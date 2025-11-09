Radu Marinescu a precizat că Horațiu Potra și însoțitorii săi sunt în prezent privați de libertate și că se desfășoară procedurile de extrădare, în speranța ca acestea să se finalizeze cu aducerea lor în fața justiției din România. Ministrul a adăugat că declarațiile făcute public de presupusul lor reprezentant cu privire la intenția de a nu contesta cererea de extrădare reprezintă doar comunicarea oficială realizată de persoanele implicate.

„Ceea ce știm și am împărtățit opiniei publice este faptul că Horațiu Potra și cei urmăriți cu el sunt privați de libertate și acum se parcurg etapele unei proceduri de extrădare care, sperăm noi, să aibă ca finalitate extrădarea dânșilor în fața justiției din România. (…) Faptul că pretinși reprezentanți ai dumnealor au comunicat public despre o anumită intenție de a nu contesta solicitarea României de extrădare ține de o comunicare publică pe care o realizează persoanele în cauză”, a declarat Radu Marinescu.

Radu Marinescu a declarat că, în cazul lui Sorin Oprescu, autoritățile române rămân optimiste și așteaptă decizia oficială din partea autorităților din Grecia.

„Este adevărat că sunt persoane care atrag atenția opiniei publice prin notorietatea lor, a funcției, a condamnării dar eficiența statului român este un foarte mare în a aduce persoanele care fug de justiției. E adevărat că sunt și aceste cazuri, dar luăm măsuri și aici în sensul că: ne-am adresat Curții de Justiției a UE și am obținut recent două decizii foarte importante: una ne ajută în cazul prințului Paul de România – acolo procedurile sunt în desfășurarea și se va plica o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene care nu mai permite unei jurisdicții să reia elementele de presupusă nelegalitate a desfășurării porocesului în jurisdicția româneasca. Cealaltă permite statului român să se opună unei decizii a unei jurisdicții de solicitare – cum a fost cazul autorităților din Italia – de a dispune executarea pe teritiriul statului respectiv. Dacă statul român se opune, nu mai poți dispune acestă chestiune și nici nu mai poți să repui în discuție chestiuile care țin de condițiile de deținere, pentru că în cazul domnului Oprescu a fost vorba de condițiile de deținere la primul refuz al autorităților din Grecia, întrucât în România condițiile de detenție s-au îmbunătățit”, a explicat ministrul.

Radu Marinescu a comentat situația celor mai recenți fugari, Dani Mocanu și fratele său, care au părăsit țara după ce au fost condamnați la închisoare pentru tentativă de omor și alte infracțiuni.

„În ceea ce privește căutarea acestor persoane ea este supusă unor proceduri cu caracter confidențial până la momentul la care ele sunt depistate, însă să fiți încredințați că se iau toate măsurile de către statul român pentru ca aceste persoane să fie căutate, găsite și aduse în fața legii”, a spus el.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că propunerea de eliminare a termenului de prescripție pentru faptele de corupție este „o temă care trebuie analizată din punct de vedere juridic”, însă și-a exprimat rezerve privind eficiența unei astfel de măsuri. El a avertizat că, fără prescripție, ar putea fi creat un „cec în alb” pentru autoritățile judiciare, care ar putea să întindă procesele și deciziile și pe perioade de 20 sau 30 de ani. Marinescu a subliniat totodată că toate instituțiile implicate în justiție trebuie să-și îndeplinească atribuțiile cu rapiditate și responsabilitate.

”Este o temă de discutat din punct de vedere juridic”, spune Radu Marinescu despre ipoteza conform căreia faptele de corupţie să nu mai aibă termen de prescriere. ”O astfel de lege, dacă ipotetic ar fi adoptată, practic ar opera numai pentru viitor. Dacă am adopta-o de mâine, ea se va referi numai la faptele care sunt săvârşite după intrarea sa în vigoare, ceea ce înseamnă că toate celelalte fapte săvârşite până în ziua de mâine vor sta sub rigoarea legilor anterioare, adică vor fi în aceeaşi ecuaţie de aplicare a deciziilor Curţii Constituţionale. Care ar fi eficacitatea unei astfel de demers? Este un semn de întrebare”, a adăugat Radu Marinescu, într-o emisiune la Digi 24, duminică seară.

El a precizat că, în 2022, problema prescripției a fost abordată și „corectată” prin Ordonanța 71.