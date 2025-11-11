Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat într-o emisiune la cotidianul.ro că a analizat motivarea Curții Constituționale privind respingerea legii pensiilor magistraților și că problemele semnalate de CCR au vizat exclusiv aspecte procedurale, nu de conținut.

El a explicat că proiectul de lege a trebuit să fie retransmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru obținerea avizului consultativ, iar Guvernul nu poate avansa fără acest pas.

Liderul UDMR a menționat că, în situația în care CSM întârzie să ofere avizul, Executivul nu are altă opțiune decât să aștepte, subliniind că legea nu poate fi reintrodusă pe circuitul legislativ fără respectarea acestei proceduri.

„Asta este, trebuie să așteptăm, nu avem ce face”, a fost răspunsul sincer al lui Kelemen Hunor.

El a spus că, deși există presiune privind respectarea termenului-limită de 28 noiembrie, asumat în PNRR pentru reforma pensiilor magistraților, Guvernul nu poate ignora regulile constituționale.

Hunor a atras atenția că, potrivit angajamentelor asumate de România, legea privind pensiile magistraților reprezintă o condiție-cheie pentru deblocarea unei tranșe de aproximativ 230 de milioane de euro din fondurile europene, motiv pentru care subiectul provoacă tensiuni în coaliție.

În ceea ce privește conținutul legii, președintele UDMR a arătat că modificările solicitate nu sunt majore. El a menționat că ar putea fi prelungită perioada de tranziție de la 10 la 15 ani, dar că actuala formulă respectă deja principiile constituționale.

În privința plafonului pensiei, Hunor a susținut că nu ar trebui depășit pragul de 70% din venitul net, întrucât aceasta este limita generală aplicată la nivel european.

El a explicat că în majoritatea statelor din Uniunea Europeană pensiile magistraților se situează între 60 și 70% din venitul net și că România a fost deja generoasă stabilind un plafon de 75%, pe care l-a considerat mai puțin justificat.

Potrivit acestuia, principiul de echitate între cetățeni trebuie să fie menținut, deoarece magistrații fac parte din același sistem public și nu pot fi privilegiați disproporționat.

„Sigur, se poate să schimbăm, de exemplu la perioada de tranziție, în loc de 1o ani să fie 15 ani, deși eu cred că așa cum 10 ani sunt constituționali și 15 ani sunt… Apoi mai e acel plafon (privind valoarea pensiei – n.red), nu cred că trebuie făcut compromis. Nicăieri în Europa pensia nu e mai mare de 70% din venitul net (…) Am înțeles că sunt probleme, că veniturile la magistrați sunt foarte diferite, dar în acest moment, principiul e important, baza. Magistratul e și el un om ca toți ceilalți în stat (…) Dacă stabilesti la 70% pragul, de ce este mai constituțional 70% dar nu și 75%? În Europa avem acel tabel comparativ, toate pensiile magistraților au acest prag între 60 pana la 70% din venitul net. Noi am zis să mergem la maxim, 75%, să fim primii în ceva, daca nici așa nu e bine…”, a mai afirmat șeful UDMR.

La rândul său, președintele USR, Dominic Fritz, a declarat la Digi24 că observă o dorință comună în interiorul coaliției de a rezolva problema pensiilor magistraților, însă a insistat ca soluția finală să fie una stabilă, care să nu fie din nou invalidată de CCR.

Fritz a spus că motivarea Curții a clarificat faptul că problemele sunt mai degrabă de formă decât de fond și că discuțiile din coaliție se axează acum pe modul de obținere a avizului CSM și pe asigurarea respectării principiilor constituționale.

Președintele USR a subliniat că întâlnirea programată cu președintele României, Nicușor Dan, reprezintă o formă de mediere între Guvern și sistemul judiciar, menită să elimine blocajul instituțional. El a considerat că reforma trebuie făcută „pe bune”, pentru a elimina privilegiile speciale într-un mod durabil, fără a risca o nouă respingere de către Curtea Constituțională.

„Am așteptat și motivarea Curții Constituționale, era această discuție, dacă sunt lucruri mai degrabă de formă, dacă e doar vorba despre acest aviz al CSM-ului, dacă este doar o problemă de fond și până la urmă există, cred că o dorință din partea tuturor să rezolvăm această problemă pe bune. Adică să nu găsim acuma o formulă prin care putem să mergem înainte în 3-4 săptămâni, ca apoi iarăși să pice legea și reforma pensiilor speciale la Curtea Constituțională. Și asta este motivul, de ce l-am și rugat ca o coaliție sau am acceptat oferta președintelui de a media în acest conflict, cred că putem să spunem, între o parte din magistrați și sistemul de justiție și guvern, tocmai pentru că e în interesul tuturor să eliminăm aceste pensii speciale într-un mod durabil. Adică să nu fie ceva ce iarăși pică la CCR”, a afirmat Dominic Fritz la postul tv.

Fritz a explicat că, în opinia sa, toate partidele din coaliție, inclusiv PSD, sunt de acord cu eliminarea pensiilor speciale, deși nu există o unanimitate asupra calendarului de implementare.

El a precizat că reformele trebuie făcute cu pragmatism și într-un ritm care să protejeze echilibrul sistemului judiciar.

„Eu văd o dorință și pot să spun, a tuturor partidelor din coaliție, deși nu vorbesc pentru ei, dar a tuturor partidelor să eliminăm aceste pensii speciale. Nici măcar PSD nu apără. Să le eliminăm, bineînțeles, pe termen lung. Bine, în, cum să zic, în parametri discutați, nu peste noapte. Să fie o perioadă de tranziție, o pensie mult mai mică, nu raportat la ultimul salariu. Momentan, asta este în format. În același timp, pentru că ați întrebat care este consensul, nimeni nu este absurd. Suntem pragmatici, în sensul în care chiar vrem să livrăm această reformă a pensiilor speciale. Și tocmai de aceea există această discuție mâine și cu domnul președinte”, a adăugat Dominic Fritz.

Liderul USR a considerat că o perioadă de tranziție de 10 ani pentru creșterea vârstei de pensionare și stabilirea unui plafon de 70% din ultimul salariu constituie o ofertă echilibrată, capabilă să păstreze independența justiției, dar și să respecte principiile de echitate socială.

În același timp, el s-a declarat deschis să asculte argumentele celorlalți lideri, pentru a se ajunge la un compromis care să treacă testul Curții Constituționale.

În privința vârstei de pensionare, Fritz a afirmat că este absurd ca o persoană să se retragă la 50 de ani, întrucât majoritatea profesiilor nu mai justifică o astfel de excepție. El a subliniat că societatea are nevoie de oameni activi, inclusiv la vârste înaintate, iar reforma pensiilor magistraților trebuie să reflecte această realitate.

Dominic Fritz a subliniat că pentru cetățenii care se confruntă cu dificultăți economice, reforma pensiilor speciale este o chestiune de dreptate socială. El a precizat că nu are o atitudine ostilă față de magistrați, pe care îi respectă, dar că sistemul trebuie să fie echitabil și sustenabil.