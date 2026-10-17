O insulă din Scoția se vinde cu 414.000 de euro. Noul proprietar va avea parte de peisaje spectaculoase, dar există un mare dezavantaj

O insulă scoțiană cu o suprafață de aproximativ 110 hectare, priveliști spectaculoase și o bogată diversitate de păsări este scoasă la vânzare pentru 350.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 414.000 de euro. Hildasay se află în largul coastei vestice a insulelor Shetland și poate fi accesată doar cu barca. Proprietatea oferă liniște și posibilitatea unui trai departe de agitația lumii moderne, însă are un dezavantaj important: clădirea de pe insulă nu este conectată la rețeaua publică de electricitate.

Interesul pentru retragerile în locuri fără acces la tehnologie și pentru vacanțele fără telefon este în creștere, pe măsură ce tot mai multe persoane caută modalități de a se deconecta de la viața cotidiană și de a-și proteja sănătatea mintală. În acest context, insula Hildasay ar putea atrage cumpărătorii care își doresc o proprietate izolată, în care să trăiască în afara rețelelor obișnuite de utilități.

Hildasay se află în largul coastei vestice a insulelor Shetland, în Scoția, și se întinde pe aproximativ 110 hectare. Accesul se poate face numai cu barca, ceea ce contribuie la izolarea proprietății.

În secolul al XIX-lea, insula a fost locuită de o comunitate restrânsă. În prezent, pe teren se găsesc o construcție tradițională din piatră, cunoscută sub denumirea de bothy, și un mic debarcader, conform Euronews.

În afara acestor construcții, principalele atracții sunt peisajele naturale, liniștea și izolarea. Insula este potrivită pentru persoanele care caută un refugiu departe de aglomerație și de confortul obișnuit al vieții moderne.

Prețul solicitat pentru proprietate este de 350.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 414.000 de euro.

Clădirea tradițională din piatră nu este conectată la rețeaua publică de electricitate, astfel că viitorul proprietar va trebui să găsească propriile soluții pentru alimentarea cu energie.

Foștii proprietari au folosit o turbină eoliană de mici dimensiuni și un generator diesel. Potrivit lui Kelvin Anderson, agentul imobiliar care gestionează vânzarea, cumpărătorii interesați vor trebui să se ocupe singuri de organizarea sistemului de alimentare cu energie electrică.

Locuința dispune de o zonă de living în care se află o sobă alimentată cu combustibil solid, un spațiu deschis pentru dormit, amenajat la un nivel ridicat, și o baie separată. Aceasta este dotată cu duș, chiuvetă și toaletă.

Cei care doresc să modernizeze clădirea sau să îmbunătățească facilitățile existente trebuie să obțină autorizațiile de construire și celelalte aprobări legale necesare. Din acest motiv, proprietatea este mai potrivită pentru persoanele dispuse să accepte condiții de trai simple și să renunțe la o parte dintre facilitățile moderne.

Principalul avantaj al insulei Hildasay este cadrul natural. Proprietatea oferă priveliști deosebite asupra unei coaste accidentate și include două lacuri cu apă dulce.

De asemenea, insula găzduiește numeroase păsări, a căror prezență și diversitate se schimbă în funcție de anotimp. Aceste caracteristici pot transforma locul într-o destinație atractivă pentru iubitorii de natură și pentru cei care își doresc să petreacă perioade îndelungate departe de zonele locuite.

Totuși, izolarea are și un preț. Accesul exclusiv cu barca, lipsa racordării la rețeaua publică de electricitate și necesitatea obținerii unor aprobări pentru eventualele modernizări înseamnă că viitorul proprietar trebuie să fie pregătit să gestioneze singur numeroase aspecte practice.

Hildasay a atras atenția publicului după publicarea cărții Finding Hildasay: How one man walked the UK’s coastline and found hope and happiness. Volumul prezintă experiența lui Chris Lewis, care a petrecut trei luni pe insulă în timpul pandemiei.

Cartea relatează experiența sa în contextul unei călătorii de-a lungul coastei Regatului Unit și al căutării speranței și fericirii. Șederea sa pe Hildasay a contribuit la notorietatea insulei.

Ulterior, a fost propusă o campanie de strângere de fonduri prin care Lewis ar fi putut să cumpere insula. Inițiativa de finanțare participativă a fost însă abandonată, potrivit publicației Shetland Times, care a relatat despre acest subiect la începutul lunii.

În prezent, Hildasay este disponibilă pentru un nou proprietar, la prețul de aproximativ 414.000 de euro. Deși oferă peisaje spectaculoase, liniște și o experiență de viață izolată, proprietatea nu este destinată celor care caută confortul unei locuințe moderne, ci mai degrabă persoanelor pregătite să trăiască în condiții simple și să își organizeze singure utilitățile.