Câți bani trebuie să economisești lunar pentru pensie este întrebarea pe care și-o pun tot mai multe persoane care se apropie de vârsta retragerii din activitate și vor să își asigure un venit suplimentar față de pensia publică. Pentru cei care au ajuns la 55 de ani, au deja 20.000 de euro puși deoparte și intenționează să se pensioneze la 65 de ani, următorul deceniu poate fi decisiv pentru organizarea finanțelor personale.

Persoanele care se apropie de vârsta pensionării și au reușit să economisească o anumită sumă de bani se întreabă dacă mai au suficient timp pentru a-și construi o rezervă financiară care să completeze pensia publică. Un exemplu este cel al unei persoane de 55 de ani, care are deja 20.000 de euro economisiți și intenționează să se pensioneze la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Cei zece ani rămași până la retragerea din activitate pot reprezenta o perioadă importantă pentru organizarea finanțelor personale. Contribuțiile lunare constante și investițiile pe termen lung pot contribui la creșterea capitalului existent, însă rezultatul depinde de randamentele obținute, de valoarea sumelor economisite și de riscurile asumate.

Obiectivul unei asemenea strategii nu este acumularea rapidă a unei averi, ci formarea unui capital care să asigure un venit suplimentar după pensionare. Chiar dacă economiile nu pot înlocui pensia publică, acestea pot contribui la plata cheltuielilor lunare și la menținerea unui buget mai echilibrat după încetarea activității profesionale.

Pentru a estima valoarea economiilor la împlinirea vârstei de 65 de ani, pot fi analizate trei scenarii de randament anual mediu: 2%, 4% și 6%. Aceste procente sunt ipoteze utilizate pentru simularea financiară și nu reprezintă câștiguri garantate sau promisiuni privind evoluția investițiilor.

Calculul presupune reinvestirea randamentelor obținute și păstrarea întregului capital pe durata celor zece ani, fără retrageri intermediare. În aceste condiții, suma inițială poate evolua diferit, în funcție de performanța investițiilor.

La un randament anual mediu de 2%, cei 20.000 de euro ar putea ajunge la aproximativ 24.380 de euro. Dacă randamentul ar fi de 4%, capitalul ar putea crește până la aproximativ 29.605 euro, iar într-un scenariu de 6% pe an ar putea atinge 35.817 euro.

Diferența dintre varianta cu randament de 2% și cea de 6% depășește 11.000 de euro. Totuși, chiar și în scenariul cu evoluția cea mai favorabilă, economiile inițiale nu ar putea asigura singure un venit consistent pe întreaga perioadă a pensionării. Contribuțiile suplimentare au, prin urmare, un rol important în creșterea rezervei financiare.

O persoană care are deja 20.000 de euro economisiți își poate îmbunătăți semnificativ situația financiară dacă adaugă lunar o sumă suplimentară. Diferența dintre economisirea a 100 de euro și cea a 300 de euro pe lună devine importantă atunci când contribuțiile sunt menținute constant timp de zece ani.

La un randament anual ipotetic de 4%, o contribuție lunară de 300 de euro, adăugată capitalului inițial, ar putea conduce la acumularea unei sume de aproximativ 73.000 de euro până la pensionare.

Din totalul estimat, 20.000 de euro reprezintă economiile existente, iar alte 36.000 de euro provin din contribuțiile lunare efectuate pe parcursul celor zece ani. Diferența, de aproximativ 16.800 de euro, ar fi generată de randamentul acumulat în această perioadă.

Acest exemplu evidențiază importanța economisirii regulate pentru construirea unui capital destinat pensionării. Rezultatul nu depinde exclusiv de identificarea unor investiții cu randamente ridicate, ci și de posibilitatea de a alimenta periodic economiile și de a păstra banii investiți pe termen lung.

La împlinirea vârstei de 65 de ani, o persoană care a acumulat aproximativ 72.827 de euro trebuie să stabilească modul în care va utiliza rezerva financiară. Una dintre variante este distribuirea capitalului pe o perioadă de 20 de ani, respectiv până la vârsta de 85 de ani.

Dacă suma este împărțită în 240 de tranșe lunare, fără ca banii rămași să mai producă randament, venitul suplimentar ar fi de aproximativ 303 euro pe lună. Această variantă presupune utilizarea treptată a întregului capital pe durata celor două decenii.

O altă posibilitate este menținerea unei părți din economii investite, astfel încât banii care nu au fost retrași să continue să genereze randament. La un randament net nominal ipotetic de 2% pe an, suma lunară disponibilă ar putea ajunge la aproximativ 368 de euro, pentru aceeași perioadă de 20 de ani.

Calculele trebuie analizate și prin raportare la inflație, deoarece puterea de cumpărare se modifică în timp. Astfel, cei 303 euro primiți lunar peste zece ani nu vor avea aceeași valoare precum o sumă identică disponibilă în prezent.

Dacă inflația medie anuală ar fi de 3%, puterea de cumpărare a celor 303 euro ar corespunde cu aproximativ 226 de euro la valoarea banilor de astăzi. În plus, planificarea financiară pentru o perioadă de 20 de ani poate deveni insuficientă dacă persoana ajunge la 90 sau 95 de ani și trebuie să își susțină cheltuielile pentru mai mult timp.

