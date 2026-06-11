Oana Gheorghiu, mesaj tranșant pentru CSM: Pensiile speciale ale magistraților sunt un privilegiu

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a reacționat după publicarea raportului Consiliului Superior al Magistraturii privind atacurile la adresa independenței justiției. Aceasta respinge criticile formulate de CSM și susține că declarațiile sale referitoare la pensiile speciale ale magistraților reprezintă o opinie legitimă într-o societate democratică.

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a transmis un mesaj public după ce numele său a fost inclus în raportul Consiliului Superior al Magistraturii referitor la presupusele atacuri la adresa independenței justiției.

Oficialul afirmă că își asumă declarațiile făcute în spațiul public despre pensiile speciale și susține că acestea nu reprezintă un atac la adresa sistemului judiciar, ci o poziție privind modul în care sunt utilizate resursele publice.

„Autodenunţ: subsemnata, Gheorghiu Oana-Clara, declar pe proprie răspundere că sunt vinovată de „decredibilizarea justiţiei” (aşa cum susţine CSM-ul) pentru că mi-am permis să afirm că pensiile speciale ale magistraţilor reprezintă un privilegiu care trebuie eliminat. Da, este adevărat, consider că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, din magistratură ori alt domeniu, care să se retragă din activitate la 48-50 de ani”, a transmis Oana Gheorghiu.

În mesajul său, Oana Gheorghiu afirmă că a constatat că a fost inclusă printre persoanele și entitățile criticate în documentul elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Ea susține că a sprijinit constant independența justiției și că nu contestă necesitatea unor salarii competitive pentru magistrați.

„Ca să fie cât se poate de clar: ca simplu cetăţean, am fost în stradă şi am militat pentru o justiţie independentă, corectă, dreaptă. Am crezut atunci şi cred şi acum că magistraţii trebuie plătiţi bine. Chiar foarte bine! Un judecător corect, independent, care rezistă presiunilor politice şi pecuniare, merită un salariu care să îl pună la adăpost de orice tentaţie. Însă pensionarea la 48-50 de ani, cu pensii de câteva ori mai mari decât salariul mediu pe economie, nu este un instrument al independenţei judiciare”, a precizat vicepremierul interimar.

Potrivit acesteia, existența unor beneficii speciale nu contribuie la consolidarea încrederii publice în sistemul judiciar.

Oana Gheorghiu susține că există inclusiv în interiorul sistemului judiciar opinii care contestă raportul elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.

„Regret cu sinceritate dacă există magistraţi care s-au simţit „decredibilizaţi” ca urmare a afirmaţiilor mele, însă nu pot să nu constat, în acelaşi timp, că apar tot mai multe voci din magistratură care spun că nu au fost consultaţi şi nu au votat raportul de 70 de pagini al CSM-ului. Chiar şi aşa, este regretabil că cei aflaţi la conducerea CSM au adoptat această atitudine publică”, a afirmat vicepremierul.

Aceasta consideră că exprimarea unor opinii privind privilegiile sau beneficiile acordate anumitor categorii profesionale nu ar trebui interpretată drept o încercare de subminare a independenței justiției.

În mesajul său, Oana Gheorghiu insistă asupra ideii că independența justiției trebuie apărată, dar că aceasta nu exclude dezbaterea publică privind anumite beneficii acordate magistraților.

„Judecătorii merită independenţă reală şi salarii care să garanteze acest lucru, dar în egală măsură, atunci când există privilegii ori beneficii nejustificate, cred că fiecare cetăţean are tot dreptul să îşi exprime opinia neîngrădit.”

Vicepremierul și-a încheiat intervenția cu un nou mesaj adresat conducerii sistemului judiciar.

„Nicio instituţie dintr-o democraţie nu are dreptul să fie la adăpost de critică. Nici măcar cea care împarte dreptatea”, a transmis Oana Gheorghiu.

Reacția vicepremierului vine după ce Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a prezentat un raport în care susține că sistemul judiciar a fost ținta unor presiuni și atacuri publice fără precedent.

Potrivit documentului, judecătorii au constatat existența unui „atac fără precedent” la adresa independenței justiției și au apreciat că anumite intervenții publice nu au urmărit îmbunătățirea actului de justiție.

CSM a susținut că sistemul judiciar s-a confruntat cu „manifestări explicite de ostilitate” venite din partea unor reprezentanți ai mediului politic.

În raport este citată și o declarație anterioară a Oanei Gheorghiu referitoare la pensiile speciale ale magistraților.

„România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”, se arată în declarația inclusă în documentul CSM.

Disputa dintre vicepremierul interimar și Consiliul Superior al Magistraturii apare într-un moment în care dezbaterea privind pensiile speciale și reforma sistemului de pensii continuă să genereze controverse puternice atât în mediul politic, cât și în societate.