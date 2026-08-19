Antreprenoriatul românesc prinde viteză: aproape 86.000 de firme și PFA-uri înființate în șapte luni

Mediul antreprenorial din România a înregistrat o ușoară creștere în primele șapte luni ale anului, numărul noilor firme și PFA-uri depășind nivelul din 2025. Datele ONRC arată însă diferențe importante între regiuni și domenii.

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele șapte luni din 2026 cu 1,58% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 85.988 de înmatriculări, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Dintre acestea, 47.454 au fost societăți cu răspundere limitată (SRL), iar 34.699 au fost persoane fizice autorizate (PFA).

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, unde au fost raportate 20.276 de cazuri, cu 6,4% mai multe decât în primele șapte luni din 2025. Capitala este urmată de județele Ilfov, cu 5.561 de înmatriculări, în creștere cu 7,38%, Cluj, cu 4.266 de înmatriculări, în creștere cu 5,91%, și Timiș, cu 4.256 de înmatriculări, în creștere cu 7,39%.

În județul Iași au fost înregistrate 3.435 de înmatriculări, cu 3,89% mai puține față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce în Constanța au fost consemnate 4.266 de înmatriculări. La nivelul județelor cu cele mai puține înmatriculări, Covasna a înregistrat 459 de cazuri, Mehedinți 527, Tulcea 530, Teleorman 544, Caraș-Severin 605 și Ialomița 606.

Cele mai mari creșteri ale numărului de înmatriculări au fost consemnate în județele Călărași, cu un avans de 28,29%, Constanța, cu 18,63%, și Giurgiu, cu 16,71%. În schimb, cele mai semnificative scăderi au fost raportate în Alba, unde numărul înmatriculărilor a coborât cu 25,04%, Tulcea, cu 14,52%, și Dolj, cu 14,35%.

În același timp, unele județe cu un număr redus de înmatriculări au înregistrat evoluții diferite. Ialomița a consemnat o creștere de 9,19%, în timp ce în Covasna numărul înmatriculărilor a scăzut cu 4,18%, în Mehedinți cu 7,71%, în Teleorman cu 10,67%, iar în Caraș-Severin cu 7,21%.

Potrivit datelor ONRC, cele mai multe înmatriculări realizate în primele șapte luni din 2026 au fost în domeniul transporturilor și depozitării, unde au fost înregistrate 14.916 persoane fizice și juridice, cu 6,05% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Pe următoarele locuri s-au situat comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu 12.238 de înmatriculări, în scădere cu 13,9% față de primele șapte luni ale anului trecut, și activitățile profesionale, științifice și tehnice, care au cumulat 9.098 de înmatriculări, în creștere cu 9,46%.

Doar în luna iulie 2026 au fost înmatriculate 11.035 de persoane fizice și juridice. Cele mai multe înmatriculări au fost raportate în București, cu 2.784 de cazuri, urmat de Ilfov, cu 752, Timiș, cu 599, și Cluj, cu 577 de înmatriculări.