Cum sunt numiți, în realitate, șefii marilor companii de stat. Oana Gheorghiu: „Decid 3 firme, care au împreună 10 angajați. Atât”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu lansează noi acuzații grave, dezvăluind că selecția conducerilor companiilor de stat din România, care gestionează active de zeci de miliarde de lei, este controlată de doar trei firme cu zece angajați. Oficialul avertizează că simularea competiției pe hârtie a adus deja țării o sancțiune de 198 de milioane de euro de la Comisia Europeană.

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a tras un semnal de alarmă extrem de dur cu privire la modul în care se realizează numirile la conducerea companiilor de stat din România.

Într-un mesaj detaliat postat pe Facebook marți, 2 iunie 2026, oficialul a explicat că recentele numiri controversate, deși sunt validate din punct de vedere formal și legal de către experți independenți, ascund în realitate o problemă sistemică profundă. Gheorghiu a subliniat că este momentul oportun ca societatea și autoritățile să analizeze cu maximă atenție mecanismele din spatele acestor selecții de personal.

Conform precizărilor făcute de vicepremierul interimar, legislația actuală, mai exact Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, prevede ca aceste proceduri de recrutare să fie asistate de firme private de consultanță în resurse umane, care acționează ca experți independenți.

Cu toate acestea, Oana Gheorghiu a dezvăluit o realitate îngrijorătoare din piață, arătând că acest sector este concentrat aproape în totalitate în mâinile a doar trei firme private. Aceasta a atras atenția asupra unui detaliu frapant: cele trei entități cumulează un număr de numai zece angajați.

Oficialul a catalogat drept inacceptabil faptul că un grup atât de restrâns de persoane are puterea de a valida din punct de vedere procedural numiri în companii de stat care gestionează active de zeci de miliarde de lei.

Ea a punctat că deciziile acestor oameni au un impact direct și major asupra unor sectoare vitale pentru întreaga economie națională.

În continuarea analizei sale, Oana Gheorghiu a subliniat că mecanismul conceput inițial pentru a asigura profesionalism, competiție și independență a eșuat, transformându-se într-un filtru procedural controlat de foarte puțini actori privați.

În opinia sa, apariția suspiciunilor repetate și a neîncrederii publice demonstrează că simpla corectitudine formală a actelor nu mai este suficientă.

Pentru a ilustra gravitatea situației, vicepremierul a amintit că riscurile nu sunt doar teoretice, ci s-au concretizat deja printr-o sancțiune financiară masivă: Comisia Europeană a penalizat România cu suma de 198 de milioane de euro exact din cauza deficiențelor legate de transparența și competitivitatea acestor proceduri.

Gheorghiu a argumentat că o reformă autentică a guvernanței corporative nu se poate reduce la simpla rotație a cadrelor sau la mimarea unor reguli impecabile pe hârtie. Ea a definit reforma reală prin criterii credibile, evaluări obiective și selecții cu adevărat competitive.

Deși a recunoscut că Guvernul, ministerele sau cabinetul său nu au pârghii legale pentru a interveni direct în procesul de selecție, vicepremierul a subliniat că executivul nu poate asista pasiv la aceste anomalii de arhitectură instituțională.

În finalul intervenției sale, Oana Gheorghiu a amintit că Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost primul care a avut curajul să expună risipa, incompetența și falimentul din companiile de stat. Aceasta a sugerat că tocmai atingerea acestor interese politice transpartinice a dus la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură.

Chiar dacă a catalogat acest episod ca pe o bătălie pierdută, vicepremierul interimar a asigurat publicul că nu va renunța la luptă și s-a arătat convinsă că cetățenii vor susține eliminarea privilegiilor și a sinecurilor în favoarea administrării corecte a banului public.