Obligație pentru firme: SRL-urile trebuie să își majoreze capitalul social, dar pot primi o reducere de 50% de la ONRC

Societățile cu răspundere limitată sunt obligate să își majoreze capitalul social, conform Pachetului 2 de măsuri fiscale. Oficiul Național al Registrului Comerțului anunță că firmele au la dispoziție termenul limită de 18 decembrie 2027 pentru a se conforma. Firmele care efectuează modificările până la 31 decembrie 2026 beneficiază de o reducere de 50% din tariful pentru Monitorul Oficial.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a transmis joi, 1 octombrie, o informare oficială prin care le reamintește antreprenorilor români că societățile cu răspundere limitată (SRL) au obligația legală de a-și majora capitalul social.

Această măsură este stipulată clar în Legea nr. 239/2025, cunoscută public sub denumirea de Pachetul 2 de măsuri fiscale, act normativ care a fost adoptat de autorități la finalul anului trecut pentru redresarea și eficientizarea resurselor publice.

Reprezentanții ONRC au explicat că firmele care aleg să efectueze această majorare a capitalului social într-un termen mai scurt, mai exact până la data de 31 decembrie 2026, vor beneficia de o reducere semnificativă de 50% din tariful standard de publicare a documentelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

De asemenea, instituția a precizat că termenul maxim legal până la care societățile trebuie să îndeplinească toate aceste formalități de majorare este data de 18 decembrie 2027.

„Vă informăm că, potrivit Legii nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, societățile cu răspundere limitată (SRL) au obligația de a-și majora capitalul social în condițiile prevăzute de lege. Pentru societățile care efectuează majorarea capitalului social până la data de 31 decembrie 2026, tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se reduce cu 50%, în condițiile legii. Termenul legal pentru îndeplinirea obligației de majorare a capitalului social este 18 decembrie 2027”, este comunicatul complet transmis de către ONRC.

Conform prevederilor stabilite prin Legea nr. 239/2025, noile praguri pentru valoarea minimă a capitalului social la SRL-uri sunt calculate direct în funcție de nivelul cifrei de afaceri nete pe care societățile o raporta prin situațiile financiare anuale aferente anului precedent.

Astfel, pentru firmele care au înregistrat o cifră de afaceri ce depășește pragul de 400.000 lei, capitalul social minim obligatoriu ajunge la suma de 5.000 lei.

În ceea ce privește firmele nou-înființate pe piață, legea impune o valoare minimă inițială a capitalului social de 500 lei. În situația în care o companie înregistrează o creștere a cifrei de afaceri peste pragurile prevăzute, majorarea capitalului social trebuie realizată efectiv până la finalul exercițiului financiar următor celui în care s-a constatat această evoluție economică pozitivă.

Pe de altă parte, actul normativ specifică faptul că valoarea capitalului social rămâne nemodificată în cazul în care o societate consemnează o diminuare a cifrei sale de afaceri nete.

Pentru a pune în aplicare noile cerințe, SRL-urile deja existente și înregistrate în registrul comerțului au obligația de a-și modifica actul constitutiv într-un interval de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Reducerea de 50% pentru tariful din Monitorul Oficial oferită celor care finalizează procesul până la 31 decembrie 2026 se acordă exclusiv dacă modificarea actului constitutiv vizează doar majorarea capitalului social în scopul conformării cu legea.

Procesul vine însă și cu avertismente ferme pentru administratorii de firme. Capitalul social nu va putea fi redus sub minimul legal decât dacă este menținut printr-o decizie simultană de majorare, cu excepția cazului în care firma își schimbă forma juridică.

În cazul nerespectării termenului legal de doi ani, ONRC sau orice persoană interesată se poate adresa instanțelor judecătorești pentru a cere dizolvarea firmei.

Totuși, tribunalul nu va pronunța dizolvarea dacă societatea își aduce capitalul la nivelul legal minim înainte ca hotărârea judecătorească să rămână definitivă.