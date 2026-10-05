Bogatele imperii africane

Un nou volum din Colecția „Marile imperii ale lumii”, seria cărților dedicate celor mai importante civilizații imperiale din istoria umanității, poate fi găsit în octombrie la chioșcurile de ziare.

Volumul 6 cu titlul “Aur, fildeș și abanos” aduce în prim plan povestea marilor imperii africane, o istorie mult mai puțin cunoscută. Cu bogății inimaginabile, orașe-legendă precum Timbuktu și influențe care au traversat deșerturi și oceane, aceste imperii sunt dovezi ale unei civilizații africane sofisticate, complexe și autonome, care a existat pe acest continent înainte de sosirea colonizatorilor europeni.

Cartea aduce în lumină figuri legendare, cum a fost Mansa Musa. “În secolul al XIV-lea, extinzându-și supremația din bazinul fluviului Niger până în Tombuktu, acesta a stăpânit Imperiul Mali și este considerat cel mai avut om care a trăit vreodată pe planeta noastră. El și-a trimis ambasadorii până în Bizanț și poseda atât de mult aur încât, risipind cu o larghețe impresionantă metalul prețios în timpul istoricului său pelerinaj la Mecca, a produs cea mai mare criză din istorie a acestui etalon al bogăției universale”, aflăm din prezentarea cărții. Volumul tratează imperiile africane antice, dar și pe cele din perioada medievală.

“Marile imperii ale lumii” este o colecție pentru cei care nu vor doar să înțeleagă ce s-a întâmplat, ci și de ce lumea arată așa cum o cunoaștem astăzi. Fiecare carte prezintă popoare care au schimbat traiectoria umanității.

După ce în primul volum ați cunoscut Imperiul Britanic, în volumul 2, culturile care au pus bazele civilizației europene, volumul 3 a fost dedicat imperiilor antice din Egipt, Babilon, Sumer, Asiria și Fenicia, volumul 4 a vizat imperiul țarist, iar volumul 5 a povestit istoria imperiului otoman, celelalte cărți din serie vor aduce în prim plan alte mari imperii, precum cel habsburgic sau cel mongol, dar și civilizațiile mayașă, aztecă și incașă, în toată complexitatea lor. Fiecare carte deschide ușile unui univers diferit, care a marcat profund întreaga omenire.

Volumul 6 al colecției “Marile imperii ale lumii” – “Aur, fildeș și abanos. Marile Imperii africane” – poate fi găsit la chioșcuri în luna octombrie, la prețul de 43 de lei.