Finlanda deschide un refugiu exclusivist de la 1 decembrie. O noapte costă 20.000 de euro

Un refugiu arctic exclusivist, destinat unui număr de numai șase oaspeți, se va deschide pe 1 decembrie 2026 în Laponia finlandeză. Octola III este amplasat într-o zonă izolată din nord-vestul Finlandei, iar accesul nu este disponibil prin rezervări obișnuite. Cei care vor să ajungă la această proprietate trebuie să obțină mai întâi o invitație, iar adresa exactă le este comunicată abia după sosirea în Finlanda.

Octola III a fost construit pe locul unei foste stații radar, la o altitudine de 500 de metri, în Enontekiö, aproape de granițele Finlandei cu Suedia și Norvegia. Amplasarea oferă oaspeților posibilitatea de a admira munții din toate cele trei țări, iar proprietatea se află într-o zonă sălbatică protejată a populației sami, relatează publicația Fanpage.

La exterior, clădirea a fost proiectată astfel încât să se integreze cât mai bine în peisajul arctic. Pereții sunt placați cu piatră aleasă special pentru a permite zăpezii să rămână lipită de suprafață. În acest fel, construcția capătă aspectul unei structuri sculptate în gheață și devine aproape invizibilă în decorul înzăpezit.

Interiorul este însă amenajat pentru confortul unui sejur exclusivist. Proprietatea dispune de trei dormitoare, săli de relaxare și camere dotate cu jacuzzi, de unde oaspeții pot admira peisajul sălbatic. Printre facilități se numără și o piscină exterioară, precum și un poligon de tragere.

Refugiul are și o saună încălzită cu lemne, amplasată lângă un iaz amenajat pentru înot în apa înghețată. Această experiență respectă tradiția nordică, în care sauna este urmată de scufundarea în apa rece.

Unul dintre elementele care diferențiază Octola III de alte proprietăți de lux este secretul păstrat în jurul amplasării sale. Refugiul nu apare pe nicio hartă, iar clienții nu află coordonatele exacte înainte de a ajunge în Finlanda.

Locația le este comunicată abia după sosire. În plus, oaspeții trebuie să respecte o regulă strictă pe întreaga durată a vacanței: nu au voie să dezvăluie amplasamentul proprietății pe rețelele sociale.

Deși refugiul este prezentat ca o destinație aflată la capătul lumii, accesul nu presupune un transfer îndelungat. Proprietatea se găsește la aproximativ 20 de minute de aeroportul Enontekiö, distanță parcursă printr-un transfer privat.

Accesul este controlat atent de administratori, care selectează persoanele acceptate. Potrivit informațiilor publicate de Fanpage, numai 1% dintre cei care solicită o invitație ajung să fie acceptați. Profilul oaspetelui căutat este cel al unei persoane care apreciază și iubește natura arctică.

Exclusivitatea refugiului se reflectă și în preț. Tariful pornește de la 20.000 de euro pe noapte pentru închirierea întregii proprietăți, destinată celor șase oaspeți.

Un tarif similar, de 20.000 de euro pe noapte, este solicitat și pentru Aurora Radar Station, o altă proprietate asemănătoare. Aceasta a funcționat inițial ca un sit militar strict secret, construit la mijlocul anilor 1960, fiind ulterior transformat într-un refugiu și deschis în cursul acestui an.

Aurora Radar Station dispune de cinci apartamente și zece dormitoare. Spațiile sunt destinate în special personalului care îi însoțește pe oaspeți, bodyguarzilor sau invitaților suplimentari.

Octola III este al treilea refugiu dezvoltat de antreprenorul finlandez Janne Honkanen. Acesta vine după Octola I și Octola II, două proprietăți deschise în apropierea orașului Rovaniemi.

Noua construcție continuă conceptul unor refugii arctice exclusiviste, în care intimitatea, izolarea și accesul selectiv sunt elemente centrale. Deschiderea este programată pentru 1 decembrie, iar proprietatea va putea găzdui numai șase persoane.