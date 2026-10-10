Taiwan alocă un buget record pentru apărare în 2027. Lai Ching-te: Nu vom accepta subordonarea față de China

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a anunțat sâmbătă, de Ziua Națională, că insula va aloca un buget record pentru apărare în 2027. Decizia urmărește descurajarea unui posibil atac al Chinei, în contextul presiunilor militare și politice exercitate de China asupra teritoriului guvernat democratic.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat sâmbătă, în discursul susținut de Ziua Națională, că insula dorește pacea, dar nu va renunța la libertate și nu va accepta subordonarea față de China. Liderul de la Taipei a precizat că investițiile suplimentare în apărare urmăresc descurajarea unui conflict militar, nu provocarea acestuia.

Taiwanul a alocat pentru bugetul apărării din 2027 o sumă record, echivalentă cu 34,5 miliarde de dolari americani, reprezentând peste 3% din produsul intern brut. Lai Ching-te a explicat că întărirea capacităților militare este necesară pentru protejarea insulei și pentru menținerea unor eventuale negocieri cu Beijingul în condiții de egalitate și demnitate.

„Taiwanul prețuiește pacea, dar nu vom renunța la libertatea noastră. Suntem deschiși la schimburi, dar nu vom accepta subordonarea”, a declarat președintele taiwanez.

Acesta a avertizat că pacea nu se poate baza exclusiv pe dorințe și a cerut respectarea dreptului poporului taiwanez de a exista și de a-și decide propriul viitor.

Lai Ching-te a afirmat că hotărârea Taiwanului nu privește doar supraviețuirea în fața expansiunii autoritare, ci și respectarea principiilor internaționale. Potrivit liderului de la Taipei, miza este dacă comunitatea internațională mai crede că forța nu poate înlocui regulile și că statele puternice nu pot priva un popor de dreptul de a-și decide viitorul.

Președintele a susținut că investițiile în apărare nu reprezintă o provocare la adresa Chinei, ci o modalitate de a preveni un conflict și de a crea condițiile necesare dialogului. El a îndemnat, de asemenea, democrațiile din regiunea Indo-Pacific să coopereze pentru menținerea păcii și stabilității regionale.

Liderul taiwanez a salutat și eforturile SUA și Chinei de a gestiona competiția dintre cele două puteri prin dialog, în vederea reducerii riscului unui conflict. Poziția sa a venit după summitul chino-american desfășurat luna trecută la Washington.

Taiwanul, o insulă guvernată democratic și independentă de facto, este revendicat de Beijing, care îl consideră o provincie a Chinei. Autoritățile chineze nu au exclus posibilitatea preluării controlului asupra teritoriului prin forță și au respins propunerile de dialog ale actualei administrații de la Taipei.

În paralel, armata chineză desfășoară periodic exerciții militare în jurul insulei, menținând presiunea asupra acesteia.

În fața unor forțe armate chineze mult mai numeroase, dotate cu avioane de luptă cu semnătură radar redusă, portavioane și un arsenal important de rachete, Taiwanul își modernizează armata și își majorează cheltuielile pentru apărare.

Biroul pentru Afaceri din Taiwan din cadrul guvernului chinez nu a oferit o reacție imediată la discursul lui Lai Ching-te. Beijingul îl califică pe președintele taiwanez drept separatist și continuă să respingă inițiativele de dialog ale administrației sale.

SUA, cel mai important susținător internațional al Taiwanului, în pofida absenței relațiilor diplomatice oficiale, au salutat angajamentul liderului de la Taipei pentru menținerea păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan. Un oficial american de rang înalt a afirmat că un discurs de Ziua Națională nu justifică acțiuni agresive sau coercitive împotriva insulei.

În discursul său, Lai Ching-te a evitat formularea folosită în mod obișnuit pentru a susține că cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan nu se subordonează reciproc. În schimb, el a descris Taiwanul drept o „cetate pe un deal, construită cu curaj și încredere”, făcând referire la o expresie din Predica de pe Munte a lui Iisus.

În 2024, la scurt timp după primul discurs de Ziua Națională al lui Lai Ching-te, Beijingul a organizat exerciții militare de amploare în jurul insulei. China nu a repetat aceste manevre în cursul anului următor, însă ultimele exerciții militare în apropierea Taiwanului au avut loc la sfârșitul lunii decembrie, după anunțarea unui pachet de armament american destinat Taipeiului, în valoare de 11 miliarde de dolari, cel mai mare aprobat până atunci. Președintele american Donald Trump nu aprobase încă un al doilea pachet de armament, în valoare de 14 miliarde de dolari, potrivit informațiilor citate de Reuters.

Ziua Națională a Taiwanului marchează aniversarea Revoluției din 1911, care a dus la căderea dinastiei Qing și la înființarea Republicii Chineze. În 1949, forțele naționaliste conduse de Chiang Kai-shek s-au retras în Taiwan după înfrângerea suferită în fața comuniștilor conduși de Mao Zedong.