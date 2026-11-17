Bursa de Valori București a închis pe scădere ședința de marți. BET a pierdut 0,28%, iar tranzacțiile au depășit 63 de milioane de lei
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de marți, 17 noiembrie, cu majoritatea indicilor în scădere. Indicele principal BET a pierdut 0,28%, ajungând la 34.647,23 puncte. Valoarea totală a tranzacțiilor a fost de 63,47 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 11,87 milioane de euro.
Indicele BET a scăzut cu 0,28%, iar majoritatea indicilor bursieri au închis pe minus
Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, a încheiat ședința de marți la 34.647,23 puncte, în scădere cu 0,28%.
Indicele BET-Plus, care urmărește evoluția celor mai lichide acțiuni, a pierdut 0,12%.
Indicele extins BET-XT a înregistrat o depreciere de 0,28%, în timp ce BET-BK a coborât cu 0,35%.
BET-FI, indicele societăților de investiții financiare, a închis cu o scădere de 0,14%.
În schimb, companiile din sectorul energetic au avut o evoluție pozitivă. Indicele BET-NG a avansat cu 0,14%.
Și indicele BET AeRO, care urmărește companii reprezentative de pe piața AeRO, a crescut cu 0,13%.
Banca Transilvania, Romgaz și Electrica au fost cele mai tranzacționate companii
Valoarea totală a schimburilor realizate marți la BVB s-a ridicat la 63,47 milioane de lei.
Pe Piața Reglementată, cele mai mari rulaje au fost înregistrate de Banca Transilvania, Romgaz și Electrica.
Acțiunile Băncii Transilvania au generat tranzacții de aproape 6,75 milioane de lei, ocupând prima poziție în clasamentul lichidității.
Pe locul al doilea s-a situat Romgaz, cu schimburi de 4,83 milioane de lei.
Electrica a completat primele trei poziții, cu un rulaj de aproximativ 4,21 milioane de lei.
Cele trei companii au cumulat tranzacții în valoare de aproape 15,8 milioane de lei.
Rompetrol Rafinare a crescut cu 14,63%, iar Armătura și Prefab au înregistrat aprecieri importante
Cele mai mari creșteri ale ședinței au fost înregistrate de acțiunile Rompetrol Rafinare, Armătura și Prefab.
Titlurile Rompetrol Rafinare s-au apreciat cu 14,63%, având cea mai bună evoluție dintre companiile menționate.
Acțiunile Armătura au crescut cu 11,65%, iar cele ale Prefab au înregistrat un avans de 8,16%.
La polul opus, Carbochim a consemnat cea mai importantă depreciere, de 14,96%.
Acțiunile Electrocontact au pierdut 9,86%, în timp ce titlurile Bermas au scăzut cu 6,82%.
Bursa de la București a început ședința de marți cu pierderi mai mari decât cele de la închidere
BVB a deschis ședința de marți în teritoriu negativ, cu scăderi pentru majoritatea indicilor importanți.
După aproximativ 30 de minute de tranzacționare, rulajul ajunsese la 11,02 milioane de lei, echivalentul a 2,06 milioane de euro.
La acel moment, indicele BET pierdea 0,61%, coborând la 34.532,79 puncte.
BET-Plus înregistra o scădere de 0,48%, iar BET-XT se deprecia cu 0,57%.
Indicele BET-BK avea un declin de 0,62%, în timp ce BET-FI pierdea 0,07%.
Sectorul energetic înregistra, de asemenea, pierderi la începutul ședinței. BET-NG era în scădere cu 0,38%.
Ulterior, o parte dintre indicii bursieri și-au redus pierderile. BET-NG și BET AeRO au reușit să încheie ziua în creștere.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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