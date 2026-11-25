România ar putea transforma energia într-un avantaj competitiv pentru economie, însă lipsa predictibilității și importurile scumpe afectează atragerea investițiilor. Potrivit unei analize Frames, dezechilibrele dintre producție și consum, blocajele rețelei și întârzierile proiectelor energetice mențin prețurile ridicate. Din anul 2028, noile capacități ar putea reduce presiunea asupra pieței.

România are gaze naturale, hidrocentrale, energie nucleară și capacități regenerabile în creștere, dar a plătit în această toamnă cel mai scump curent din Uniunea Europeană, în mai multe zile.

Potrivit unei analize Frames, problema sistemului energetic nu este lipsa resurselor, ci lipsa predictibilității. Aceasta poate afecta competitivitatea economiei și atragerea investițiilor.

Potrivit analizei Frames, sistemul energetic românesc se confruntă cu o problemă de disponibilitate a energiei, nu de producție totală. În acest an, peste 2.500 MW de capacități noi au fost conectate la rețea. Până la finalul anului, ar urma să se adauge aproximativ 2.000 MW, jumătate reprezentând baterii.

Cea mai mare parte a noilor capacități provine însă din parcuri fotovoltaice. Acestea produc energie în timpul zilei, dar nu după apus. În serile de iarnă, consumul poate ajunge la 8.600 MW, iar în zilele geroase, la 8.800 MW.

În aceste intervale, România depinde de importuri de peste 2.000 MW, la prețuri ridicate. Studiul de adecvanță al Transelectrica indică un deficit structural de energie.

În scenariul central pentru 2027, sistemul ar putea înregistra peste 140 de ore anual în care consumul nu poate fi acoperit integral din resurse interne.

Cele mai mari riscuri apar în decembrie, ianuarie și februarie, la vârfurile de consum de dimineață și seară. Transelectrica estimează necesarul de stocare la aproximativ 3.000 MW până în 2027 și aproape 4.800 MW până în 2035.

Operatorul recomandă și păstrarea temporară în rezervă a unor grupuri pe cărbune de la Rovinari și Turceni.

O altă problemă majoră este capacitatea rețelei de transport și distribuție. În ultimii trei ani, operatorii au emis avize de racordare pentru aproximativ 78.000 MW.

Această capacitate este de opt ori mai mare decât puterea efectiv asigurată în sistem. O parte dintre proiectele aprobate nu vor fi construite, dar blochează accesul investitorilor interesați.

Anul trecut, avize pentru peste 9.200 MW și-au pierdut valabilitatea. Noile reguli introduc licitații și garanții pentru alocarea capacității de racordare.

În același timp, peste 500 MW de capacități noi, construite și testate, nu pot funcționa din cauza unor probleme administrative.

Transelectrica are un plan de investiții de peste 2 miliarde de euro pentru următorii zece ani. Totuși, modernizarea rețelei nu ține pasul cu dezvoltarea centralelor electrice.

Următorii doi ani ar putea aduce cel mai amplu program de dezvoltare a capacităților energetice din ultimele decenii.

Proiectul Neptun Deep ar urma să livreze primele gaze în prima jumătate a anului 2027. Producția internă de gaze ar putea crește cu cel puțin 75%.

Centrala pe gaze de la Mintia, cu o capacitate de aproximativ 1.700 MW, a început să livreze energie în octombrie. Centrala de la Iernut, de 430 MW, este așteptată să intre în funcțiune la începutul anului viitor.

Aceste centrale pot asigura energie indiferent de condițiile meteorologice. Astfel, ele pot contribui la reducerea dependenței de importurile din perioadele de consum ridicat.

Un proiect important este parcul hibrid de la Ogrezeni, județul Giurgiu. Acesta va avea 534 MW de panouri fotovoltaice și baterii cu o capacitate de peste 1 GWh.

Investiția este estimată la aproximativ 460 de milioane de euro. Punerea în funcțiune este prevăzută pentru a doua jumătate a anului 2027.

Bateriile vor permite stocarea energiei solare produse la prânz și utilizarea acesteia seara. Modelul poate reduce importurile în intervalele în care România cumpără energie la prețuri ridicate.

La aceste proiecte se adaugă 2.750 MW de capacități solare și eoliene câștigate la a doua licitație pentru contracte pentru diferență. Acestea beneficiază de prețuri garantate pentru 15 ani.

Ministerul Energiei și-a propus conectarea a 5.800 MW de capacități noi până la finalul anului 2027.

În paralel, unitatea 1 de la Cernavodă va intra în retehnologizare și va lipsi din sistem până în 2030. Retragerea temporară va elimina aproximativ 700 MW de energie stabilă.

Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă ar putea adăuga încă 1.400 MW. Reactoarele modulare de la Doicești sunt, de asemenea, proiecte pe termen lung, cu incertitudini privind calendarul.

România încearcă să atragă investiții în centre de date și infrastructură pentru inteligență artificială. În prezent, aceste centre consumă aproximativ 0,2% din electricitatea țării.

Proiectele aflate în pregătire depășesc însă 1,8 GW. Spațiile disponibile în București sunt deja ocupate în proporție de 90–95%.