Inflația se numără printre principalele riscuri pentru persoanele care își pregătesc veniturile pentru perioada de după retragerea din activitate. La o rată medie anuală de 3%, puterea de cumpărare a banilor se reduce cu aproximativ 26% în zece ani. În aceste condiții, un capital de 72.827 de euro acumulat la 65 de ani ar avea o valoare echivalentă de aproximativ 54.200 de euro în banii de astăzi.

Un alt risc este reprezentat de scăderile piețelor financiare, mai ales dacă acestea apar chiar înainte de pensionare. De exemplu, o persoană care are 70.000 de euro investiți integral în acțiuni ar pierde temporar 21.000 de euro din valoarea portofoliului în cazul unei deprecieri bursiere de 30%. Apropierea de vârsta pensionării impune, astfel, o atenție sporită asupra structurii investițiilor și a ponderii activelor volatile.

Longevitatea este un alt factor care trebuie luat în calcul atunci când sunt stabilite retragerile lunare. O rezervă financiară planificată pentru perioada dintre 65 și 85 de ani poate deveni insuficientă dacă persoana trăiește până la 95 de ani. Într-o asemenea situație, economiile trebuie să acopere încă zece ani, iar pensia publică și celelalte venituri periodice devin importante pentru susținerea cheltuielilor.

Riscul valutar poate influența, la rândul său, valoarea reală a economiilor. Persoanele care păstrează bani în euro, dar își achită cheltuielile curente în lei, sunt expuse modificărilor cursului de schimb. Contează atât moneda în care sunt păstrate economiile, cât și moneda în care sunt exprimate investițiile.

Fiscalitatea reprezintă un alt element care poate modifica suma rămasă efectiv la dispoziția investitorului. În România, începând din 2026, câștigurile din titluri de valoare obținute prin intermediari eligibili pentru reținerea impozitului la sursă sunt impozitate cu 3% pentru deținerile păstrate cel puțin 365 de zile și cu 6% pentru cele deținute o perioadă mai scurtă.

Pentru alte categorii de intermediari pot exista reguli fiscale diferite, iar în anumite situații pot apărea și obligații privind plata CASS. Randamentul brut al unei investiții trebuie diferențiat de suma care rămâne disponibilă după aplicarea taxelor.

Primul pas este estimarea cheltuielilor care vor trebui acoperite după pensionare. Înainte de alegerea investițiilor, este importantă verificarea pensiei publice estimate și a celorlalte venituri care vor fi disponibile după încetarea activității profesionale.

Pentru această estimare pot fi consultate informațiile referitoare la stagiul de cotizare și contribuțiile înregistrate la Casa Națională de Pensii. În cazul bărbaților, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, în timp ce pentru femei se aplică eșalonarea prevăzută de legislația în vigoare.

Următorul pas presupune compararea pensiei estimate cu bugetul lunar necesar pentru acoperirea cheltuielilor. De exemplu, dacă o persoană consideră că va avea nevoie de 1.200 de euro pe lună, iar pensia publică estimată este de 800 de euro, diferența de 400 de euro trebuie acoperită din alte surse. Comparația trebuie făcută folosind valori raportate la aceeași perioadă și la o putere de cumpărare comparabilă.

Fondul de urgență trebuie păstrat separat de investițiile destinate pensionării. O rezervă echivalentă cu cheltuielile esențiale pentru șase până la 12 luni poate oferi protecție în cazul unor probleme financiare neprevăzute. Perioada necesară depinde de stabilitatea veniturilor și de nivelul cheltuielilor obișnuite.

Economisirea lunară poate fi automatizată, chiar dacă la început contribuția este de numai 100 sau 200 de euro. Pe măsură ce veniturile permit, suma poate fi majorată, iar portofoliul de investiții trebuie verificat anual. Apropierea de pensionare presupune și reevaluarea riscurilor, astfel încât economiile să nu depindă excesiv de investiții cu fluctuații mari.

Continuarea activității profesionale după împlinirea vârstei de 65 de ani poate influența semnificativ situația financiară. Această posibilitate depinde însă de starea de sănătate și de condițiile existente pe piața muncii.

Într-un scenariu în care o persoană ajunge la 65 de ani cu economii de aproximativ 73.000 de euro, dar decide să mai lucreze trei ani, capitalul disponibil poate crește. Dacă păstrează contribuția lunară de 300 de euro și obține în continuare un randament anual ipotetic de 4%, economiile ar putea depăși 93.000 de euro.

Avantajul nu rezultă doar din contribuțiile suplimentare și din randamentul obținut în această perioadă. Amânarea pensionării înseamnă și că retragerile din capital nu încep la 65 de ani, astfel încât banii pot rămâne investiți încă trei ani.

Eventuala modificare a pensiei publice trebuie analizată separat, în funcție de contribuțiile suplimentare și de prevederile legale aplicabile. Perioada mai lungă de activitate poate influența atât valoarea economiilor personale, cât și durata pentru care acestea vor trebui să asigure venituri după retragerea din activitate.