. Nu avem o apetență de a inova, de a propune, ci mai degrabă o atitudine defensivă, deci administrația publică nu face decât să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă Pe de altă parte, corupția, care pe de o parte slăbește coeziunea socială. E greu să vrei să aperi un stat corupt. Pe de altă parte are consecințe în economie, prosperitatea oamenilor și calitatea administrației”

Totuși, România se află într-o poziție favorabilă pentru a valorifica oportunități economice și strategice. Poziția geografică o poate transforma într-un centru de conectivitate între Europa și Asia, cu un rol esențial pentru stabilitatea Mării Negre. Creșterea cererii globale de echipamente militare oferă avantaje industriei naționale, iar experiența românilor din diaspora poate fi folosită pentru investiții și dezvoltarea de afaceri comune.

”Câteva oportunități pe care aș vrea să le subliniez: Pe plan extern, poziția noastră: Poziția geografică a României ne oferă oportunitatea de a fi un centru de conectivitate Europa-Asia. Asta depinde de stabilitatea la Marea Neagră. Pentru economia din România este o mare oportunitate Creșterea cererii globale de echipament militar oferă oportunități pentru industria noastră, care are tradiție, care are încă profesioniști, care are locații. În România avem prezente companii interesante de automotive și tehnologie. Parte importantă din problemele pe care au să le rezolve aceste industrii sunt comune. aceasta este o oportunitate pentru următorii ani. E o oportunitate pentru economia noastră, a românilor din diaspora, care au reușit pe o piață mult mai concurențială, care au dobândit niște capacitatăți, în măsura în care se vor întoarce vom putea să le folosim. Investiții în România sau afaceri comune sunt oportunități pe care România poate săle folosească.”

Președintele a mai menționat că printre prioritățile strategice se numără oprirea evaziunii fiscale și consolidarea securității energetice, care are legături directe cu dezvoltarea industrială și competitivitatea economiei.

În ceea ce privește combaterea corupției, strategia prevede o abordare integrată, bazată pe colaborarea între instituțiile abilitate și implicarea serviciilor de informații doar pentru colectarea de date, fără interferențe în actul de justiție. De asemenea, vor fi corectate mecanismele legislative și administrative care încetinesc procesarea cazurilor de corupție.

”Pe zona economică – și asta e o chestiune care ține strict de securitate națională: Oprirea evaziunii fiscale. O chestiune care ține de securitate în sens strict al termenului: Energia. Și avem o corelație între dezvoltarea industrială și prețul energiei. Trebuie să ajungem să avem o administrație care lucrează cu date și care are date care sunt aceleași o săptămână mai târziu. În ceea ce privește fenomenul corupției, am menționat expres trei lucruri: în primul rând, o abordare integrată, în sensul de colaborare între toate instituțiile care au aceste atribuții, în al doilea rând implicarea serviciilor de informații pentru culegerea de date și doar atât. Am precizat expres fără implicare în procesul de justiție. Și corectarea mecanismelor legislative și administrative care întârzie realizarea actului de justiție în materie de corupție”

Strategia va fi urmată de un plan de implementare aprobat de CSAT, cu rapoarte de progres periodice, care nu vor fi făcute publice, a mai precizat președintele.

”Strategia va fi urmată de un plan de implementare, care nu va avea un caracter public. Acest plan va fi aprobat de CSAT. Acesta va avea rapoarte de progres.”

În cadrul conferinței de presă, Nicușor Dan a subliniat că ordinea internațională tradițională este pusă la încercare, evidențiind războiul din Ucraina și tensiunile militare tot mai accentuate la nivel global. Președintele a remarcat, de asemenea, consolidarea unor state autoritare și diminuarea capacității organismelor internaționale de a menține ordinea internațională pe baza regulilor existente.

O altă provocare majoră este accelerarea tehnologică, în special în domeniul inteligenței artificiale și digitalizării, care face ca puterea militară să nu mai fie direct proporțională cu investițiile economice. Nicușor Dan a atras atenția că statele care nu reușesc să țină pasul cu aceste evoluții vor fi afectate mai grav, iar manipularea și dezinformarea prin rețelele sociale impun măsuri noi de apărare și securitate cibernetică.

”Care este contextul geopolitic diferit: În primul rând faptul că ordinea internațională este pusă în discuție, războiul din Ucraina este un exemplu, vedem o creștere a tensiunilor militare peste tot în lume, vedem o tendință de regrupare a statelor guvernate autoritar și o diminuare a capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli. Aceasta este partea militară, strict geopolitică a contextului. Vedem apoi o creștere tehnologică exponențială, inclusiv AI, și nu mai suntem într-un context în care puterea militară și capacitatea de apărare este proporțională cu economia și investițiile în apărare. Cine nu reușește să facă saltul tehnologic va fi penalizat mult mai mult. Fenomenul global de digitalizare și interacțiunea cu rețelele de socializare dă liber unor acțiuni de manipulare și dezinformare pentru care, din nou, trebuie să ai pregătite niște mijloace specifice de apărare. O noutate este, bineînțeles, schimbarea raporturilor economice, vedem un protecționism economic, vedem o luptă pe resurse critice și o limitare a accesului la resurse critice”, arată acesta.