În Europa de Vest, racordarea unui centru de date de mari dimensiuni poate dura cinci-șapte ani. Potrivit specialiștilor din industrie, România are aproximativ un an pentru a atrage investiții importante.

Cel mai ambițios proiect este Black Sea AI Gigafactory, care ar putea necesita până la 1.500 MW. Această putere reprezintă aproximativ o șesime din consumul maxim al țării într-o seară de iarnă.

Proiectul se bazează în principal pe energia nucleară de la Cernavodă și pe viitoarele reactoare de la Cernavodă și Doicești. Aceste capacități nu vor fi disponibile înainte de anii 2030.

Pe termen scurt, o asemenea investiție ar putea concura cu consumul existent. România importă deja energie în serile de iarnă.

Investitorii interesați au solicitat clarificări privind ajutorul de stat, racordarea la rețea și garanțiile pentru vânzarea energiei. Proiectul nu beneficiază, deocamdată, de finanțare europeană.

Adrian Negrescu, managerul Frames, consideră că România poate deveni un hub regional pentru centre de date. El avertizează însă că investițiile trebuie corelate cu disponibilitatea energiei.

Negrescu estimează că România ar putea atrage până în 2030 centre de date cu puteri între 50 și 300 MW. Acestea ar putea fi construite lângă parcuri solare și eoliene cu baterii, în zone cu rețea disponibilă.

Potrivit acestuia, investitorii urmăresc atât costul energiei, cât și durata racordării și stabilitatea prețurilor.

Energia pentru consumatorii industriali costă în România aproximativ 0,10–0,14 euro pe kWh. În Finlanda, unul dintre concurenții pentru aceste investiții, prețul este de 0,07–0,08 euro pe kWh.

În operarea unui centru de date, energia reprezintă 35–40% din costuri.

Frames estimează că anul 2027 va rămâne unul scump și volatil pentru piața energiei.

Energia în bandă pentru primul trimestru s-a tranzacționat în jurul valorii de 900 de lei pe MWh. Contractele pentru întregul an se situează la aproximativ 750–760 de lei pe MWh.

Aceste niveluri echivalează cu aproape 150 de euro pe MWh. Ministerul Energiei estimează o creștere a facturilor de cel puțin 5%.

La gaze, prețul pentru populație rămâne plafonat până la 31 martie 2027.

Contextul internațional contribuie la volatilitatea pieței. Criza din Orientul Mijlociu și blocajele de pe rutele gazelor naturale lichefiate au împins prețurile europene peste 100 de euro pe MWh.

La sfârșitul lunii octombrie, gazele au depășit acest prag pentru prima dată din 2022. În Germania, contractele de electricitate pentru 2027 se tranzacționează în jurul valorii de 145 de euro pe MWh.

Nivelul este apropiat de cel din România. Acest lucru arată că piața românească, integrată în sistemul regional, preia volatilitatea europeană.

Din 2028, presiunile asupra prețurilor ar putea începe să se reducă. Piețele la termen indică deja prețuri mai mici pentru 2028 decât pentru 2027.

Analiștii internaționali estimează că noile capacități de lichefiere din Statele Unite ar putea relaxa piața gazelor.

În România, gazele din Marea Neagră, noile centrale pe gaze și regenerabilele ar putea contribui la reducerea prețurilor. Bateriile ar putea diminua diferențele dintre energia produsă la prânz și cea consumată seara.

În scenariul de bază, Frames estimează că prețul angro al energiei electrice ar putea ajunge la 90–110 euro pe MWh în 2029–2030.

Această evoluție depinde de finalizarea proiectelor la timp și de normalizarea pieței europene a gazelor.

În scenariul pesimist, prețurile ar putea rămâne peste 130 de euro pe MWh. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă rețeaua întârzie, apare o nouă criză a gazelor sau cererea centrelor de date depășește capacitățile disponibile.

Pentru consumatorii finali, reducerea facturilor ar putea fi mai mică decât scăderea prețului angro. Tarifele de rețea ar urma să crească odată cu investițiile în transport și distribuție.

Adrian Negrescu, managerul Frames, consideră că România trebuie să transforme energia într-un avantaj competitiv. El estimează că stabilitatea prețurilor va conta mai mult decât nivelul absolut al acestora.

Potrivit lui Negrescu, un investitor care construiește o fabrică își planifică activitatea pentru 15–20 de ani. Acesta poate accepta un preț mai mare al energiei, dar nu poate suporta fluctuații extreme și schimbări frecvente ale regulilor.

Negrescu consideră că predictibilitatea energetică reprezintă unul dintre cele mai importante argumente pentru atragerea investițiilor.

Pentru reducerea riscurilor, România are nevoie de o strategie energetică realistă, respectată de toate guvernele. Managerul Frames propune și publicarea unei hărți a capacității disponibile în rețea.

El recomandă eliminarea avizelor speculative și crearea unui ghișeu unic pentru marii consumatori. De asemenea, consideră necesare contracte pe termen lung între producători și industrie.

Astfel, gazele din Marea Neagră și noile capacități energetice ar putea genera valoare adăugată în România.

Frames estimează că, dacă aceste măsuri sunt aplicate, energia ar putea deveni un avantaj competitiv începând din 2028.