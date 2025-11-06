Potrivit cercetării sociologice efectuate de INSCOP Research, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 38% dintre români ar vota pentru AUR. Acest procent marchează o scădere ușoară față de lunile anterioare, când formațiunea depășea constant pragul de 40%.

„Pentru a obține date relevante statistic pe segmente socio-demografice, sondajul realizat în luna noiembrie s-a concentrat doar pe două întrebări (direcția țării și intenția de vot pentru partidele politice), însă a fost aplicat pe un eșantion semnificativ mai mare (de 3000 de respondenți), comparativ cu eșantioanele obișnuite de 1100 de respondenți în cazul cărora adresăm, de regulă, 25-30 de întrebări”, se arată în comunicatul transmis de institutul de cercetare.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a subliniat faptul că formațiunea condusă de George Simion traversează o perioadă de ușoară retragere în intenția de vot, deși continuă să conducă în sondaje.

Pentru prima dată de la scrutinul prezidențial din mai 2025, AUR scade sub pragul de 40% în intențiile de vot, dar își păstrează un avans considerabil, având un scor aproximativ dublu față de cel al Partidului Social Democrat, care înregistrează o ușoară creștere. PNL, USR și UDMR rămân la niveluri similare celor din lunile anterioare, fără variații semnificative.

„Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere. PNL, USR și UDMR se mențin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare. Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%”.

Rezultatele sondajului indică o creștere ușoară a Partidului Social Democrat, care ajunge la 19,5% din intențiile de vot, față de 17,6% în luna octombrie.

PNL se menține la 14,6%, un nivel similar cu cel din lunile precedente, în timp ce USR atinge 12,3%, ușor peste valoarea înregistrată anterior.

În ceea ce privește formațiunile mai mici, UDMR este cotat cu 4,8%, iar partidul SENS obține 3,2%. Alte formațiuni politice, precum POT și SOS România, înregistrează valori de 3,1%, respectiv 1,7%.

Sondajul mai arată că 1,8% dintre participanți ar vota un alt partid, iar 1% și-ar exprima preferința pentru un candidat independent. Valorile sunt apropiate de cele înregistrate în lunile precedente, ceea ce sugerează o stabilitate a electoratului din afara principalelor partide parlamentare.

Pe lângă intenția de vot, studiul a analizat și disponibilitatea românilor de a participa la scrutin. Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu” și 10 „sigur da”, 60,5% dintre respondenți au declarat că sunt hotărâți să meargă la urne.

În același timp, 17,4% au ales varianta 1, indicând că nu intenționează să voteze. Alte valori intermediare au fost împărțite între 1,2% și 4,4% din eșantion, în funcție de gradul de interes electoral.

Sondajul a fost realizat prin metoda CATI – interviuri telefonice bazate pe chestionar – în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Eșantionul de 3000 de persoane este reprezentativ la nivel național pentru populația adultă neinstituționalizată a României, cu vârsta de peste 18 ani, și acoperă principalele categorii socio-demografice: sex, vârstă și ocupație.

Conform datelor oficiale transmise de INSCOP Research, marja maximă de eroare este de ±1,8%, la un nivel de încredere de 95%. Studiul își propune să ofere o imagine clară asupra evoluției preferințelor electorale într-o perioadă de tranziție politică, în care partidele din coaliția guvernamentală par să recupereze treptat teren în fața opoziției.