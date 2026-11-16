AUR anunță că a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) în legătură cu posibile nereguli privind pregătirea, negocierea și atribuirea contractelor de înzestrare militară finanțate prin programul european SAFE, în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro, încheiate cu grupul german Rheinmetall. Formațiunea politică solicită Guvernului Niculescu să ofere explicații privind transparența negocierilor, obligațiile de producție în România și beneficiile concrete pentru industria națională de apărare.

Potrivit AUR, contractele încheiate cu grupul german continuă să ridice semne de întrebare în privința modului în care au fost negociate și a avantajelor reale pe care România urmează să le obțină. Formațiunea atrage atenția în special asupra diferențelor dintre angajamentele de producție locală anunțate public de reprezentanții Guvernului și nivelurile de localizare industrială prevăzute în documentele contractuale.

Partidul susține că importanța strategică a achizițiilor militare nu înlătură obligația autorităților de a explica modul în care sunt utilizate fondurile împrumutate și de a demonstra beneficiile economice și industriale obținute de România.

„Contractele în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro cu grupul german Rheinmetall, în cadrul programului european SAFE, continuă să ridice semne serioase de întrebare privind transparenţa negocierilor şi beneficiile reale pentru industria românească de apărare”, a transmis formaţiunea într-un comunicat.

AUR precizează că a început demersurile pentru obținerea unor clarificări încă din luna mai 2026, când a solicitat informații despre achizițiile realizate prin programul european SAFE.

La 12 mai 2026, deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels a cerut Ministerului Apărării Naționale (MApN) documentele de fundamentare pentru cele 15 programe de înzestrare și achiziții comune finanțate prin SAFE.

În solicitarea parlamentară a fost semnalată concentrarea unei sume de aproximativ 5,69 miliarde de euro către grupul Rheinmetall. Această valoare reprezintă 68,3% din pachetul analizat, estimat la aproximativ 8,33 miliarde de euro.

Ulterior, senatorul AUR Cătălin Silegeanu a solicitat clarificări privind criteriile de selecție a furnizorului, obligațiile referitoare la producția realizată în România și transferul tehnologic.

Acesta a adresat și o nouă interpelare prim-ministrului, prin care a cerut explicații despre modul în care a fost fundamentată ținta de 60% participare industrială locală și despre mecanismele prin care statul verifică respectarea obligațiilor contractuale.

Demersurile parlamentare au fost urmate de depunerea unui denunț la DNA. Prin această sesizare, AUR a solicitat verificarea posibilelor nereguli din pregătirea, negocierea și atribuirea contractelor finanțate prin SAFE, inclusiv a celor încheiate cu grupul german Rheinmetall.

Sesizarea a vizat mai multe aspecte, printre care:

modul de selectare a operatorilor economici;

fundamentarea prețurilor contractelor;

obligațiile privind producția realizată în România;

condițiile referitoare la transferul tehnologic.

AUR consideră că autoritățile trebuie să justifice utilizarea fondurilor împrumutate și să prezinte avantajele concrete pe care aceste investiții le aduc României, indiferent de importanța strategică a achizițiilor pentru securitatea națională.

„Încă din 12 mai 2026, deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels a solicitat Ministerului Apărării Naţionale documentele de fundamentare a celor 15 programe de înzestrare şi achiziţii comune finanţate prin SAFE, semnalând concentrarea a aproximativ 5,69 miliarde de euro, reprezentând 68,3% din pachetul analizat, în valoare de circa 8,33 miliarde de euro, către grupul Rheinmetall. Ulterior, senatorul AUR Cătălin Silegeanu a cerut clarificări privind criteriile de selecţie a furnizorului, obligaţiile de producţie în România şi transferul tehnologic. Într-o nouă interpelare adresată prim-ministrului, senatorul a solicitat explicaţii privind fundamentarea ţintei de 60% participare industrială locală şi mecanismele prin care statul verifică respectarea obligaţiilor contractuale”, subliniază AUR.

Un alt motiv de îngrijorare semnalat de formațiunea politică privește diferențele dintre informațiile prezentate public de reprezentanții Guvernului și prevederile contractuale referitoare la participarea industriei românești.

Comisia de Apărare și Afaceri Interne „Alexandru Ioan Cuza” a AUR atrage atenția asupra contradicțiilor apărute în spațiul public privind negocierile cu Rheinmetall și nivelul de implicare a companiilor românești în producția echipamentelor militare.

„Sesizarea a vizat modul de selectare a operatorilor economici, fundamentarea preţurilor şi obligaţiile privind producţia şi transferul tehnologic. AUR consideră că importanţa strategică a acestor achiziţii nu poate elimina obligaţia autorităţilor de a justifica modul în care sunt utilizate fondurile împrumutate şi de a demonstra avantajele concrete obţinute de România”, este scris în comunicat.

