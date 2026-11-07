Când va fi repornită Unitatea 2 de la Cernavodă? Decizia va fi luată luni, 9 noiembrie

Decizia privind repornirea Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă va fi luată luni, 9 noiembrie, în funcție de nivelul Dunării și de condițiile tehnice necesare funcționării reactorului. Potrivit conducerii centralei, apa trebuie să mai crească cu cel puțin 10-15 centimetri pentru ca procedura să poată continua.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat sâmbătă că specialiștii Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă monitorizează evoluția debitului Dunării pentru a stabili dacă Unitatea 2 poate fi repornită în condiții de siguranță.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite la centrală, alături de premierul Luca Niculescu.

Potrivit ministrului, lucrările și verificările continuă pe parcursul weekendului, iar o decizie este așteptată luni, 9 noiembrie. Primele indicii privind evoluția nivelului apei sunt încurajatoare.

„În momentul de față, se lucrează și în zilele acestea, adică astăzi, mâine, luni va fi decizia în ceea ce privește repornirea Unității numărul 2 de la Cernavodă. Elementele sunt determinate de evoluția debitului Dunării în momentul de față, dar premisele sunt unele îmbucurătoare”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Directorul centralei, Romeo Urjan, a precizat că nivelul Dunării măsurat în zona CNE Cernavodă este în prezent de 2,08 metri.

Această valoare permite funcționarea Unității 1, însă pentru repornirea Unității 2 este necesară o creștere suplimentară a nivelului apei cu cel puțin 10-15 centimetri.

Decizia nu depinde însă exclusiv de această creștere. Specialiștii trebuie să analizeze și parametrii tehnici care influențează disponibilitatea apei necesare răcirii reactoarelor.

Un rol important îl au cele trei pompe mari de răcire ale Unității 1, care reduc nivelul local al apei și pot influența condițiile de funcționare ale celui de-al doilea reactor.

Luni vor fi evaluate nivelul Dunării, prognoza hidrologică și efectele funcționării Unității 1 asupra posibilității de repornire a Unității 2.

„Şi atunci, luni, ar trebui să facem o analiză asupra nivelului, asupra prognozei şi asupra influenţei funcţionării Unităţii 1 asupra Unităţii 2, datorită pompelor care reduc nivelul local. Deci sunt mai mulţi parametri care decid repornirea Unităţii 2 şi vor fi luaţi în considerare luni, în cursul zilei de luni”, a explicat Romeo Urjan.

Potrivit informațiilor transmise de SN Nuclearelectrica, procedurile de pornire a reactorului au fost inițiate miercuri, după îndeplinirea condițiilor minime necesare.

Problemele de funcționare ale centralei au apărut în timpul verii, pe fondul scăderii debitului Dunării.

Unitatea 1 a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național pe 28 iulie. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată și Unitatea 2.

Funcționarea reactoarelor nucleare de la Cernavodă necesită asigurarea unui volum suficient de apă din Dunăre pentru sistemele de răcire.

În prezent, Unitatea 1 poate funcționa la nivelul apei de 2,08 metri, în timp ce reluarea activității Unității 2 rămâne condiționată de evoluția hidrologică și de verificările tehnice programate pentru luni.