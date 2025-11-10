Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat importanța prudenței și a integrității în exercitarea funcțiilor publice, în contextul anchetei privind omul de afaceri Fănel Bogos, din Vaslui. Oficialul a evitat să comenteze detaliile cazului, menționând că orice opinie ar putea afecta independența actului de justiție.

„În general, în exerciţiul unei funcţii publice, trebuie să ai prudenţa şi înţelepciunea de a acţiona strict în limita competenţelor şi, repet, cu prudenţa necesară pentru a nu aduce vreo atingere sau vreo suspiciune asupra exerciţiului legitim, moral şi corect al demnităţii sau funcţiei publice. Dar aceasta este o observaţie pe care o fac cu titlu principal şi nu mă refer la cazul concret pe care l-aţi amintit”, a afirmat Radu Marinescu duminică seară, la Digi 24.

El a adăugat că demnitatea publică presupune acțiuni clare, în limitele competențelor, pentru a evita orice suspiciune asupra corectitudinii și moralității exercitării funcției.

„Încă o dată însă spun că trebuie să fim foarte atenţi în exerciţiul demnităţii publice sau funcţiei publice pentru a crea, a transmite şi publicului o imagine de integritate care încă o dată este importantă şi ca formă, şi ca fond. Iar trebuie să existe claritatea şi publicul trebuie să perceapă că demnitatea publică este exercitată cu integritate. Ca o chestiune de principiu”, a mai spus Marinescu. „În limitele demnităţii publice de ministru al Justiţiei, port discuţii care privesc strict competenţele şi limitele acestei demnităţi şi funcţii publice. Încă o dată nu pot să cunosc ce anume s-a discutat cu domnul premier dacă vizau aspecte politice care erau în limitele de competenţă politică sau aspecte de altă natură”.

Între timp, ancheta penală condusă de procurorii DNA Iași a dus la reținerea lui Fănel Bogos pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, după ce acesta ar fi încercat să determine schimbarea directorului DSVSA Vaslui și să obțină retragerea sancțiunilor aplicate fermei sale de pui, afectată de un focar de salmoneloză. Tribunalul Vaslui a decis arestarea preventivă a omului de afaceri, în timp ce alți trei inculpați au fost plasați sub control judiciar.

Potrivit procurorilor, Bogos, care administrează mai multe ferme avicole în județul Vaslui, a solicitat despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei după confirmarea focarului de salmoneloză în septembrie 2024, argumentând că societatea nu a fost vinovată pentru incident. Cererea sa a fost respinsă de DSVSA Vaslui, care a monitorizat neutralizarea păsărilor afectate.

De asemenea, președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, este cercetat sub control judiciar pentru posibila folosire a influenței politice în facilitarea întâlnirilor dintre Bogos și înalți funcționari, inclusiv directorul ANSVSA.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că a avut o întâlnire de aproximativ 15 minute cu omul de afaceri și liderul PNL Vaslui, în cadrul căreia au fost prezentate și aspecte care nu țineau strict de probleme politice, provocându-i un ușor disconfort.