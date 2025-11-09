Ministrul Justiției a comentat acuzațiile Oanei Gheorghiu privind magistrații
Ministrul Justiției a explicat că își formează propriile opinii și evită să comenteze declarațiile emoționale ale vicepremierului sau răspunsurile venite de la CSM. El a subliniat că magistrații nu sunt dușmani ai societății și că banii pentru pensiile acestora provin din fonduri alocate de stat, iar lipsa încrederii în magistrați afectează încrederea în statul de drept.
Ministrul a reiterat sprijinul pentru aplicarea programului de guvernare și pentru creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, fără a mai fi nevoie de precizări suplimentare privind conformitatea cu Constituția.
„Uitați, eu mi-am făcut un obicei din a avea opinii proprii și a nu comenta opinii emoționale făcute în spațiul public de doamna vicepremier care a găsit soluția pensiilor sau din răspunsul venit din CSM. Cu siguranță banii aceștia se iau de undeva, Magistrații nu sunt niște dușmani ai societății, care trebuie să fie damnate. Dacă nu mai avem încredere în magistrați, nu mai avem încredere în statul de drept. Eu sunt pentru aplicarea programului de guvernare, creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani. Nici nu trebuie să scrie în program că e nevoie ca legea să fie constituțională.
Nu vom reuși să facem asta prin antagonizări sociale. (…)Nu este legitimă poziția PSD care spune haideți să ajungem la orice formulă care să ne ducă la trecerea legii privind pensionarea magistraților?”, a spus Marinescu la Digi 24.
Ce a spus vicepremierul despre pensiile magistraților
Oana Gheorghiu a explicat, într-o emisiune la Digi 24, că problema pensiilor speciale ale magistraților este una dificilă, recunoscând că este greu pentru beneficiari să renunțe la aceste drepturi de care s-au bucurat ani de zile. Ea a comparat situația cu un sistem asemănător Caritas, care nu putea dura la nesfârșit, și a subliniat că România nu își permite să plătească aceste pensii speciale.
În opinia sa, fondurile alocate magistraților ar putea fi folosite pentru nevoi urgente ale societății, precum hrana copiilor sau echipamentele și medicamentele din spitale.
„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj – le-aş spune că îi înţeleg. Este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat. (…) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”.