Deși reprezentanții Guvernului au avansat o țintă de 60% pentru producția realizată în România, informațiile comunicate de Ministerul Economiei indică niveluri diferite de localizare industrială, în funcție de categoria echipamentelor și de baza de calcul utilizată.

Explicațiile oferite de foști responsabili guvernamentali au vizat diferența dintre proporția fizică a componentelor și valoarea acestora. Potrivit AUR, aceste precizări nu sunt suficiente pentru eliminarea neclarităților și este nevoie de explicații oficiale din partea Executivului.

Formațiunea solicită Guvernului Niculescu să prezinte obligațiile contractuale efective, valoarea producției care va fi realizată în România, condițiile privind transferul tehnologic și beneficiile concrete pentru industria națională de apărare.

Astfel, partidul dorește să afle în ce măsură contractele SAFE vor contribui efectiv la dezvoltarea capacităților industriale românești și dacă angajamentele privind implicarea producătorilor locali vor fi respectate.

„Deşi reprezentanţi ai Guvernului au avansat o ţintă de 60% pentru producţia realizată în România, informaţiile comunicate de Ministerul Economiei arată că acordurile prevăd niveluri diferite de localizare industrială, în funcţie de categoria echipamentelor şi de baza de calcul. Explicaţiile oferite de foşti responsabili guvernamentali privind diferenţa dintre proporţia fizică a componentelor şi valoarea acestora nu elimină necesitatea unor clarificări oficiale. AUR solicită Guvernului Niculescu să prezinte obligaţiile contractuale efective, valoarea producţiei realizate în România, transferul tehnologic şi beneficiile concrete pentru industria naţională de apărare”, precizează AUR.

Un alt element invocat de AUR în solicitarea de clarificări îl reprezintă întârzierile în livrarea unor sisteme antiaeriene Rheinmetall. Pentru aceste întârzieri, Ministerul Apărării a emis o factură de penalități în valoare de 8,7 milioane de euro.

Formațiunea precizează că achiziția respectivă este anterioară contractelor SAFE și distinctă de acestea. Cu toate acestea, situația este considerată relevantă pentru evaluarea modului în care sunt respectate termenele de livrare și sunt aplicate garanțiile contractuale în relația cu furnizorii de echipamente militare.

În acest context, AUR cere Guvernului Niculescu să prezinte public, cu respectarea legislației privind informațiile clasificate, mai multe informații despre contractele strategice și modul în care sunt supravegheate.

Solicitările formațiunii vizează publicarea cronologiei negocierilor, prezentarea circuitului instituțional de aprobare și explicarea mecanismelor prin care autoritățile verifică respectarea obligațiilor industriale asumate de furnizori.

De asemenea, AUR solicită realizarea unui audit independent al beneficiilor economice și industriale obținute de România prin aceste contracte.

Partidul cere și informarea periodică a Parlamentului cu privire la stadiul livrărilor, aplicarea penalităților și respectarea angajamentelor asumate de furnizori.

„Deşi această achiziţie este anterioară şi distinctă de contractele SAFE, situaţia evidenţiază importanţa respectării termenelor de livrare şi a aplicării garanţiilor contractuale. AUR solicită Guvernului Niculescu să prezinte public, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate, cronologia negocierilor, circuitul instituţional de aprobare şi mecanismele de verificare a obligaţiilor industriale. Totodată, partidul AUR cere un audit independent al beneficiilor economice şi industriale obţinute de România şi informarea periodică a Parlamentului privind stadiul livrărilor, aplicarea penalităţilor şi respectarea angajamentelor asumate de furnizori”, subliniază formațiunea.

Formațiunea politică precizează că susține modernizarea Armatei Române și consolidarea cooperării cu partenerii europeni și euroatlantici. Cu toate acestea, AUR consideră că investițiile în apărare trebuie să producă efecte concrete asupra economiei naționale.

Mai exact, achizițiile ar trebui să contribuie la dezvoltarea capacităților naționale de producție, la transferul de tehnologie și la crearea de locuri de muncă în România.

În opinia partidului, după mai multe luni de interpelări parlamentare și după sesizarea DNA, Guvernul Niculescu trebuie să ofere răspunsuri documentate la întrebările formulate.

AUR avertizează asupra riscului ca România să devină doar o piață de desfacere pentru industria europeană de apărare, fără să obțină beneficii industriale proporționale cu valoarea investițiilor.

Formațiunea consideră că securitatea națională nu poate reprezenta un motiv pentru lipsa de transparență în privința contractelor strategice și că acestea trebuie să servească interesului național.

În comunicatul său, AUR insistă asupra necesității ca angajamentele asumate în cadrul contractelor de miliarde de euro să se transforme în rezultate verificabile pentru România, nu să rămână simple promisiuni privind dezvoltarea industriei naționale de apărare.