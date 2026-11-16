Gheorghe Piperea preia conducerea AUR București. George Simion anunță că a venit timpul pentru o schimbare

Europarlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al organizației AUR București, în urma alegerilor interne anunțate duminică, 15 noiembrie. Partidul și-a desemnat și noile conduceri ale filialelor din toate cele șase sectoare ale Capitalei. George Simion a criticat situația bucureștenilor și a cerut schimbări la nivelul administrației. Noul lider al organizației municipale a vorbit despre necesitatea înnoirii clasei politice.

Gheorghe Piperea, europarlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, a fost ales la conducerea organizației municipale AUR București. Anunțul a fost făcut duminică seară, în cadrul procesului de reorganizare a structurilor locale ale partidului.

Odată cu alegerea noului președinte al organizației municipale, AUR a stabilit și conducerile filialelor din cele șase sectoare.

Potrivit informațiilor transmise de partid, funcțiile de președinte au fost distribuite astfel:

Sectorul 1 – Mihail Dojana;

Sectorul 2 – Andrei Ohaci;

Sectorul 3 – Alexandru Marco Niță;

Sectorul 4 – Adrian Chiotan;

Sectorul 5 – Lucian Mușat;

Sectorul 6 – Paul Gheorghe.

Noua structură de conducere reunește astfel organizația municipală, coordonată de Gheorghe Piperea, și filialele celor șase sectoare.

Președintele AUR, George Simion, a comentat alegerea noilor conduceri și a prezentat propria evaluare asupra condițiilor de trai din București.

Liderul partidului consideră că imaginea unei Capitale prospere nu reflectă dificultățile cu care se confruntă numeroși locuitori.

Simion a susținut că lipsa relațiilor dintre vecini și slăbirea legăturilor comunitare contribuie la izolarea bucureștenilor. În opinia sa, această situație favorizează influența zvonurilor și a grupurilor de interese.

Totodată, președintele AUR a transmis că are încredere în noile echipe de conducere desemnate în sectoarele Capitalei.

„În Bucureşti, teoretic, lumea trăieşte bine. Nu asta este realitatea pe care eu, care merg pe stradă, merg printre oameni, o văd. Bucureştenii nu o duc nici ei bine, doar că, din cauza faptului că nu vorbesc între ei, nu sunt prieteni cu vecinii, nu au o comunitate la care să se raporteze, sunt încă prizonieri ai zvonisticii şi ai grupurilor de interese (…) Este timpul pentru o schimbare în Bucureşti (…) Am încredere în echipele de conducere de la nivelul celor şase sectoare”, a transmis George Simion.

După alegerea în funcția de președinte al AUR București, Gheorghe Piperea a prezentat poziția sa privind reprezentarea politică și formarea elitelor conducătoare.

Europarlamentarul a susținut că, într-o democrație reprezentativă, conducătorii trebuie să își obțină legitimitatea prin votul cetățenilor.

Piperea a criticat ideea unor elite politice care își atribuie singure dreptul de a conduce, fără un mandat democratic.

De asemenea, noul lider al organizației municipale a formulat acuzații privind presupusa influență a serviciilor secrete și a marilor corporații asupra formării clasei politice.