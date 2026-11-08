Alexandru Nazare participă luni la ECOFIN și Eurogrup. Finanțarea apărării și banii din PNRR, pe agenda discuțiilor de la Bruxelles
SURSA FOTO: Facebook - Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunile ECOFIN și Eurogrup, unde vor fi discutate finanțarea apărării, regulile fiscale europene și modificarea legislației privind impozitarea tutunului. România urmărește reducerea birocrației pentru companii, atragerea investițiilor și utilizarea eficientă a fondurilor europene. Pe agenda ministrului se află și o întâlnire bilaterală cu un reprezentant al Comisiei Europene.
Alexandru Nazare merge la Bruxelles pentru discuții despre deficitul bugetar și regulile fiscale europene
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va participa luni, 9 noiembrie, la o nouă reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), precum și la reuniunea Eurogrup în format inclusiv.
Potrivit Ministerului Finanțelor, participarea urmărește susținerea intereselor economice ale României în negocierile europene, în special în ceea ce privește cadrul fiscal, reducerea obligațiilor administrative și finanțarea investițiilor.
Instituția consideră că progresele în reducerea deficitului bugetar oferă României argumente suplimentare în discuțiile cu partenerii europeni.
Continuarea consolidării fiscale și respectarea angajamentelor asumate sunt prezentate drept condiții importante pentru menținerea credibilității țării și protejarea accesului la finanțare.
Ministerul urmărește și consolidarea cooperării cu statele membre care au interese economice similare, astfel încât deciziile europene să sprijine investițiile productive și competitivitatea companiilor românești.
Finanțarea apărării și achizițiile comune, discutate cu secretarul general al NATO
Una dintre principalele teme ale reuniunii Eurogrup în format inclusiv va fi finanțarea apărării.
Alexandru Nazare va participa, alături de miniștrii de finanțe din statele membre ale Uniunii Europene, la discuții despre utilizarea eficientă a resurselor publice și posibilitățile oferite de achizițiile comune.
La dezbateri va fi prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Discuțiile vor avea în vedere modalitățile prin care statele europene pot finanța nevoile de apărare, ținând cont de constrângerile bugetare și de necesitatea unei cooperări mai strânse.
Uniunea Europeană discută modificarea taxelor pe tutun și noile produse cu nicotină
Pe agenda ECOFIN se află și pachetul legislativ privind impozitarea tutunului.
Inițiativa urmărește actualizarea legislației europene și adaptarea regulilor fiscale la schimbările de pe piață, inclusiv la apariția și dezvoltarea noilor produse din tutun și nicotină.
România susține adoptarea unui cadru coerent, care să țină cont atât de obiectivele de sănătate publică, cât și de condițiile concrete de implementare pe piața națională.
O altă prioritate este simplificarea legislației europene și eliminarea obligațiilor administrative redundante.
Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea birocrației poate diminua costurile suportate de companii și poate facilita investițiile, inclusiv într-o perioadă în care bugetele publice sunt supuse unor presiuni importante.
Fondurile PNRR și respectarea angajamentelor bugetare, pe agenda miniștrilor europeni
Miniștrii finanțelor vor analiza și aplicarea cadrului european de guvernanță economică, precum și stadiul implementării Mecanismului de redresare și reziliență.
În cazul României, Ministerul Finanțelor sprijină demersurile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, instituția responsabilă de coordonarea PNRR și de dialogul cu Comisia Europeană privind cererile de plată.
Încasarea fondurilor aferente investițiilor și reformelor realizate este importantă pentru continuarea proiectelor și respectarea parametrilor bugetari.
Agenda ECOFIN mai include prezentarea rezultatelor recentelor reuniuni internaționale ale miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale, precum și prioritățile referitoare la statisticile europene.
Alexandru Nazare va discuta cu Wopke Hoekstra despre finanțele publice și dezvoltarea economică
În marja reuniunii ECOFIN, ministrul român va avea o întâlnire bilaterală cu Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, emisii zero și creștere economică durabilă.
Discuțiile vor aborda teme de interes comun de pe agenda europeană, inclusiv consolidarea finanțelor publice și dezvoltarea economică sustenabilă.
Alexandru Nazare a subliniat că participarea României la aceste reuniuni este necesară pentru susținerea intereselor naționale în procesul decizional european.
„România trebuie să fie prezentă, activă şi bine reprezentată la masa deciziilor europene. Participarea la reuniunile ECOFIN şi Eurogrup este importantă pentru a ne susţine activ interesele, pentru a contribui la definirea direcţiilor de politică economică şi financiară la nivel european şi pentru a ne asigura că vocea României este auzită în dosarele care ne influenţează direct economia”, a declarat ministrul Finanțelor.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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