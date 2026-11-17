MApN a mobilizat două avioane F-16 în noaptea de 16 spre 17 noiembrie 2026, după detectarea unor ținte aeriene lângă Ucraina. Sistemele radar au identificat 11 ținte în două zone apropiate frontierei cu România. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Ministerul Apărării Naționale a precizat că spațiul aerian românesc nu a fost încălcat.

MApN a identificat, în noaptea de luni spre marți, două grupări de ținte aeriene în apropierea graniței româno-ucrainene. Sistemele de supraveghere radar au urmărit activitatea acestora în zone situate lângă localitățile ucrainene Vâlcove și Ismail.

Prima grupare cuprindea patru ținte aeriene, detectate la aproximativ patru kilometri est de localitatea Vâlcove. Ulterior, radarele militare au identificat alte șapte ținte, la circa zece kilometri nord-est de orașul Ismail.

În total, sistemele de supraveghere ale Armatei Române au semnalat 11 ținte aeriene în apropierea frontierei naționale.

Ministerul Apărării Naționale a prezentat situația într-un comunicat oficial, precizând că două aeronave de luptă au fost mobilizate pentru monitorizarea zonei.

„În cursul nopţii de luni, 16 noiembrie, spre marţi, 17 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat patru ţinte aeriene la aproximativ 4 kilometri est de localitatea Vâlcove, Ucraina, iar ulterior, şapte ţinte la aproximativ 10 kilometri nord-est de localitatea Ismail, Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, a transmis, miercurim dimineaţă, Ministerul Apărării.

Forțele Aeriene Române au intervenit după ce sistemele radar au semnalat prezența țintelor aeriene în apropierea teritoriului național. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, pentru executarea unei misiuni de Poliție Aeriană.

Avioanele se aflau în serviciul de luptă destinat supravegherii și protejării spațiului aerian al României. Mobilizarea acestora a avut loc în contextul activității aeriene detectate în vecinătatea frontierei cu Ucraina.

Misiunea a făcut parte din măsurile de monitorizare a situației aeriene, desfășurate pentru protejarea teritoriului național.

Autoritățile române au activat și procedurile de avertizare a populației, după identificarea țintelor aeriene în apropierea frontierei. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru transmiterea unui mesaj preventiv.

La ora 23:36, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert. Avertizarea a fost emisă pe fondul activității aeriene detectate în apropierea teritoriului României.

Alerta a rămas activă și după miezul nopții. Autoritățile au dispus încetarea acesteia marți, 17 noiembrie, la ora 00:07.

Astfel, avertizarea destinată populației a fost menținută timp de 31 de minute, interval în care situația aeriană a continuat să fie monitorizată.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, pe durata evenimentelor, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc.

Cele 11 ținte au fost identificate în apropierea frontierei, pe teritoriul ucrainean, fără ca sistemele militare să semnaleze încălcarea graniței aeriene naționale.

Zona județului Tulcea rămâne importantă pentru supravegherea militară, având în vedere apropierea de teritoriul Ucrainei. Activitatea aeriană din această regiune este monitorizată prin sistemele radar ale Armatei Române.