Benzina standard costă în medie 9,37 lei pe litru, iar motorina standard se vinde cu 10,70 lei pe litru marți, 17 noiembrie. Ambele prețuri au rămas la nivelul de luni, potrivit datelor PretCarburant.ro. Prețul mediu al GPL a crescut cu un ban, la 4,79 lei pe litru.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină au fost raportate la aceeași stație. La VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, benzina standard costă 9,28 lei pe litru, iar motorina standard, 10,59 lei pe litru.

La nivel național, benzina standard se vinde cu prețuri între 9,28 și 9,70 lei pe litru. Motorina standard costă între 10,59 și 10,77 lei pe litru. Mediile pentru cei doi carburanți au fost calculate pe baza prețurilor din 1.357 de stații.

Pentru GPL, prețurile din cele 328 de stații monitorizate variază între 4,59 și 5,01 lei pe litru. Cel mai mic tarif a fost raportat la o stație MOL din Craiova.

În București, benzina standard costă în medie 9,37 lei pe litru, iar motorina, 10,71 lei pe litru. Aceleași medii au fost înregistrate în Constanța și Brașov.

La Cluj-Napoca, benzina costă în medie 9,38 lei pe litru, iar la Timișoara, 9,39 lei. Dintre cele opt orașe din sumar, Oradea are cea mai ridicată medie pentru benzină, de 9,40 lei pe litru. Motorina costă în medie 10,71 lei pe litru în toate cele trei orașe.

La Iași și Craiova, benzina costă în medie 9,36 lei pe litru, iar motorina, 10,70 lei pe litru. La nivel de județ, Botoșani are cea mai mică medie pentru benzină, de 9,34 lei pe litru. Pentru motorină, cea mai mică medie apare în Gorj, la 10,68 lei pe litru.

Față de 30 iunie, prețul mediu al motorinei standard a crescut cu 1,48 lei pe litru, echivalentul a 16,1%. Benzina standard s-a scumpit cu 71 de bani pe litru, o creștere de 8,2%. În același interval, GPL s-a scumpit cu 24 de bani pe litru, adică 5,3%.

Pe piața petrolului, cotația Brent din 16 noiembrie a fost de 92,13 dolari pe baril pentru contractul cu livrare în ianuarie 2027. Prețul a scăzut cu 3,71 dolari pe baril față de cotația precedentă.

Sursa datelor privind carburanții este PretCarburant.ro.