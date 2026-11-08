Dunărea a ajuns la un nivel îngrijorător pentru luna noiembrie. Debitul fluviului este de aproape trei ori mai mic decât media obișnuită

Debitul Dunării la intrarea în România va ajunge în următoarele zile la 1.800 de metri cubi pe secundă, după care va scădea la 1.700 mc/s, menținându-se mult sub media multianuală pentru luna noiembrie, de 4.700 mc/s.

Situația este importantă și pentru funcționarea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, unde Unitatea 1 a fost deja reconectată la Sistemul Energetic Național, în timp ce decizia privind repornirea Unității 2 urmează să fie luată luni, după evaluarea evoluției nivelului Dunării.

Potrivit prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), pentru perioada 7-14 noiembrie 2026, debitul fluviului la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va avea o evoluție oscilantă, cu o creștere ușoară urmată de o nouă scădere.

În prima zi a intervalului analizat, debitul va rămâne staționar, la valoarea de 1.750 mc/s. În ziua următoare, acesta va crește ușor, până la 1.800 mc/s, după care va începe să scadă, ajungând la 1.700 mc/s.

Valorile prognozate sunt considerabil mai mici decât media multianuală a lunii noiembrie, estimată la 4.700 mc/s. Practic, debitul Dunării se menține la aproximativ o treime din nivelul obișnuit pentru această perioadă a anului.

În aval de Porțile de Fier, hidrologii estimează că debitele vor înregistra, în general, creșteri în perioada analizată.

Există însă o excepție în a doua parte a intervalului de prognoză, când debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia-Oltenița.

Prognoza trimestrială a hidrologilor pentru luna noiembrie indică un debit maxim al Dunării de 2.000 mc/s și unul minim de 1.400 mc/s.

Aceste estimări confirmă menținerea unor valori reduse ale debitului fluviului pe parcursul lunii, în condițiile în care media multianuală pentru această perioadă este de 4.700 mc/s.

Nivelul foarte scăzut al Dunării a avut consecințe importante în această vară asupra producției de energie electrică din România.

Debitele fluviului au ajuns la cele mai mici valori din istorie, situație care a determinat închiderea ambelor unități ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Cele două reactoare asigurau împreună aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

Primul reactor a fost oprit pe 28 iulie 2026, iar cel de-al doilea a fost închis la data de 13 august 2026.

Ulterior, pe 6 noiembrie 2026, Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național.

În ceea ce privește Unitatea 2, decizia privind repornirea acesteia va fi luată luni, după analizarea evoluției nivelului Dunării. Astfel, debitul fluviului rămâne un factor important în stabilirea condițiilor de funcționare a centralei nucleare.

Prognoza INHGA vizează și evoluția râurilor interioare. În perioada analizată, debitele medii zilnice ale acestora vor fi, în general, staționare.

Excepție vor face râurile din sudul țării, unde sunt prognozate scăderi ale debitelor.

Hidrologii avertizează și asupra posibilității apariției primelor formațiuni de gheață pe unele cursuri de apă. Spre mijlocul intervalului de prognoză, pe anumite râuri mici din zonele montane din nordul și centrul țării ar putea apărea ace de gheață și gheață la maluri.

În ceea ce privește regimul hidrologic estimat pentru întreaga lună noiembrie 2026, valorile vor fi, în general, cuprinse între 30% și 50% din mediile multianuale lunare.

Există însă mai multe zone în care hidrologii estimează valori mai ridicate, de 50-80% din mediile multianuale.

Această situație este prognozată pe râurile din următoarele bazine hidrografice:

Vișeu;

Someșul Mare;

Prahova;

Suceava;

Moldova;

Bistrița;

Trotuș;

bazinul superior și mijlociu al Oltului;

bazinele superioare ale Buzăului și Prutului;

cursul Siretului.

La polul opus, cele mai mici valori ale regimului hidrologic, de sub 30% din mediile multianuale lunare, sunt estimate pentru râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Râmnicu Sărat și Bârlad.

Prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică, astfel, o lună noiembrie cu debite reduse pe numeroase cursuri de apă din România, în timp ce Dunărea continuă să înregistreze valori mult sub media obișnuită pentru această perioadă. Evoluția fluviului va fi urmărită inclusiv în contextul deciziei privind repornirea celui de-al doilea reactor de la Cernavodă.