Președintele a mai menționat schimbările economice globale, caracterizate prin protecționism și competiție acerbă pentru resurse critice, dar și creșterea riscului de sabotaj asupra infrastructurilor esențiale și a radicalizării unor mișcări anti-democratice, uneori sprijinite de actori statali.

În același timp, aceste provocări vin și cu oportunități: cererea globală de echipamente militare poate stimula industria românească, deja puternică în sectoare precum automotive și tehnologie, iar experiența românilor din diaspora poate fi valorificată în investiții și parteneriate economice. Nicușor Dan a subliniat totodată importanța combaterii evaziunii fiscale pentru consolidarea resurselor interne.

”Vedem o creștere a acțiunilor de sabotaj și de perturbare a infrastructurii critice mai mult decât o vedeam în anii precedenți. Vedem radicalizare și o creștere a tendințelor anti-democratice care sunt inclusiv întreținute de actori statali. Creșterea cererii globale de echipament militar oferă oportunități pentru industria noastră, care are tradiție, care are încă profesioniști, care are locații. În România avem prezente companii interesante de automotive și tehnologie. Parte importantă din problemele pe care au să le rezolve aceste industrii sunt comune. aceasta este o oportunitate pentru următorii ani. E o oportunitate pentru economia noastră, a românilor din diaspora, care au reușit pe o piață mult mai concurențială, care au dobândit niște capacitatăți, în măsura în care se vor întoarce vom putea să le folosim. Investiții în România sau afaceri comune sunt oportunități pe care România poate să le folosească”, continuă Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că documentul este gândit în primul rând pentru cetățean, nu doar pentru protecția statului. Șeful statului a explicat că un obiectiv esențial este creșterea încrederii populației în instituțiile publice și stimularea dorinței de implicare în apărarea țării.

Președintele a punctat că, spre deosebire de strategiile anterioare, contextul actual – marcat de provocări interne și externe diferite – impune o abordare adaptată la realitățile și nevoile societății moderne.

”O să vă prezint cele mai importante elemente ale strategiei naționale de apărare. Prezentăm strategia din perspectiva cetățeanului, nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat. Întrebarea care se pune este: Câtă încredere are cetățeanul în stat și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra? Nu știu dacă răspunsul este cel mai fericit și tocmai ăsta este rostul nostru și parte din această strategie de a corecta decalajul dintre avansul societății pe care l-a făcut pe multe planuri și rămânerea în urmă a administrației publice față de societatea maturizată în multe aspecte Conceptul include, pe de-o parte acțiunile statului român, ale administrației să fie în sensul apărării și confirmării unei identități, unui mod de a fi în lume și în acest sens, pe plan extern să apere interesele României în mod expres. Și, pe de altă parte, să păstreze jumătatea solidară a acestui concept, angajamentele și toate parteneriatele internaționale ale României Strategia diferă de cele care au fost până acum prin faptul că contextul este diferit”, spune șeful statului.

ȘTIRE INIȚIALĂ

În cursul zilei de azi, 12 noiembrie, președintele Nicușor Dan susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni. Șeful statului va vorbi despre Strategia Națională de Apărare a Țării pentru următorii 5 ani, arată sursele.

Strategia Națională de Apărare a României pentru următorii cinci ani aduce elemente importante: identifică clar războiul hibrid ca o amenințare majoră la adresa securității țării și subliniază rolul central al luptei anticorupție în menținerea stabilității naționale.

Documentul va rămâne în vigoare pe parcursul întregului mandat și va defini prioritățile și direcțiile principale pentru gestionarea securității naționale.

Nicușor Dan a declarat într-un interviu din luna precedentă că Strategia Națională de Apărare a României va fi aprobată până pe 26 noiembrie, marcând astfel șase luni de la preluarea mandatului prezidențial.

În cadrul aceluiași interviu, el a precizat că strategia va introduce două direcții esențiale de acțiune, vizând în mod special combaterea războiului hibrid și a corupției.

Potrivit președintelui, prima direcție vizează războiul hibrid dus de Federația Rusă, incluzând atacuri cibernetice, campanii sistematice de dezinformare și încercări de manipulare prin rețelele sociale.

Președintele Nicușor Dan a spus că a doua direcție va viza eradicarea corupției din România, solicitând o intervenție fermă din partea autorităților și încredințând SRI un rol activ în detectarea și contracararea rețelelor corupte.

„Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”, a precizat președintele la momentul respectiv.

Nicușor Dan a explicat că legea clarifică condițiile în care pot fi realizate interceptările, acestea fiind permise doar pe baza unui mandat de siguranță națională emis de Înalta Curte de Casație și Justiție sau de alți judecători, în contextul anchetelor penale.

Președintele a afirmat că SRI ar trebui să furnizeze informațiile către Parchet atât la solicitarea acestuia, cât și proactiv, din inițiativa proprie.

În prima parte a lunii iunie, președintele a declarat că plănuiește să includă SRI în eforturile de combatere a evaziunii fiscale.