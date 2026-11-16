Constantin Toma reacționează după acuzațiile privind pierderea a 80 de milioane de euro. Primarul Buzăului îl pune la punct pe ministru: A venit cu o singură misiune, să execute un atac politic

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), l-a acuzat duminică, 15 noiembrie, pe ministrul Mihai Ghigiu (PSD) de atac politic. Reacția vine după ce ministrul a criticat pierderea unei finanțări europene de aproape 80 de milioane de euro. Banii erau destinați reabilitării termice și consolidării blocurilor din municipiu. Edilul susține că întârzierile birocratice au împiedicat respectarea termenelor din PNRR.

Constantin Toma a reacționat duminică seară, printr-o postare pe Facebook, la acuzațiile formulate de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Primarul consideră că Mihai Ghigiu a folosit vizita la Buzău pentru a critica administrația locală.

Potrivit News.ro, edilul a susținut că ministrul nu a venit pentru a sprijini comunitățile locale. În schimb, acesta ar fi urmărit să lanseze un atac politic.

Toma a afirmat că oficialul guvernamental a venit cu o singură misiune, aceea de a „executa un atac politic”.

Declarațiile au fost făcute după vizita de sâmbătă a ministrului Mihai Ghigiu la Buzău. Acesta a criticat pierderea unei finanțări europene de aproape 80 de milioane de euro.

Potrivit ministrului, suma reprezenta cea mai mare finanțare obținută în România de o autoritate locală pentru reabilitarea termică și consolidarea blocurilor.

Ghigiu a susținut că fondurile s-au pierdut „în birocraţie şi în hârtiile de la primărie”.

Ministrul a atribuit situația lipsei de implicare a administrației municipale, criticând public modul în care a fost gestionat proiectul.

„Din lipsă de implicare administrativă, oraşul a devenit, din păcate, un exemplu de «aşa nu»”, a scris Ghigiu.

Constantin Toma a contestat și modul în care ministrul Mihai Ghigiu și-a organizat deplasarea la Buzău. Edilul consideră că un eveniment regional important a fost transformat într-un prilej de confruntare politică.

La întâlnire a participat și Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

Primarul a criticat decizia ministrului de a merge personal la unul dintre blocurile care nu au beneficiat de lucrările de reabilitare.

În opinia sa, această deplasare a urmărit evidențierea problemelor proiectului și atribuirea responsabilității administrației municipale.

Toma a apreciat că vizita ministrului seamănă mai degrabă cu „o acţiune politică atent pregătită”.

Constantin Toma respinge acuzațiile potrivit cărora finanțarea europeană ar fi fost pierdută din cauza lipsei de implicare a Primăriei Buzău.

Edilul susține că administrația locală și-a dorit realizarea proiectului, însă procedurile birocratice au provocat întârzieri importante.

Potrivit explicațiilor sale, dificultățile administrative și procedurile greoaie au împiedicat respectarea calendarului stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Primarul a subliniat că autoritățile locale nu controlează integral toate etapele unei achiziții publice după lansarea procedurilor.

„După lansarea procedurilor de achiziţie, administraţiile locale nu mai controlează toate etapele care urmează”, a declarat Toma.

Prin această explicație, edilul a contestat atribuirea responsabilității exclusiv administrației municipale.

Disputa dintre Constantin Toma și Mihai Ghigiu are loc în interiorul Partidului Social Democrat, formațiune din care fac parte ambii politicieni.

Primarul Buzăului a declarat că atitudinea ministrului îi confirmă decizia de a demisiona din funcțiile de conducere ale PSD.

De asemenea, edilul a precizat că nu intenționează să mai candideze din partea acestui partid.

Toma a invocat comportamentul ministrului în contextul deciziei sale de a se distanța de conducerea formațiunii politice.