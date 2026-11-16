Călin Georgescu ajunge luni, 16 noiembrie 2026, în fața judecătorilor de la Tribunalul Ilfov. Este primul termen stabilit după trimiterea sa în judecată în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Fostul candidat la alegerile prezidențiale și omul de afaceri Ionel Rusen sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Instanța urmează să analizeze măsurile preventive dispuse în cazul celor doi.

Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat luni, 16 noiembrie, circulația rutieră în zona instanței. Protestatarii cer eliberarea acestuia din arest preventiv. Incidentul a avut loc după ce ședința programată pentru ora 10:00 a fost amânată până la ora 13:00.

Jandarmeria Capitalei a anunțat că o parte dintre participanții la manifestație au pătruns pe carosabil. Aceștia au blocat traficul rutier, iar autoritățile au făcut apel la responsabilitate.

„În timpul adunării publice desfăşurate în faţa sediului Tribunalului Ilfov, o parte dintre participanţi au pătruns pe carosabil, blocând circulaţia rutieră. Înţelegem importanţa dreptului fiecărei persoane de a-şi exprima liber opiniile şi de a participa la adunări publice. În acelaşi timp, facem apel la responsabilitate, pentru că siguranţa tuturor trebuie să rămână o prioritate”, au transmis, luni, jandarmii din Bucureşti.

Reprezentanții Jandarmeriei au avertizat că blocarea drumurilor poate pune în pericol siguranța participanților și a celorlalți cetățeni. De asemenea, circulația ambulanțelor, a pompierilor și a mijloacelor de transport în comun poate fi afectată.

„De asemenea, poate îngreuna deplasarea ambulanţelor, a autospecialelor de pompieri şi a altor echipaje de intervenţie, precum şi circulaţia mijloacelor de transport în comun. La faţa locului se află echipele de dialog ale Jandarmeriei Capitalei, uşor de recunoscut după vestele albastre inscripţionate. Colegii noştri sunt acolo pentru a comunica permanent cu participanţii, pentru a oferi informaţii şi pentru a explica prevederile legale aplicabile”, a mai transmis Jandarmeria Bucureşti.

Pentru protejarea participanților și gestionarea traficului, Brigada Rutieră a dispus restricții de circulație pe Bulevardul Tudor Vladimirescu. Măsura se aplică de la intersecția cu Calea Rahovei către Calea 13 Septembrie.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rute alternative.

„Este recomandat conducătorilor de vehicule să utilizeze rute alternative pentru a evita zonele în care au fost instituite restricţii de circulaţie. De asemenea, le recomandăm să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren”, arată jandarmii.

Jandarmeria a precizat că restricțiile pot fi extinse, în funcție de numărul manifestanților și de evoluția situației.

Protestul are loc în contextul ședinței de judecată privind situația lui Călin Georgescu. Termenul stabilit inițial pentru ora 10:00 a fost amânat pentru ora 13:00.

Luni, 16 noiembrie, Călin Georgescu și Ionel Rusen au programat primul termen în fața judecătorului de cameră preliminară. Dosarul a fost trimis Tribunalului Ilfov, după finalizarea anchetei DIICOT.

Cei doi au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, termenul din 16 noiembrie vizează verificarea măsurilor preventive. Judecătorul va analiza dacă se impune menținerea sau modificarea acestora.

Dosarul principal, înregistrat cu numărul 3846/93/2026, se află în procedura camerei preliminare. În această etapă sunt verificate legalitatea sesizării instanței și a administrării probelor, înainte de judecarea acuzațiilor pe fond.

Procurorii DIICOT susțin că Georgescu și Ionel Rusen ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat. Acesta ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat până în octombrie 2023.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi urmărit obținerea unor sume de bani de la oameni de afaceri. Aceștia ar fi fost convinși că pot accesa finanțări importante de la instituții bancare din străinătate.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i-ar fi fost propusă o afacere cu metale prețioase, pentru care avea nevoie de o finanțare de șase milioane de euro.

Conform procurorilor, Georgescu i-ar fi recomandat să ia legătura cu Ionel Rusen. Ulterior, în discuții ar fi intervenit și cetățeanul italian Massimiliano Arena.

Pentru obținerea finanțării, omul de afaceri ar fi fost determinat să transfere o garanție de un milion de euro. Anchetatorii susțin că 100.000 de euro din această sumă urmau să finanțeze campania prezidențială a lui Georgescu.

Ulterior, persoanei vătămate i-ar fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro. În schimb, i s-ar fi promis majorarea creditului la 15 milioane de euro.

Finanțarea nu a mai fost acordată, iar banii nu ar fi fost restituiți. Prejudiciul reclamat se ridică la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Cetățeanul italian Massimiliano Arena are calitatea de suspect și este cercetat separat.

În paralel cu procedura de la Tribunalul Ilfov, o altă decizie importantă este așteptată la Curtea de Apel București.

Pe 9 noiembrie, Tribunalul București a admis cererea formulată de Călin Georgescu privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Instanța a dispus măsura pentru o perioadă de 30 de zile, calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Decizia nu este însă definitivă. Procurorii DIICOT au contestat soluția, astfel că dosarul urmează să fie analizat de Curtea de Apel București.

Până la soluționarea contestației, fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv.

Georgescu se află în această situație din 29 septembrie 2026, când a fost arestat în dosarul de înșelăciune.

Nu este prima dată când Tribunalul București decide înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă.

Pe 13 octombrie, instanța a admis o solicitare similară formulată de Georgescu. Procurorii DIICOT au contestat însă hotărârea.

Pe 23 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestația și a respins cererea de plasare în arest la domiciliu.

Astfel, fostul candidat a rămas în arest preventiv.

Noua hotărâre din 9 noiembrie trebuie analizată separat de judecătorii Curții de Apel București.

În ceea ce privește acuzațiile de înșelăciune, trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare. Călin Georgescu și Ionel Rusen beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.