Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de marți, 17 noiembrie, cu majoritatea indicilor în scădere. Indicele principal BET a pierdut 0,28%, ajungând la 34.647,23 puncte. Valoarea totală a tranzacțiilor a fost de 63,47 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 11,87 milioane de euro.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, a încheiat ședința de marți la 34.647,23 puncte, în scădere cu 0,28%.

Indicele BET-Plus, care urmărește evoluția celor mai lichide acțiuni, a pierdut 0,12%.

Indicele extins BET-XT a înregistrat o depreciere de 0,28%, în timp ce BET-BK a coborât cu 0,35%.

BET-FI, indicele societăților de investiții financiare, a închis cu o scădere de 0,14%.

În schimb, companiile din sectorul energetic au avut o evoluție pozitivă. Indicele BET-NG a avansat cu 0,14%.

Și indicele BET AeRO, care urmărește companii reprezentative de pe piața AeRO, a crescut cu 0,13%.

Valoarea totală a schimburilor realizate marți la BVB s-a ridicat la 63,47 milioane de lei.

Pe Piața Reglementată, cele mai mari rulaje au fost înregistrate de Banca Transilvania, Romgaz și Electrica.

Acțiunile Băncii Transilvania au generat tranzacții de aproape 6,75 milioane de lei, ocupând prima poziție în clasamentul lichidității.

Pe locul al doilea s-a situat Romgaz, cu schimburi de 4,83 milioane de lei.

Electrica a completat primele trei poziții, cu un rulaj de aproximativ 4,21 milioane de lei.

Cele trei companii au cumulat tranzacții în valoare de aproape 15,8 milioane de lei.

Cele mai mari creșteri ale ședinței au fost înregistrate de acțiunile Rompetrol Rafinare, Armătura și Prefab.

Titlurile Rompetrol Rafinare s-au apreciat cu 14,63%, având cea mai bună evoluție dintre companiile menționate.

Acțiunile Armătura au crescut cu 11,65%, iar cele ale Prefab au înregistrat un avans de 8,16%.

La polul opus, Carbochim a consemnat cea mai importantă depreciere, de 14,96%.

Acțiunile Electrocontact au pierdut 9,86%, în timp ce titlurile Bermas au scăzut cu 6,82%.

BVB a deschis ședința de marți în teritoriu negativ, cu scăderi pentru majoritatea indicilor importanți.

După aproximativ 30 de minute de tranzacționare, rulajul ajunsese la 11,02 milioane de lei, echivalentul a 2,06 milioane de euro.

La acel moment, indicele BET pierdea 0,61%, coborând la 34.532,79 puncte.

BET-Plus înregistra o scădere de 0,48%, iar BET-XT se deprecia cu 0,57%.

Indicele BET-BK avea un declin de 0,62%, în timp ce BET-FI pierdea 0,07%.

Sectorul energetic înregistra, de asemenea, pierderi la începutul ședinței. BET-NG era în scădere cu 0,38%.

Ulterior, o parte dintre indicii bursieri și-au redus pierderile. BET-NG și BET AeRO au reușit să încheie ziua în creștere.