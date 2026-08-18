Avertisment privind prețul motorinei. Bogdan Ivan cere controale: „Nota de plată ajunge, din nou, tot în buzunarul oamenilor”

Fostul ministru al Energiei, deputatul PSD Bogdan Ivan, cere intervenția urgentă a autorităților pe piața carburanților, pe fondul scumpirilor succesive ale motorinei. Acesta susține că prețurile se modifică de la o zi la alta și, în anumite situații, chiar în decurs de câteva ore la aceeași stație. Ivan solicită verificări din partea Ministerului Finanțelor, ANAF și Consiliului Concurenței pentru a se stabili dacă majorările sunt justificate economic sau dacă există creșteri speculative. Reacția sa vine după ce premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că România nu poate controla toți factorii care determină evoluția prețurilor carburanților.

Bogdan Ivan atrage atenția asupra ritmului în care s-a scumpit motorina și avertizează că evoluția prețurilor poate diminua efectele măsurilor adoptate pentru protejarea consumatorilor.

Fostul ministru al Energiei susține că modificările de preț nu se mai produc doar de la o zi la alta, ci pot apărea chiar în aceeași zi.

”Preţurile la motorină au luat-o razna. Cresc de la o zi la alta şi, în unele cazuri, chiar de la o oră la alta, la aceeaşi benzinărie. În ritmul acesta, orice măsură luată pentru a-i proteja pe români riscă să fie anulată de scumpiri succesive, iar nota de plată ajunge, din nou, tot în buzunarul oamenilor”, scrie Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

Problema ridicată de deputatul PSD privește inclusiv eficiența intervențiilor statului. Dacă prețurile finale continuă să urce rapid, eventualele măsuri fiscale destinate reducerii presiunii asupra consumatorilor pot avea un efect limitat asupra sumelor plătite efectiv la pompă.

Bogdan Ivan cere ca instituțiile statului să analizeze în detaliu mecanismul prin care sunt stabilite prețurile carburanților.

În opinia sa, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Consiliul Concurenței trebuie să verifice urgent dacă majorările recente sunt susținute de evoluțiile economice și de costurile din piață.

Fostul ministru solicită practic o analiză a componentelor care formează prețul final achitat de consumatori, astfel încât autoritățile să stabilească dacă scumpirile au o justificare sau dacă există elemente speculative.

Premierul și actualul ministru interimar al Energiei ar trebui, potrivit acestuia, să intervină imediat și să solicite explicații privind situația de pe piață.

Deputatul PSD consideră că statul nu ar trebui să rămână doar un observator al evoluțiilor din benzinării și cere controale și decizii rapide.

”Nu putem accepta ca benzinăriile să majoreze preţurile după bunul plac, iar instituţiile statului să privească de pe margine. Este nevoie de controale, explicaţii şi de decizii rapide”, mai spune Ivan.

Solicitarea vine într-un moment în care prețul motorinei a devenit una dintre temele importante ale dezbaterii economice, în condițiile în care modificările de la pompă au consecințe care depășesc costurile suportate direct de șoferi.

Carburanții reprezintă o componentă importantă a costurilor pentru transportatori și pentru numeroase companii, iar scumpirile pot fi transferate mai departe în prețurile bunurilor și serviciilor.

Evoluția motorinei este relevantă în special pentru transportul rutier de mărfuri. O creștere persistentă a costului carburantului poate majora cheltuielile operatorilor, iar efectele se pot transmite pe lanțurile de aprovizionare.

Transportul este inclus în costul unei game foarte largi de produse, de la alimente și bunuri de consum până la materiale de construcții și produse industriale.

Din acest motiv, o perioadă prelungită cu carburanți scumpi poate contribui la presiunile inflaționiste și poate afecta competitivitatea companiilor care au un consum ridicat de combustibil.

Tocmai asupra acestei legături dintre carburanți și inflație a atras atenția și premierul interimar Ilie Bolojan.

Poziția lui Bogdan Ivan vine după declarațiile făcute luni de premierul interimar Ilie Bolojan pe tema creșterii prețurilor la motorină.

Șeful interimar al Guvernului a arătat că există factori care determină evoluția carburanților asupra cărora România nu poate interveni direct.

„Oricât ne-am dori, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a subliniat, în același timp, că majorarea prețurilor combustibililor are efect asupra inflației, ceea ce face ca evoluția pieței carburanților să devină relevantă pentru întreaga economie.