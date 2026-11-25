Achitarea celor patru polițiști care au intervenit în cazul crimelor comise de Gheorghe Dincă a stârnit reacția ministrului Justiției. Radu Marinescu a comentat marți, 24 noiembrie, hotărârea pronunțată de Judecătoria Balș în dosarul Caracal. Oficialul a subliniat că răspunderea penală poate fi stabilită exclusiv prin hotărâri judecătorești definitive. Decizia de achitare a polițiștilor judecați pentru abuz în serviciu nu este definitivă și poate fi contestată.

Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru crimele comise în cazul Caracal din 2019. Victimele sale au fost Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Alexandra fusese răpită și violată, iar înainte de a fi ucisă solicitase ajutorul autorităților prin serviciul de urgență 112.

Ministrul Justiției a abordat, marți seară, la Euronews, problema răspunderii persoanelor implicate în intervenția autorităților. Radu Marinescu a făcut distincția între condamnarea autorului crimelor și stabilirea eventualei vinovății a reprezentanților organelor judiciare.

„Persoana care a comis aceste crime abominabile a fost condamnată. Justiția aici s-a realizat și criminalul este în pușcărie. Pe de altă parte, în ceea ce privește implicația sau vinovăția altor persoane, inclusiv din cadrul organelor judiciare, numai justiția se poate pronunța printr-o hotărâre definitive”, a declarat ministrul.

Radu Marinescu a recunoscut că opinia publică așteaptă clarificarea responsabilităților în acest dosar. Oficialul a insistat însă asupra respectării garanțiilor procedurale, indiferent de presiunea publică pentru soluționarea rapidă a cauzei.

Ministrul a adăugat că ”societatea și oamenii așteaptă răspunsuri și aceste răspunsuri ar trebui să fie livrate de către justiție într-un timp cât mai rapid, dar și aici trebuie spus cu respectarea tuturor garanțiilor cu privire la un proces echitabil”.

„Pentru că nu ne dorim niciodată o justiție grăbită, care poate să fie o justiție aproximativă. Ne dorim întotdeauna o justiție dreaptă, obiectivă, care să ne spună efectiv cine a greșit, dacă a greștit și cât a greșit (…) Justiția nu este bazată în esența sa pe ceea ce simțim, ci pe ceeа ce probăm, ceea ce demonstram, pe realitate, pe adevăr obiectiv”, a mai declarat ministrul.

Ministrul Justiției a explicat că răspunderea penală și cea disciplinară reprezintă două componente distincte în evaluarea conduitei polițiștilor. Oficialul nu a precizat dacă au existat verificări disciplinare privind respectarea atribuțiilor de serviciu. Totodată, acesta consideră că trimiterea în judecată a celor patru polițiști a reprezentat un pas făcut de organele judiciare.

„Vedeți, aici, nu numai justiția penală trebuie să intervine, pentru că poate exista o soluție care să țină de componenta disciplinară. Eu nu știu ce verificări s-au făcut sau nu s-au făcut, ce concluzii s-au tras în ceea ce privește acțiunea polițiștilor, pentru că de dânșii discutam atunci, din perspectiva respectării unor obligații de serviciu. Din perspectiva acuzației penale, iată că organele judiciare au făcut un pas, au pus sub acuzare pe acești polițiști, însă, încă o dată, până la o hotărâre definitivă, nu putem să știm dacă acea acuzație a fost, de exemplu, corect construită, dacă probele au fost suficiente. Toate aceste lucruri le aflăm în cadrul unui proces”, a afirmat Radu Marinescu.

Ministrul a evitat astfel să se pronunțe asupra temeiniciei acuzațiilor formulate împotriva celor patru polițiști. Acesta a arătat că evaluarea probelor și stabilirea eventualelor responsabilități aparțin instanțelor de judecată.

Radu Marinescu consideră că autoritățile au înregistrat progrese în ultimii ani pentru prevenirea unor tragedii similare celei de la Caracal. Ministrul a menționat îmbunătățirea procedurilor de intervenție și a colaborării dintre procurori și polițiști. Acesta a amintit inclusiv măsurile legislative privind combaterea violenței împotriva femeilor și incriminarea femicidului.

„Adică proceduri mai clare, modul de lucru al unei echipe care reunește procurorul și respectiv polițiștii, avertizările timpurii și pe această coordonată s-au făcut progrese. Amintim, de exemplu, de incriminarea femicidului, pentru că aici e vorba de uciderea a două femei până la urmă. Și societatea a reușit să incrimineze femicidul, acum se iau și măsurile necesare pentru a se implementa inclusiv un mecanism care să permită prevenția”.

Judecătoria Balș a pronunțat luni, 23 noiembrie, achitarea celor patru polițiști trimiși în judecată pentru abuz în serviciu. Potrivit Libertatea, acuzațiile vizau modul în care aceștia au intervenit în cazul Caracal. Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi atacată.

Dosarul se apropie însă de termenul de prescripție a răspunderii penale. Conform informațiilor publicate, acesta urmează să se împlinească peste șapte luni, respectiv în iunie 2027.