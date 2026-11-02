Se schimbă legea pentru minorii care comit infracțiuni. Ministerul Justiției ia în calcul reducerea vârstei de răspundere penală

Ministerul Justiției analizează modificarea legislației privind răspunderea penală a minorilor, în urma incidentelor violente înregistrate recent în școli. Ministrul Radu Marinescu a anunțat luni că una dintre variantele discutate este reducerea pragului de vârstă de la 14 ani, astfel încât și copiii mai mici să poată răspunde penal în anumite condiții. Guvernul pregătește, în paralel, măsuri pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că instituția pe care o conduce analizează modificarea regulilor privind răspunderea penală a minorilor, în contextul creșterii numărului de incidente violente în mediul școlar.

În prezent, legislația penală din România stabilește că minorii care nu au împlinit 14 ani nu răspund penal pentru faptele săvârșite.

Pentru cei cu vârste între 14 și 16 ani, răspunderea penală este condiționată de existența discernământului, în timp ce minorii care au împlinit 16 ani răspund penal potrivit regulilor aplicabile acestei categorii de vârstă.

„S-a constatat că există tot mai multe fapte săvârșite de către minori care nu răspund penal, pentru că, în momentul de față, legea penală stabilește că până la 14 ani nu se răspunde și apoi răspunderea începe să se organizeze sub rezerva unei verificări a discernământului până la 16 ani și apoi mai departe”, a declarat Radu Marinescu, într-un interviu acordat Adevărul.

Ministrul consideră că situația actuală impune o analiză a eficienței legislației, în special în cazul faptelor comise de copii care nu au împlinit vârsta minimă pentru răspunderea penală.

Ministerul Justiției ia în calcul două variante principale pentru modificarea legislației. Prima presupune reducerea pragului general de răspundere penală sub vârsta actuală de 14 ani.

A doua variantă ar permite atragerea răspunderii penale pentru minorii sub 14 ani în anumite condiții, dacă o evaluare de specialitate confirmă existența discernământului.

„O traiectorie de analiză este în ce măsură ar fi justificat să scădem această vârstă de răspundere penală. Adică cumva să o scădem de la 14 ani la un prag inferior sau până la 14 ani să se răspundă, dar sub condiția unei certificări existenței discernământului prin instrumente științifice, printr-o expertiză”, a explicat ministrul Justiției.

Deocamdată, nu a fost stabilită o nouă limită de vârstă și nici nu a fost anunțată o propunere legislativă definitivă.

Radu Marinescu a precizat că orice schimbare privind răspunderea penală a copiilor trebuie fundamentată pe evaluări riguroase și consultări cu specialiști din mai multe domenii.

La discuții ar urma să participe reprezentanți ai mediului academic, psihologi, practicieni ai dreptului și organizații ale societății civile.

„Eu cred că trebuie să facem orice fel de modificare pe o bază foarte atentă de evaluare, cu o consultare serioasă a mediului academic, a societății civile, a specialiștilor, pentru că aici vorbim de psihologi, aici vorbim de practicienii dreptului, însă în egală măsură este cert că o intervenție trebuie să fie realizată”, a declarat ministrul.

Obiectivul anunțat de Ministerul Justiției este creșterea eficienței aplicării legislației penale în cazul minorilor, fără ca o anumită soluție să fi fost decisă până în prezent.

În paralel cu analiza modificărilor legislative, Guvernul a constituit un grup de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar.

În urma ședinței de joi, reprezentanții instituțiilor implicate au stabilit mai multe direcții de acțiune pentru îmbunătățirea siguranței elevilor și a personalului didactic.

Printre acestea se numără întărirea pazei la intrările în școli și în interiorul unităților de învățământ, prin suplimentarea personalului de pază și introducerea unor măsuri suplimentare de supraveghere și control.

De asemenea, autoritățile vor revizui și consolida planurile de pază existente.

O altă măsură vizează operaționalizarea unui mecanism de reacție rapidă, la care vor participa reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ai altor instituții responsabile.

Guvernul are în vedere și înăsprirea regimului sancționator pentru actele de violență comise în unitățile de învățământ, indiferent dacă victimele sunt elevi sau cadre didactice.

Totodată, sunt analizate modificări legislative privind deținerea și introducerea obiectelor interzise în școli.

Pe partea de prevenție, autoritățile intenționează să crească numărul consilierilor psihologici școlari și să îmbunătățească pregătirea profesorilor pentru identificarea timpurie a comportamentelor care pot indica riscuri de violență sau radicalizare.

Măsurile discutate includ și lansarea unei campanii media dedicate prevenirii și descurajării actelor de violență în mediul școlar.