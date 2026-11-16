Bancomatul îți poate reține cardul fără să te avertizeze. Ce trebuie să știi pentru a nu rămâne fără acces la bani

Cardul bancar poate fi reținut de bancomat din cauza unor erori tehnice, a introducerii greșite a codului PIN sau a unor restricții de securitate. Incidentul se poate produce inclusiv seara, în weekend sau în localități fără sucursale bancare deschise. Reținerea cardului nu înseamnă automat pierderea banilor din cont. Titularul trebuie însă să contacteze banca și să verifice dacă instrumentul de plată trebuie blocat.

Cardul bancar poate rămâne blocat într-un bancomat din mai multe motive, inclusiv după o operațiune aparent obișnuită de retragere a numerarului. Cauzele diferă în funcție de configurația aparatului, regulile băncii și starea instrumentului de plată.

Una dintre situațiile întâlnite este introducerea repetată a unui cod PIN incorect. După mai multe încercări nereușite, banca poate aplica restricții de securitate asupra cardului.

În funcție de sistemul utilizat, bancomatul poate reține cardul sau poate refuza continuarea operațiunii. Introducerea greșită a PIN-ului nu determină însă automat reținerea acestuia.

O altă cauză posibilă este utilizarea unui card expirat, deteriorat sau declarat anterior pierdut ori furat. În asemenea situații, unele bancomate pot păstra instrumentul de plată, conform instrucțiunilor băncii.

Problemele tehnice pot împiedica, de asemenea, returnarea cardului. Printre acestea se numără defecțiunile cititorului, întreruperile alimentării electrice și erorile de comunicare dintre sistemele bancare.

Există și bancomate care retrag automat cardul dacă titularul nu îl ridică într-un anumit interval. Această funcție urmărește să împiedice preluarea cardurilor uitate de alte persoane.

Dacă bancomatul nu returnează cardul după finalizarea unei operațiuni, titularul trebuie să verifice mai întâi dacă tranzacția s-a încheiat. Este recomandat să aștepte câteva momente și să urmărească eventualele mesaje afișate pe ecran.

Nu trebuie să forțeze mecanismul aparatului și nici să introducă obiecte în fanta destinată cardurilor.

Dacă instrumentul de plată nu este eliberat, următorul pas este contactarea băncii emitente. Numărul de telefon trebuie obținut din aplicația bancară sau de pe site-ul oficial al instituției.

Pentru identificarea incidentului, este utilă consemnarea următoarelor informații:

Adresa exactă a bancomatului și banca sau operatorul care îl administrează.

Data și ora la care cardul a fost reținut.

Numărul de identificare al aparatului, dacă este afișat.

Tipul operațiunii efectuate înaintea incidentului.

Aceste informații pot ajuta banca să identifice terminalul și să verifice circumstanțele reținerii.

Titularul nu trebuie să accepte intervenția unor persoane necunoscute care promit recuperarea cardului. Codul PIN nu trebuie comunicat nimănui, indiferent de explicațiile oferite.

De asemenea, trebuie evitate instrucțiunile primite de la persoane care solicită introducerea unor coduri suplimentare în bancomat.

Cardul reținut de bancomat poate fi blocat și în afara programului sucursalelor, prin serviciile de asistență oferite de instituțiile bancare.

Majoritatea băncilor pun la dispoziție linii telefonice pentru raportarea cardurilor pierdute, furate sau compromise. Multe aplicații bancare permit și blocarea directă a instrumentului de plată.

Primul pas este verificarea aplicației de mobile banking. Dacă există opțiunea de blocare temporară, titularul o poate utiliza până la clarificarea situației.

Blocarea temporară nu este însă echivalentă cu anularea definitivă a cardului. Funcțiile disponibile și posibilitatea de reactivare diferă de la o bancă la alta.

Dacă există suspiciuni că instrumentul de plată a fost compromis, trebuie solicitată blocarea acestuia prin canalele oficiale.

Clientul trebuie să anunțe banca despre reținerea cardului și să comunice locul incidentului. Ulterior, este necesară verificarea tranzacțiilor recente din cont.

Orice retragere sau plată necunoscută trebuie raportată imediat instituției bancare.

Dacă bancomatul aparține altei bănci, poate fi necesară contactarea operatorului aparatului. Totuși, banca emitentă rămâne principalul punct de contact pentru blocarea cardului și protejarea contului.

Recuperarea cardului depinde de politica băncii emitente și de procedurile instituției care administrează bancomatul.

Unele bănci permit restituirea cardurilor reținute, după verificarea identității titularului. Recuperarea poate necesita prezentarea la o sucursală și respectarea unei proceduri interne.

Alte instituții nu returnează cardurile capturate de ATM, din motive de securitate. În aceste cazuri, clientul trebuie să solicite emiterea unui instrument de plată nou.

Situația poate fi diferită atunci când cardul este reținut de bancomatul altei bănci. Operatorul aparatului poate avea reguli distincte privind gestionarea cardurilor capturate.

Emiterea unui card nou poate presupune plata unui comision. Costul depinde de contractul încheiat cu banca, tipul cardului și motivul înlocuirii.

Titularul trebuie să verifice tarifele aplicabile înainte de solicitarea reemiterii.

Reținerea cardului de către bancomat nu determină pierderea sumelor existente în contul bancar. Cardul reprezintă un instrument de acces la bani, nu locul în care aceștia sunt păstrați.

Soldul contului rămâne disponibil, iar titularul poate utiliza alte servicii bancare, în funcție de accesul și funcționalitățile oferite de instituție.

De exemplu, clientul poate efectua transferuri prin aplicația bancară, dacă serviciul este activ. Unele bănci permit și utilizarea altor carduri asociate contului.

O situație diferită apare atunci când bancomatul reține cardul în timpul unei retrageri de numerar.

Dacă suma a fost debitată, dar aparatul nu a eliberat banii, titularul trebuie să raporteze separat tranzacția nereușită.

Banca poate verifica operațiunea și poate iniția procedura de contestare sau regularizare, după caz.

Este important ca titularul să păstreze eventualele chitanțe și notificări privind tranzacția. Acestea pot fi utile pentru identificarea operațiunii contestate.

În cazul unei tranzacții neautorizate, incidentul trebuie semnalat imediat băncii, fără a aștepta recuperarea sau înlocuirea cardului.