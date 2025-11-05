Miercuri dimineață, procurorii DNA au efectuat percheziții la domiciliile și sediile mai multor persoane, printre care generalul în rezervă al SIE Nicolae Iană, fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din cadrul SRI.

Acțiunea vizează un dosar legat de Fănel Bogos, considerat unul dintre principalii producători din industria avicolă din Vaslui, au precizat surse judiciare pentru G4Media.

Tot surse apropiate anchetei au declarat că percheziții sunt efectuate și la șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, extinzând astfel cercul persoanelor vizate.

Conform informațiilor oferite de surse judiciare, gruparea investigată de procurori ar fi încercat să influențeze conducerea Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui, ceea ce ar fi avut implicații asupra controlului și supravegherii fermelor locale.

Nicolae Iană, trecut în rezervă în 2003, a avut în trecut colaborări cu fostul mogul Sorin Ovidiu Vântu, în cadrul companiei Petromservice, o societate desprinsă din Petrom și fondată de sindicatul condus de Liviu Luca. Atât Vântu, cât și Luca au fost condamnați în trecut pentru fapte de corupție.

Potrivit publicației Gândul, Iană are legături apropiate cu gruparea Horațiu Potra – Călin Georgescu și deține relații în state din Orientul Mijlociu. Aceasta amplifică interesul procurorilor pentru activitatea sa și posibila influență asupra unor decizii administrative sau economice.

Ancheta include suspiciuni legate de ferma de pui a lui Fănel Bogos. Procurorii suspectează că anumite loturi ar fi fost infestate cu salmonella și că ar fi existat tentative de evitare a sancțiunilor din partea Direcției Sanitare Veterinare.

Un alt nume vizat de percheziții este Cristinel Bălan, care a mai fost implicat în ancheta magazinelor din Aeroportul Otopeni. În plus, sunt cercetați și jurnaliști locali din Vaslui, care ar fi avut legături cu grupările vizate, conform surselor citate.

Trei percheziții au fost efectuate simultan în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara și Timișoara. Unele dintre acestea îl vizează direct pe omul de afaceri Fănel Bogos, ceea ce sugerează un interes concentrat asupra activităților sale economice și a modului în care acestea au fost gestionate.

Dosarul instrumentat de DNA vizează presupusa implicare a zece persoane în infracțiuni de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenței sau autorității pentru obținerea de foloase materiale necuvenite. Aceste fapte sunt încadrate în art. 13 din Legea nr. 78/2000, care reglementează prevenirea și sancționarea corupției.

Sursele judiciare subliniază că ancheta este complexă și urmărește atât aspectele administrative, cât și pe cele economice, vizând modul în care anumite decizii și influențe au fost folosite în scopuri personale sau pentru terți.