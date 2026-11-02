Vremea extremă blochează toate porturile românești de la Marea Neagră. Autoritățile au suspendat operațiunile maritime

Autoritățile au suspendat luni, 2 noiembrie, operațiunile în toate porturile românești de la Marea Neagră, din cauza condițiilor meteorologice severe. Măsura afectează activitatea portuară din Constanța, Midia și Mangalia și a fost adoptată pentru siguranța navigației. Județul Constanța se află sub avertizare Cod portocaliu de ploi abundente, cu precipitații care pot ajunge izolat la 90 de litri pe metru pătrat. Avertizările meteorologice vizează și alte regiuni din sudul și estul României.

Toate porturile românești de la Marea Neagră și-au suspendat operațiunile luni, 2 noiembrie, în condițiile în care vremea extremă afectează navigația și desfășurarea activităților maritime. Decizia autorităților vizează porturile Constanța Nord, Constanța Sud-Agigea, Midia și Mangalia, unde manevrele navelor au fost oprite din motive de siguranță.

Potrivit informațiilor prezentate de TVR Info, suspendarea activității portuare a fost determinată de deteriorarea condițiilor meteorologice de pe litoral, în contextul avertizărilor de precipitații abundente și intensificări ale vântului.

Condițiile de navigație sunt afectate de vizibilitatea redusă și de valurile care pot atinge în larg înălțimi de 4-5 metri. Aceste fenomene împiedică desfășurarea în siguranță a manevrelor maritime.

În portul Constanța, operațiunile au fost suspendate începând de luni dimineață. În schimb, la Mangalia, autoritățile au dispus oprirea activității încă de duminică după-amiază, înainte ca măsura să fie extinsă la toate porturile românești de la Marea Neagră.

Reluarea activităților portuare va fi posibilă după ameliorarea condițiilor meteorologice, în funcție de evaluările privind siguranța navigației.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 2 noiembrie, noi avertizări Cod galben și Cod portocaliu de precipitații însemnate cantitativ, valabile până miercuri dimineață în mai multe zone din Moldova, Muntenia și Dobrogea.

Județul Constanța se află sub avertizare Cod portocaliu de ploi abundente, valabilă până miercuri, 4 noiembrie, la ora 10:00. Meteorologii estimează acumulări de apă cuprinse între 40 și 60 de litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile pot ajunge la 80-90 de litri pe metru pătrat.

Precipitații importante sunt prognozate și în Muntenia, Dobrogea și alte regiuni din estul țării. În aceste zone, cantitățile de apă vor fi, în general, de 25-35 de litri pe metru pătrat, cu valori care pot depăși local 40 de litri pe metru pătrat.

Pe lângă ploi, meteorologii avertizează asupra intensificărilor vântului în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei. Rafalele pot atinge viteze de 50-70 km/h, în timp ce vremea instabilă va afecta inclusiv Capitala și mai multe județe din sudul și sud-estul României.

Vremea severă afectează și zonele montane, unde scăderea temperaturilor a favorizat apariția ninsorilor, iar condițiile de circulație impun măsuri suplimentare de precauție pentru șoferii care intenționează să ajungă la altitudini ridicate.

În stațiunea Rânca, ninge continuu de duminică noaptea. În aceste condiții, drumarii le recomandă conducătorilor auto să evite deplasările spre stațiune dacă vehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru circulația pe drumuri acoperite de zăpadă.

Circulația rutieră pe sectorul Transalpinei cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închisă.

La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, meteorologii estimează că precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Stratul nou de zăpadă poate atinge grosimi cuprinse între 10 și 20 de centimetri.

Autoritățile continuă să monitorizeze evoluția fenomenelor meteorologice și condițiile de circulație în zonele afectate.