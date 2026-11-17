Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți, 17 noiembrie, extinderea testării genetice pentru pacienții diagnosticați cu șase tipuri de cancer. Noile investigații moleculare ar putea fi decontate în România începând cu 1 ianuarie 2027. Măsura urmărește identificarea tratamentelor oncologice potrivite fiecărui pacient. Proiectul de ordin se află în prezent în transparență decizională.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat extinderea accesului pacienților oncologici la investigații genetice utilizate pentru stabilirea tratamentelor personalizate. Decizia a fost luată după consultări cu specialiștii Comisiei de Oncologie din Ministerul Sănătății și reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Potrivit anunțului publicat marți pe Facebook, autoritățile pregătesc includerea unor noi teste moleculare în sistemul de decontare. Aceste investigații permit identificarea anumitor modificări genetice și a markerilor tumorali relevanți pentru alegerea tratamentului.

Inițiativa urmărește dezvoltarea oncologiei personalizate, prin adaptarea terapiilor la caracteristicile biologice ale tumorilor. În funcție de rezultatele analizelor, medicii pot identifica opțiunile terapeutice corespunzătoare fiecărui caz.

„Extindem testarea genetică pentru încă 6 tipuri de cancer! Un pas important pentru medicina oncologică personalizată în România! Testarea genetică și adaptarea tratamentului oncologic în funcție de markerii tumorali reprezintă standardul de aur al medicinei oncologice moderne, oferind posibilitatea alegerii unor terapii adaptate caracteristicilor fiecărei tumori.

În urma discuțiilor cu Comisia de Oncologie din Ministerul Sănătății și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am decis extinderea accesului pacienților din România la aceste testări de ultimă generație”, a scris Alexandru Rogobete.

Proiectul elaborat de autoritățile sanitare prevede introducerea unor investigații moleculare specifice pentru șase categorii de afecțiuni oncologice. Fiecare categorie include teste destinate identificării unor markeri genetici sau tumorali importanți pentru stabilirea conduitei terapeutice.

În cazul cancerului tiroidian medular , sunt propuse testări pentru RET și NTRK 1, 2 și 3 .

, sunt propuse testări pentru . Pentru colangiocarcinom, afecțiune malignă a căilor biliare , proiectul include investigații pentru FGFR2 și IDH1 .

, proiectul include investigații pentru . Pacienții diagnosticați cu tumori stromale gastrointestinale (GIST) ar putea beneficia de testări pentru PDGFRA și NTRK 1, 2 și 3 .

ar putea beneficia de testări pentru . În cazul melanomului malign , sunt prevăzute analize pentru BRAF V600 și PD-L1.

, sunt prevăzute analize pentru BRAF V600 și PD-L1. Pentru cancerul de prostată , noile investigații vizează genele BRCA1 și BRCA2 .

, noile investigații vizează genele . În cazul cancerului scuamos al capului și gâtului, proiectul propune testarea expresiei PD-L1.

Aceste analize pot furniza medicilor informații suplimentare despre particularitățile tumorilor și despre posibilitatea utilizării anumitor tratamente. Rezultatele vor contribui la selectarea terapiilor țintite sau a imunoterapiilor, atunci când acestea sunt indicate.

Extinderea programului de testare genetică include și stabilirea unor termene pentru comunicarea rezultatelor către pacienți și medicii curanți. Proiectul prevede transmiterea acestora, de regulă, în cel mult 10 zile lucrătoare.

Ministerul Sănătății urmărește astfel reducerea perioadei necesare obținerii informațiilor moleculare utilizate în alegerea tratamentului oncologic. Accesul rapid la aceste rezultate poate facilita stabilirea conduitei terapeutice, în funcție de particularitățile fiecărui diagnostic.

Alexandru Rogobete a explicat că investigațiile propuse vor permite o caracterizare moleculară mai precisă a tumorilor. Aceste informații pot sprijini identificarea tratamentelor adaptate profilului biologic al bolii.

Ministrul a evidențiat și contribuția echipelor implicate în pregătirea proiectului. Mulțumirile au fost adresate reprezentanților Ministerului Sănătății, specialiștilor CNAS și președintei instituției, Larisa Mezinu-Bălan.

„Ce înseamnă acest lucru pentru pacienți? Diagnostic molecular mai precis, identificarea terapiilor țintite și a imunoterapiilor potrivite și posibilitatea adaptării tratamentului în funcție de profilul biologic al tumorii.

În oncologie, fiecare zi contează. De aceea, proiectul stabilește și termene clare pentru transmiterea rezultatelor, de regulă în maximum 10 zile lucrătoare. Felicit echipa CNAS, pe doamna președinte Larisa Mezinu-Bălan, echipa Ministerului Sănătății și pe toți cei implicați în acest pas important pentru dezvoltarea accesului pacienților cu cancer la diagnostic complex și de ultimă generație”, a conchis ministrul Sănătății.

Noile testări genetice nu au fost încă introduse definitiv în sistemul de decontare. Măsurile sunt cuprinse într-un proiect de ordin aflat în etapa de transparență decizională.

Data propusă pentru începerea decontării este 1 ianuarie 2027. Aplicarea măsurii depinde de finalizarea procedurilor administrative și de adoptarea actului normativ.

Prin modificările pregătite, autoritățile intenționează să extindă accesul pacienților oncologici la investigații moleculare specializate. Acestea vor completa instrumentele de diagnostic utilizate pentru alegerea tratamentelor în funcție de caracteristicile fiecărei tumori.