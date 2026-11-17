NATO a renunțat la summitul liderilor statelor membre care urma să aibă loc în 2027, la Tirana, în Albania. Decizia a fost confirmată de premierul albanez Edi Rama și vine pe fondul divergențelor dintre aliați. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, susține că reuniunile la nivel înalt pot fi organizate atunci când există o necesitate clară.

Alianța Nord-Atlantică nu va mai organiza în 2027 summitul liderilor statelor membre, programat inițial în capitala Albaniei, Tirana.

Informația a fost confirmată de premierul albanez Edi Rama, potrivit agenției Associated Press.

Acesta a explicat că aliații nu au ajuns încă la un acord privind data următoarei reuniuni la nivel înalt.

„Nu există încă o poziție comună privind momentul în care va avea loc summitul, cu siguranță nu în 2027”, a declarat Rama.

Premierul a precizat că Tirana ar putea găzdui evenimentul în 2028, dacă NATO va decide organizarea unui summit în acel an.

Decizia intervine într-un moment în care statele membre au poziții diferite asupra mai multor probleme de securitate.

Printre subiectele care provoacă divergențe se numără cheltuielile pentru apărare, Iranul și războiul din Ucraina, potrivit TVP World.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a încercat să reducă importanța anulării reuniunii din Albania.

Într-un interviu acordat Associated Press, acesta a explicat că Alianța are flexibilitate în stabilirea calendarului summituri­lor.

Potrivit lui Rutte, liderii celor 32 de state membre se vor reuni atunci când situația va impune o asemenea întâlnire.

Secretarul general nu a indicat o dată pentru următorul summit.

Poziția sa sugerează că NATO nu consideră necesară organizarea automată a reuniunilor la nivel înalt la intervale fixe.

Schimbările anunțate nu se limitează la summitul șefilor de stat și de guvern.

Potrivit Associated Press, NATO reduce și frecvența unor reuniuni ministeriale, printr-un pachet de reorganizare.

Una dintre modificări privește întâlnirile miniștrilor Apărării, organizate de regulă în luna octombrie.

O asemenea reuniune nu a avut loc în 2026, iar pentru 2027 nu este planificată o întâlnire similară.

Și calendarul miniștrilor de Externe va fi modificat.

În 2027, aceștia ar urma să se reunească o singură dată, în locul celor două întâlniri organizate anterior.

Reducerea numărului de reuniuni face parte din reorganizarea activităților Alianței.

Organizarea unui summit NATO presupune costuri financiare și eforturi politice importante pentru țara gazdă.

Analiștii citați de Associated Press consideră că aceste reuniuni nu trebuie organizate neapărat la fiecare doi ani.

Această frecvență era obișnuită în cadrul Alianței până în urmă cu aproximativ un deceniu.

David Cattler, cercetător senior la Center for European Policy Analysis și fost oficial NATO în domeniul informațiilor, susține o abordare mai flexibilă.

În opinia sa, dacă nu există subiecte care să justifice reunirea celor 32 de lideri, organizarea unui summit poate fi amânată.

Cattler consideră că reuniunile ar putea avea loc la intervale de doi sau chiar trei ani.

O asemenea abordare ar permite convocarea liderilor atunci când există decizii importante de adoptat, fără menținerea unui calendar rigid.